Разрешает ли закон бабушкам и дедушкам путешествовать с малолетними внуками, водить в школу и к врачам

В редакцию обратилась гражданка С. "Гуляла с маленьким внуком, прохожий спросил: "Вы бабушка? А где мама?". "В командировке". "А знаете ли вы, что без доверенности не можете сопровождать ребенка, мать же за это и вовсе могут лишить родительских прав". Неужели правда?" Zakon.kz отвечает.

Лишение родительских прав – средство, конечно, экстраординарное, и суды к нему прибегают в крайних случаях. И уж, во всяком случае, не из-за прогулки бабушки с внучкой. Но, вообще-то, всполошив нашу читательницу возможными последствиями, неизвестный доброжелатель был в чем-то прав.

Представим ситуацию: родители в разводе, суд определил, что ребенок будет проживать с матерью. Обычная история (может случиться и наоборот, но таков кейс). Мама работает и иногда выезжает в командировки, порой длительные. Ребенок остается с близкими родственниками, а именно – с бабушкой.

Однако даже самые любимые домочадцы не заменят ребенку родителей и законных представителей. Кстати, разберемся с понятиями.

В Кодексе РК "О браке и семье" дается определение близких родственников (пп. 13) пункта 1 статьи 1), это:

"Родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки".

Однако не все они являются законными представителями ребенка, а лишь родители и усыновители. Кроме них также "опекун или попечитель, приемный родитель (приемные родители), приемный профессиональный воспитатель (приемные профессиональные воспитатели), патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка" (пп. 12) пункта 1 статьи 1 Кодекса).

Итак, сформулируем следующим образом. Законными представителями, чтобы представлять интересы ребенка и защищать его права перед третьими лицами, могут быть:

родители – просто предъявив документы, удостоверяющие личность; лица, которые юридически приняли эту форму ответственности – усыновление, опеку и т.п.; те, кто получил от вышеуказанных законных представителей доверенность на конкретные цели и сроки.



Но это еще не все. Процитируем статью 24 Закона "О правах ребенка в РК":

"Родители или другие законные представители обязаны создать условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. Родители обязаны воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним, содержать его материально, заботиться о его благосостоянии, обеспечивать жилищем".

Видите, в чем разница между родителями и другими законными представителями (усыновителями, опекунами)? Прямая обязанность папы и мамы – не только обеспечить дитя крышей над головой и другими имущественными благами, но необходимо и личное попечение – воспитывать, осуществлять уход.

Родитель, который физически отсутствует дома, не может обеспечить это личное попечение. И другой родитель, которому суд изначально отказал в проживании с ребенком, может обратить на это внимание суда и переиграть ситуацию. Напомним, именно в данном случае не действует общее правило non bis in idem, согласно которому нельзя судить дважды одно и то же.

В Казахстане это старинное установление еще римского права сформулировано в пп. 2) части 1 статьи 151 ГПК, предписывая судье отказывать в принятии иска, если имеется вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Так вот, как прямо говорится в Нормативном постановлении Верховного суда РК от 29 ноября 2018 года № 15 "О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (пункт 5):

"Споры о месте жительства детей могут рассматриваться неоднократно, и если родители обратились в суд с иском об определении (изменении) места жительства ребенка по иным основаниям, указывая на изменение фактических обстоятельств и условий воспитания детей, то судья не вправе отказать в приеме иска".

Короче, уезжая в длительную командировку, будет правильным нотариально оформить доверенность, где передать, например, кому-то из родственников право представлять интересы ребенка перед третьими лицами. Это не гарантия, что бывший супруг не подаст в суд, однако хорошая подстраховка, подтверждающая, что человек добросовестно относится к своим родительским обязанностям.

Какие это обязанности? Обеспечить ребенку право на охрану здоровья, образование, отдых, досуг и т.д. (перечислено в главе 3 закона "О правах ребенка в РК"). А это предусматривает как минимум доверенность, чтобы поверенный имел полномочия водить ребенка в школу и к врачам.

"Право бабушки"

Вернемся к ситуации с бабушкой, внучкой и неравнодушным прохожим. Вероятно, последний просто не знал, что та часть его предупреждения, что с чужим ребенком без доверенности нельзя даже просто гулять, еще год назад имевшее под собой юридическую почву, теперь неактуальна. А именно, Кодекс РК "О браке и семье" был дополнен новой статьей 73-1 "Право дедушек, бабушек, братьев и сестер на общение с ребенком", которая вступила в силу 11 января 2025 года.

Понятно, что близкие родственники и до этой знаменательной даты имели такое фактическое право, которым и пользовались. И никакой патруль в действительности не станет проверять отношения близкого родства между играющим на детской площадке малышом и сопровождающим пожилым человеком.

Презумпция невиновности называется. Пока нет оснований подозревать, что человек нарушает закон, предполагается, что так оно и есть (не нарушает). Однако де-юре это "право бабушек" закреплено все-таки не было. И вот к каким ситуациям это могло привести еще год назад (рассказываем, чтобы стало понятно значение поправки).

При разводе суд решает, с кем из родителей будет проживать ребенок, а другому родителю (если супруги не договорятся мирно) определяет порядок общения с ребенком (пп. 5) пункта 2 статьи 22 Кодекса).

При этом для близких родственников суд никаких ограничений не устанавливает: те с ним вправе общаться не по определенным дням и часам, а фактически без ограничений. Т.е. (возвращаемся к давешнему примеру) разведенная мама идет на работу, а, в свою очередь, ее мама проводит все время с ребенком.

Тогда как у разведенного папы юридически такой возможности нет. При этом, согласно пункту 2 статьи 70 Кодекса, "родители имеют преимущественное право на воспитание своего ребенка перед всеми другими лицами". Папа родительских прав не лишен, поэтому вполне может на этом основании и прямо на детской площадке потребовать у "всех других лиц" отдать ему ребенка. У всех, разумеется, кроме другого родителя, приоритет между которыми определил суд.

Но о бабушке в решении суда речи не было. Разумеется, боевая старушка внука не отдаст, в итоге разгорается конфликт с вызовом полиции.

И вот тут-то начинается самое интересное. Инспекторы могут быть сколь угодно "понимающими" (дело семейное), но, с одной стороны, законный представитель ребенка, родитель, пусть и разведенный, а с другой...

"Кто вы, гражданка, предъявите удостоверение личности! Бабушка? Но и из документов этого не следует. Будем разбираться. Свидетели? Каждый день здесь гуляете? А где мама? На работе! И так всегда, значит? А личным уходом за ребенком пусть занимаются другие".

Короче, и в этом случае все могло закончиться пересмотром дела. В том числе и поэтому в Кодексе РК "О браке и семье" появилась новая статья 73-1.

"Дедушки, бабушки, братья и сестры имеют право на общение с ребенком".

Когда доверенность необходима

Но остаются вопросы времени, места и цели. Да, после законодательных поправок для общения при прогулках в жилой зоне близким родственникам дополнительные документы не нужны. Это, однако, не касается ночного времени, когда (с 23 до 6 часов) "запрещается нахождение ребенка без сопровождения законных представителей вне жилища" (пункт 5 статьи 36 закона "О правах ребенка в РК"). Еще раз подчеркнем: если ребенок не остался без родительского попечения – а это юридический статус – бабушки и дедушки, братья и сестры законными представителями по определению не являются.

И при сопровождении в школу, медучреждения, поездки на отдых и других конкретных целей (а не просто в процессе "общения") третьи лица, вполне возможно, потребуют доверенность на представление интересов ребенка – в определенных случаях в обязательной нотариальной форме.

Без чего просто не пустят, скажем, в пансионат у воды. Конечно, некоторые администрации могут и не придираться, но другие, не желая брать на себя ответственность, имеют право заселять ребенка только в сопровождении родителей и других законных представителей. В том числе – имеющих доверенность для данных целей.

Причина – в общем правиле, согласно которому "за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки совершают от их имени законные представители" (статья 23 ГК).

А вот на ночной рейс в самолет ребенка (до 16 лет) без сопровождения родителей или доверенности на кого-то из пассажиров наверняка не посадят. По Правилам перевозки пассажиров, багажа и грузов на воздушном транспорте (пункт 26) "несопровождаемые несовершеннолетние не принимаются к перевозке с 23 до 6 часов" – мы выше объяснили, почему. И нарушение этих правил согласно части 1 статьи 571 КОАП влечет на авиаперевозчика штраф в размере 50 МРП.

Еще и полицию могут вызвать, тем более что она тут же, в аэропорту. Кстати, за все нарушения, связанные с тем, что ребенок (до 16 лет) был там, где ему не положено быть без надлежащего сопровождения, будут отвечать родители (не бабушки и прочие любящие родственники) – по статье 127 КОАП за неисполнение обязанностей по воспитанию. Штраф – 10 МРП.

И, разумеется, без доверенности близким родственникам нечего и планировать пересечь с ребенком границу РК, причем речь идет о возрасте не до 14 или 16, а 18 лет. Правда, здесь уже другое основание: статья 41-1 закона "О правах ребенка в РК", согласно которой государство принимает меры по предупреждению незаконного перемещения несовершеннолетних.