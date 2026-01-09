Почему из-за поправок в ПДД владельцы электросамокатов могут пересесть на мопеды

Парадокс. Водителям электросамокатов разрешено передвигаться по правому краю проезжей части дороги лишь с 18 лет. При этом водители мопедов, а также мотоциклов – пусть и маломощных, но мощнее электросамокатов – получают права колесить по дорогам с 16 лет. Где логика, выяснял Zakon.kz.

Здесь мы имеем дело с прямым следствием того, когда в правила постоянно вносят многочисленные изменения. Поправки эти, разумеется, оправданы – в связи с научно-техническим прогрессом появилось множество нового транспорта: мопеды, самокаты и прочие т.н. средства индивидуальной мобильности (СИМ) с электродвигателями.

Это создало известные проблемы, о которых не будем лишний раз распространяться. Потребовалась "прописка" новых ТС и СИМ в законодательстве, однако процесс этот растянулся на два с лишним года. Напомним основные вехи.

Электросамокат – с 18 лет, мопед – с 16 лет

Сначала попытались призвать к порядку самокатчиков. 29 июня 2023 года был принят Закон РК № 12-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения", а 30 августа 2023 года новые правила вступили в силу.

Очень нужный закон, который ограничил скорость движения электросамокатов по тротуарам в 6 км/ч, а по проезжей части дороги (по правому краю) – вовсе запретил движение лицам без водительских прав (любой категории) и до 18 лет. Вот только никакого наказания за нарушение запрета не предусмотрели. Поскольку административная ответственность в КОАП предусмотрена либо для водителей, либо для иных участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, а также лиц, к ним приравненных.

Водители электросамокатов не относились ни к тем, ни к другим. В итоге самокатчики продолжили травмировать пешеходов на тротуарах, а на дорогах – сами попадать под колеса традиционных ТС. Как и мопеды, которых реформа вообще не коснулась.

Следующая веха – 3 октября 2024 года, когда появились новые нормы именно в отношении мопедов: хоть и электродвигателем, хоть с ДВС. Был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", а также сопутствующие поправки в КОАП.

5 апреля 2025 года новые правила вступили в силу. Чтобы водить мопед (максимальная конструктивная скорость – до 50 км/ч) или маломощный мотоцикл (до 11 киловатт или 125 кубических см), отныне надо было зарегистрировать ТС, получить права категории А1 и ГРНЗ, оформить страховку, проходить техосмотр.

И главное, нести весь спектр административной и уголовной ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств, к каковым и отнесли мопеды и приравненные к ним вышеупомянутые мотоциклы и квадроциклы. С одним, однако, важным отличием: специальное право на управление ТС – подкатегории А1 – можно получить не с 18, а с 16 лет.

Эту норму (пункт 2 статьи 74) в законе "О дорожном движении" в отличие от остальных почему-то не стали менять, оставили прежней с тех далеких времен, когда мопеды были страстью редких энтузиастов-старшеклассников, а электромопедов в городском пейзаже не встречалось вовсе.

Вот так – поскольку изменения в законодательство вносились в разное время отдельными документами, и каждый последующий из-за общественного резонанса был строже предыдущего – и родился парадокс. Управлять более скоростным средством (мопедом) разрешено с 16 лет, а менее мощным (электросамокатом) – с 18 лет.

Да, для передвижения на электросамокате по велодорожкам возрастного ценза нет (как не нужны и водительские права), но на дороге, т.е. в самых сложных случаях с этой удивительной "логикой" приходится считаться.

Юридический статус для электросамокатчиков

До поры это странное несоответствие не бросалось в глаза, поскольку, повторимся, самокатчиков в принципе затруднительно было штрафовать за нарушение ПДД. Но 30 декабря 2025 года был подписан пакет законов об изменениях и дополнениях в самые разные НПА, самым прямым образом меняющих статус-кво самокатчиков, а также правила бизнеса для тех, кто предоставляет электросамокаты в аренду.

Подробнее о новом порядке Zakon.kz публиковал статью ранее, поэтому не станем повторяться, а интересующиеся могут пройти по ссылке. Что важно для нашей темы: электросамокатчикам придали наконец-то юридический статус: они официально признаны иными участниками дорожного движения.

А именно, в рамках вышеупомянутого пакета законов была следующая поправка в КОАП: "Примечание статьи 615 после слов "лиц, управляющих" дополнить словами "электрическими самокатами".

И теперь (точнее, с 1 июля 2026 года, когда новые "самокатные правила" вступят в силу) эта норма звучит так:

"Под иными участниками дорожного движения в настоящей статье следует понимать лиц, управляющих электрическими самокатами, велосипедами и гужевыми повозками, погонщиков, ведущих по дороге вьючных, верховых животных или стадо, а также пассажиров транспортных средств".

А значит, за различные нарушения ПДД их будут наказывать в соответствии со статьей 615 КОАП – единой статьей для разнообразных нарушений ПДД не водителями: универсальный штраф – 2 МРП.

И тогда что в итоге получается? Повторим ещё раз: гражданин сначала, по достижении 16 лет может получить право передвигаться по проезжей части дороги на более быстром мопеде. И только затем, когда ему исполнится 18 лет – на менее мощном самокате.

Хотя, по логике, было бы правильнее обратное: сперва – элекстросамокат, а уж после – мопед или что посильнее. Ведь очевидно, что для управления более скоростным, а значит, и более сложным для вождения в условиях насыщенного дорожного трафика транспортом нужно больше опыта и вообще зрелости.

Но в результате не совсем последовательных реформ получилось, как получилось.

Беспечный юный ездок

У этого, кстати, есть ещё одно последствие. 17-летний электросамокатчик за нарушение возрастного ценза заплатит штраф, как уже говорилось, в размере 2 МРП. А вот с 15-летним (к примеру) водителем мопеда всё не так просто.

Совершеннолетний ездок был бы оштрафован по общему правилу (согласно пункту 2 статьи 612 КОАП) на сумму в 20 МРП. Несовершеннолетний, но старше 16 лет (возраст, с которого для физлиц наступает административная ответственность) – на 10 МРП. Больше нельзя (статья 66 КОАП).

А вот если нарушителю ещё нет 16 лет, то наказывать будут не его, а родителей или других законных представителей – штрафом в размере 10 МРП по статье 127 КОАП за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Самому же юному автолюбителю – как с гуся вода. Раньше родители могли хотя бы собственноручно проучить зарвавшееся чадо тем или иным традиционным способом. Но, напомним, с 16 июня 2024 года вступила в силу новая статья 109-1 УК. И некогда такая вполне обыденная родительская мера воспитания как "дать ремня" с тех пор влечет уголовную ответственность. Это трактуется как побои, то есть:

"Насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие причинение легкого вреда здоровью".

За это в семейно-бытовой сфере полагается арест до 50 дней, при этом не меньше, чем на месяц. Впрочем, учитывая нехватку арестных домов, дело, возможно, обойдется альтернативным штрафом. И тогда, если строгий, но справедливый родитель предпримет самостоятельные воспитательные меры (учитывая отсутствие наказания со стороны государства), это выльется ему дополнительно в сумму от 100 до 200 МРП.