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Законодательство РК

Возможную отмену транспортного налога прокомментировал министр Куантыров

Казахстан транспортный налог Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на пресс-конференции в правительстве 19 сентября 2023 года высказался о возможной отмене транспортного налога, сообщает Zakon.kz.

Глава Миннацэкономики РК отметил, что вопрос еще обсуждается.

"Это было предложение общественности, той категории владельцев, которые имеют транспортные средства, но им не пользуются. Им не хотелось бы его платить, если они не часто выезжают, а платить только за бензин".Алибек Куантыров

Этот вопрос, по его словам, никак не связан с повышением самих акцизов на бензин, дизтопливо.

"Мы не планируем повышать акциз, чтобы убрать транспортный налог. Акциз и так будет повышаться для того, чтобы выравнивать рынки на ГСМ с другими странами ЕАЭС. Например, с приграничной Россией, Кыргызстаном, где на 50% выше стоимость бензина и другого ГСМ... Идет постепенное сближение гармонизации данных рынков, поэтому эти вопросы не взаимосвязаны".Алибек Куантыров

11 сентября 2023 года стало известно, что с рекомендацией упразднить в будущем налог на транспортные средства выступило Министерство национальной экономики РК. Правда, не на все машины. Налог на "автомобили с повышенным объемом двигателя" предлагается сохранить и даже приумножить. Чем продиктована реформа, можете узнать здесь.

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С 2025 года налог на малолитражные бюджетные авто предлагают отменить, при этом подняв цены на ГСМ. Это подается как налог на роскошь, но пострадают как раз небогатые. Вместо платежа в 2 МРП раз в год придется платить скрытый транспортный налог при каждой заправке машины. Подробнее можете узнать по ссылке выше.

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