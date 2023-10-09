Кто не курит и не пьет, но за пьяного сойдет: правила освидетельствования на опьянение

Ситуация не то чтобы заурядная, но бывает. Водителя остановил инспектор и говорит, что тот пьян. И тестер реально показывает опьянение (0,2 промилле), хотя человек, например, вообще не пьет алкоголь. Что делать в такой ситуации, чтобы не оказаться без вина виноватым, разбирался Zakon.kz.

Для начала определимся с понятиями. Пьяным, как известно, можно быть не только после употребления алкоголя. Современное казахстанское законодательство относит к психоактивным веществам (ПАВ), которые могут вызвать опьянение, вообще все одурманивающие вещества. В действующих "Правилах проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения" так и сказано:

состояние опьянения – состояние, возникающее вследствие острой интоксикации ПАВ и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств (пп.2) пукнта 2 Правил);

ПАВ, психоактивные вещества – вещества синтетического или природного происхождения: алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества (пп.5) пункта 2).

Список наркотических средств и психотропных веществ, как запрещенных в Казахстане вовсе, так и разрешенных для использования в медицинских целях, приведен в соответствующем Списке, утвержденном Постановлением Правительства РК.

То есть к ПАВ можно отнести и, казалось бы, "безобидные" лекарства. И, кстати, ПДД в последней редакции от 30.06.2023 запрещают водителю управлять ТС средством не только под воздействием ЛС, но даже если он лекарств не принял, при этом болеет:

"Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения". Подпункт 2) пункта 12 ПДД

"Право первой трубки"

Итак, с этим определились: если у инспектора возникли подозрения насчет состояния опьянения у водителя, он должен их проверить. Алгоритм проверки регламентирован уже другим НПА – "Правилами направления для освидетельствования на состояние опьянения…" еще от 04.06.2003 – и он таков.

"Правом первой трубки" (то есть специального прибора) обладает уполномоченное должностное лицо, сейчас это инспектор патрульной полиции. У водителя, в свою очередь, есть три варианта реакции на освидетельствование на месте возможного правонарушения: согласиться, не согласиться и уклониться. С первым все понятно, но это, поскольку водитель не пил – не наш случай. А вот вторые два варианта – совсем не одно и то же. Один – правомерный, другой – противоправный.

Водитель имеет право не согласиться на проведение освидетельствования без понятных или с результатами теста, после чего письменно излагает мотивы несогласия. Во всех остальных случаях его отказ будет считаться уклонением от законной процедуры, об этом делается отметка и в последующем может усугубить административное взыскание или уголовное наказание – в зависимости от обстоятельств. Напомним, за управление ТС в нетрезвом состоянии водителю грозит до 9 лет лишения прав и административный арест по статье 608 КоАП. Если же есть признаки уголовно наказуемого деяния (когда есть пострадавшие) – еще и крупный штраф, а то и лишение свободы, не считая дополнительных наказаний (статья 345-1 УК).

Весь порядок освидетельствования на месте изложен в параграфе 3 Правил. Надо иметь в виду, что закон позволяет инспектору обойтись и без понятых в крайнем и даже не крайнем случае. Это может быть ночное время, отдаленность от населенных пунктов, но также и другие причины, список которых – не исчерпывающий. Поэтому водителю разумнее всего все же согласиться на освидетельствование, а затем письменно не признать (это непременно!) его результаты. Впрочем, в любом случае после того, как водитель так или иначе не согласился с тем, что он пьян, инспектор обязан инициировать вторую часть мероприятия – направить и/или доставить водителя для амбулаторного осмотра в государственную медицинскую организацию.

Поза Ромберга и другие особенности проведения медицинского освидетельствования

Специальной аккредитации медучреждению не требуется. Важно только, чтобы в штате был медицинский работник, получивший должным образом оформленную дополнительную квалификацию по этой части – освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения.

Без такого сертификата экспертиза не будут иметь никакой силы. Это, однако, не значит, что знакомство со специалистом водитель должен начинать с требования показать соответствующий документ. Запросить такую информацию уместно будет позже, в случае несогласия с результатами и дальнейшего судебного разбирательства.

Несмотря на модную ныне цифровизацию, фиксация опьянения до сих пор аналоговая, так сказать. А именно, согласно пункту 9 "Правил проведения медицинского освидетельствования…", основой Заключения являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки психического и соматоневрологического состояния (мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и тому подобное).

То есть – врач (или фельдшер где-нибудь в отдаленном селе) осмотрел и решил. И если нет особых обстоятельств, медработник при составлении Заключения фиксирует одно из четырех состояний исследуемого (пункт 13):

трезв(а); факт употребления ПАВ, признаки опьянения не выявлены; алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень); состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ (наркотики - опиоиды, каннабиоиды, кокаин; седативные, снотворные вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители).

Лабораторные же исследования или экспресс-тестирование биологических сред (кровь или моча при подозрении на алкогольное опьянение, моча при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение) осуществляется лишь в исключительных случаях. Вот их исчерпывающий перечень:

невозможность полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния освидетельствуемого;

при наличии сомнений медицинского работника в комплексной оценке состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

несогласия освидетельствуемого с результатами Заключения;

повторного освидетельствования;

при установлении факта употребления ПАВ и отсутствии признаков состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

при дорожно-транспортном происшествии или совершении правонарушения с наличием пострадавших лиц;

если с момента совершения дорожно-транспортного происшествия и правонарушения без пострадавших прошло более 3 часов.

Нулевая терпимость к алкоголю и насморку

Однако в силу традиций и менталитета особый интерес вызывает определение именно алкогольного опьянения. Это наиболее распространенный вариант, а кроме того, алкотестеры, которые есть у инспекторов, производящих освидетельствование на месте, рассчитаны на выявление исключительно алкогольного опьянения.

И в медучреждении, если имеются характерные признаки именно алкогольного опьянения, специалист прибегает к специальным средствам. Согласно пункту 11, проводится количественное исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь. Это очень важный момент.

Итак, изучаем детально случай, упомянутый в самом начале. 0,2 промилле – много это или мало? Во-первых, с этими промилле не все так просто. Если речь идет об алкоголе (а в промилле вообще-то можно измерять все что угодно, это просто одна тысячная, 0,1%), то его содержание в промилле принято измерять в крови. Содержание 0,2 промилле означает, что в литре крови находится 2 миллилитра этилового спирта.

Понятно, однако, что инспектор – не медицинский работник и не полномочен брать анализ крови. Да и специалист в медучреждении по общему правилу, как сказано, исследует на алкоголь выдыхаемый воздух, а не кровь. Существует уравнение, по которому 0,2 промилле, то есть 2 миллилитра спирта в литре крови соответствует (примерно два к одному) 0,1 миллилитра его паров в литре воздуха. Но термин "промилле" к последнему измерению в данном контексте не применим. В воздухе в целях выявить алкоголь считают миллилитры, а не промилле. Чтобы не путаться с показателями, от которых зависит судьба человека.

Но путаница все равно происходит! И остается только догадываться, что же на самом деле имел в виду инспектор, когда ставил диагноз: 0,2 промилле. Поскольку, как следует из вышесказанного, измерял алкоголь в воздухе, а не в крови. И значит, цифра эта – не точные данные экспертизы, а результат последующих подсчетов. Причем, повторимся, примерных. И совершенно резонная причина, чтобы не соглашаться с тем, будто вы пьяны. Можно даже сказать, что при действующем законодательстве РК термин "промилле" становится несколько излишним.

Напомним, раньше было иначе. Действовали другие "Правила проведения медицинского освидетельствования…", принятые 13.07.2017, а в 2020 году утратившие силу в связи с введением в действие новых. Вот в этот период содержание алкоголя в крови, то есть измерение его в промилле имело прямой смысл. Поскольку наличие спирта до 0,5 промилле не являлось опьянением (достигается выпиванием 100 граммов водки либо литра пива, но это, конечно, "средний градус по больнице"). Далее следовала шкала, согласно которой содержание этилового спирта от 0,5 до 1,5 промилле в литре крови означало легкое опьянение, от 1,5 до 2,5 – средней степени, от 2,5 до 3 – сильное. Наконец, от 3 до 5, то есть до 50 мл спирта в литре крови значило тяжелое отравление алкоголем, за верхней границей показателей которого наступала смерть.

Однако, повторимся, это Приложение 3 к бывшим Правилам утратило силу вместе с самим Приказом министра здравоохранения. Сейчас в Казахстане нулевая алкогольная терпимость за рулем (и штурвалом судна). Это значит, что всякое значение содержания алкоголя в воздухе ли, в крови ли означает алкогольное опьянение.

Впрочем, водитель вправе не согласится с результатами освидетельствования и в медицинском учреждении. В этом случае проводится повторная экспертиза, причем ее можно осуществить как здесь же, так и в другом учреждении, но не позднее, чем через два часа после первичного освидетельствования.

Если вернуться к анализируемому случаю, это значит следующее. Водитель, которого заподозрили в опьянении, а он не пьян, и хочет это доказать, должен пройти сначала освидетельствование на месте, затем первичное освидетельствование в медучреждении. Не отказываться, а пройти, но не согласиться с результатами.

Тем самым он добьется повторного освидетельствования. Велика вероятность, что на третий раз опьянения не зафиксируют. Возможно, прибор на самом деле был неисправен. Не исключено также, что человек съел какой-то продукт и в связи с особенностями его персонального метаболизма тест показал наличие алкоголя – пусть и на грани погрешности, но тем не менее. За два-три часа, истекшие с момента теста на месте до заключительной экспертизы, этот шальной шлейф выветрится.

Другой вопрос: зачем законодатель ввел в 2020 году эту "нулевую терпимость" не только к алкоголю, но даже к пилюлям от насморка и даже, собственно, к самому насморку? Тем самым у инспектора появляется формальная возможность отправить на освидетельствование всякого: ПДД запрещают управлять ТС даже тем, кто просто "в болезненном и утомленном состоянии".

Но ведь абсолютно здоровых людей вообще не бывает, как утверждают сами эскулапы. Все чем-то больны. И кто не устал?