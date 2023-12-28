Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении

На Новый год полицейские патрули используют любой повод для проверки водителей на опьянение. Стереотипы. Человек, может, совсем не пьет алкоголь, а инспектор требует "подуть в трубочку". А бывает, настаивает на сдаче и других биосред… Как не оказаться без вина виноватым, выяснял Zakon.kz.

Как правильно реагировать человеку, которого остановил инспектор и утверждает, что вы не имеете права управлять транспортным средством по той причине, что находитесь в состоянии опьянения? Разумеется, наши советы для тех, кто на самом деле был трезв.

В действующих Правилах дорожного движения (от 30.06.2023) говорится:

"Водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического); под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание; в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения". Подпункт 2) пункта 12 ПДД

И если у инспектора возникли подозрения насчет состояния опьянения у водителя, он должен их проверить. Алгоритм проверки регламентирован уже другим НПА – "Правилами направления для освидетельствования на состояние опьянения…" еще от 04.06.2003.

Итак, кто, где, когда, что и как может потребовать от водителя, чтобы проверить его на предмет "пил или не пил"?

Всего законом предусмотрены три последовательные проверки. Если потребуется, конечно, поскольку дело может ограничиться и одной.

Первая проверка: "право первой трубки"

Освидетельствование на месте вправе проводить уполномоченное должностное лицо, сейчас это инспектор патрульной полиции. Понятно, что он не врач, поэтому единственный допустимый метод в этом случае – использование алкотестеров, которые рассчитаны на выявление исключительно алкогольного опьянения. Ни о каких взятиях на анализ биологических сред (крови или мочи) при освидетельствовании на месте и речи быть не может. Если вдруг инспектор предложит подобное, знайте, что это незаконно.

Все, что он вправе сделать, это предложить "подуть в трубочку" (специальный сертифицированный алкотестер). У водителя, в свою очередь, есть три варианта реакции на освидетельствование на месте возможного правонарушения. Согласиться, не согласиться и уклониться (отказаться).

С первым все понятно, но это, поскольку водитель не пил – не наш случай. А вот вторые два варианта – совсем не одно и то же. Один – правомерный, другой – противоправный. Водитель имеет право не согласиться на проведение освидетельствования без понятных или с результатами теста, после чего письменно излагает мотивы несогласия (например, считает, что алкотестер неисправен). Во всех остальных случаях его отказ будет считаться уклонением от законной процедуры, за что предусмотрена административная ответственность – в самом легком случае 15 суток ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на 8 лет (пункт 4 статьи 613 КоАП). Наказание, к слову, аналогичное тому, что полагается по статье 608 КоАП, собственно, за само управление в состоянии опьянения…

Весь порядок освидетельствования на месте изложен в параграфе 3 Правил. Надо иметь в виду, что закон позволяет инспектору обойтись и без понятых в крайнем и даже не крайнем случае. Это может быть ночное время, отдаленность от населенных пунктов, но также и другие причины, список которых – не исчерпывающий. Поэтому водителю разумнее всего все же согласиться на освидетельствование, а затем письменно не признать (это непременно!) его результаты.

И после того, как водитель не согласился с тем, что он пьян, инспектор обязан инициировать вторую часть мероприятия – направить и/или доставить водителя для амбулаторного осмотра в государственную медицинскую организацию.

Кстати, в связи с этим возникает другой вопрос: как быть с автомобилем в то время, пока водителя будет осматривать врач в клинике? Предположим, с ним была супруга, у которой есть право управления. Может ли она уехать на машине домой?

Однозначного ответа в законе нет. В принципе, после того, как инспектор составил протокол и акт освидетельствования на состояние опьянения, он тем самым зафиксировал правонарушение (по статье 608 КоАП), за которое, согласно уже другой статье КоАП (797), вправе задержать машину и отправить ее на специальную стоянку (в народе – штрафстоянку) до "устранения причин задержания".

Но именно что – вправе. То есть может и не делать этого при наличии другой возможности. Ведь каковы эти "причины задержания"? Инспектор отстранил водителя от управления, готовится посадить его под арест, и чтобы машина не оставалась на дороге без присмотра, отправляет ее на спецстоянку. Но зачем впустую жечь государственный бензин в эвакуаторе, если другой собственник автомобиля, имеющий право управления (супруга), может забрать машину и, таким образом, не оставлять ее без присмотра? Право собственности ведь никто не отменял.

В общем, как договоришься.

Вторая проверка: нулевая терпимость к алкоголю

Тем более, что, выражаясь языком уголовного права, приговор еще не вступил в законную силу. "Обвиняемый" не согласен с решением и подает, продолжаем аналогию, апелляцию. Его ждет вторая проверка – в медицинской организации. Которая, тем не менее, называется первичное освидетельствование (Угадайте, кстати, как будет называться последняя, третья возможная проверка? Повторное освидетельствование. Такие вот особенности юридической терминологии.)

Специальной аккредитации медучреждению не требуется. Важно только, чтобы в штате был медицинский работник, получивший должным образом оформленную дополнительную квалификацию по этой части – освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения. Без такого сертификата экспертиза не будут иметь никакой силы.

Врач вправе определять уже не только алкогольное опьянение (в отличие от инспектора). Пьяным ведь, как известно, можно быть не только после употребления алкоголя. Современное казахстанское законодательство относит к психоактивным веществам (ПАВ), которые могут вызвать опьянение, вообще все одурманивающие вещества. В действующих "Правилах проведения медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения" так и сказано:

Состояние опьянения – состояние, возникающее вследствие острой интоксикации ПАВ и характеризующееся комплексом психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств (пп.2) пукнта 2 Правил)

ПАВ, психоактивные вещества – вещества синтетического или природного происхождения: алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества (пп.5) пункта 2)

Список наркотических средств и психотропных веществ, как запрещенных в Казахстане вовсе, так разрешенных для использования в медицинских целях, приведен в соответствующем Списке, утвержденном Постановлением Правительства РК.

То есть к ПАВ можно отнести и, казалось бы, "безобидные" лекарства, например, седатики.

Несмотря на модную ныне цифровизацию, фиксация опьянения до сих пор аналоговая, так сказать. А именно, согласно пункту 9 "Правил проведения медицинского освидетельствования…", основой Заключения являются данные клинического обследования в виде комплексной оценки психического и соматоневрологического состояния (мимика, походка, устойчивость в позе Ромберга и тому подобное).

То есть – врач (или фельдшер где-нибудь в отдаленном селе) осмотрел и решил. И если нет особых обстоятельств, медработник при составлении Заключения фиксирует лишь одно из четырех состояний исследуемого (пункт 13):

трезв(а); факт употребления ПАВ, признаки опьянения не выявлены; алкогольное опьянение (легкая, средняя, тяжелая степень); состояние опьянения (наркотическое, токсикоманическое), вызванное употреблением ПАВ (наркотики - опиоиды, каннабиоиды, кокаин; седативные, снотворные вещества; психостимуляторы; галлюциногены; летучие растворители).

Впрочем, в силу традиций и менталитета особый интерес вызывает определение именно алкогольного опьянения. И в медучреждении, если имеются характерные признаки именно алкогольного опьянения, специалист прибегает к специальным средствам. Согласно пункту 11, проводится количественное исследование выдыхаемого воздуха на алкоголь (алкотестером – как и инспектор на месте). Однако это лишь общее правило.

В действительности допустимы и лабораторные исследования или экспресс-тестирование биологических сред (кровь или моча при подозрении на алкогольное опьянение, моча при подозрении на наркотическое или токсикоманическое опьянение). Вот их исчерпывающий перечень:

невозможность полного освидетельствования в связи с тяжестью состояния освидетельствуемого;

при наличии сомнений медицинского работника в комплексной оценке состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

несогласия освидетельствуемого с результатами Заключения;

повторного освидетельствования;

при установлении факта употребления ПАВ и отсутствии признаков состояния опьянения (психических, поведенческих, вегетативных и соматоневрологических расстройств);

при дорожно-транспортном происшествии или совершении правонарушения с наличием пострадавших лиц;

если с момента совершения дорожно-транспортного происшествия и правонарушения без пострадавших прошло более 3 часов.

То есть, поскольку в медорганизацию водители, как правило, едут (или их доставляют) после несогласия с освидетельствованием на месте, то врач должен прибегать именно к анализу крови.

К слову, до недавнего времени, когда действовали другие "Правила проведения медицинского освидетельствования…", принятые 13.07.2017, а в 2020 году утратившие силу в связи с введением в действие нынешних, этот момент имел большое значение.

Если речь идет об алкоголе (а в промилле вообще-то можно измерять все что угодно, это просто одна тысячная, 0,1%), то его содержание в промилле принято измерять именно в крови. Содержание, например, 0,2 промилле означает, что в литре крови находится 2 миллилитра этилового спирта.

Тогда как в воздухе в целях выявить алкоголь считают миллилитры, а не промилле. Существует уравнение, по которому 0,2 промилле, то есть 2 миллилитра спирта в литре крови соответствует примерно 0,1 миллилитра его паров в литре воздуха. Однако это, как видим, не точные данные экспертизы, а результат последующих подсчетов. Причем, повторимся, примерных. И совершенно резонная причина, чтобы не соглашаться с тем, будто вы пьяны.

Ведь инспекторы на месте мерят состояние в миллилитрах, а врачи в клинике – в промилле. До 2020 года наличие спирта до 0,5 промилле не являлось опьянением. И значит, все эти переводы из одной шкалы в другую имели прямое значение, поскольку ошибка всего в одну десятую, не говоря уже о подмене понятий, влияли на квалификацию: есть опьянение или все-таки нет.

Теперь же в Казахстане нулевая алкогольная терпимость за рулем (и штурвалом судна). Это значит, что всякое значение содержания алкоголя в воздухе ли, в крови ли означает алкогольное опьянение. Однако это не значит, что нет смысла перепроверять результаты освидетельствования инспектором на месте.

Третья проверка: изгнать шальной шлейф

Впрочем, водитель вправе не согласится с результатами освидетельствования и в медицинском учреждении. В этом случае проводится повторная экспертиза, причем ее можно осуществить как здесь же, так и в другом учреждении, но не позднее, чем через два часа после первичного освидетельствования.

Подытожим. Водитель, которого заподозрили в опьянении, а он не пьян, и хочет это доказать, должен пройти сначала освидетельствование на месте, затем первичное освидетельствование в медучреждении. Не отказываться, а пройти, но не согласиться с результатами в обоих случаях (если результаты положительные, конечно).

Тем самым он добьется повторного освидетельствования. Велика вероятность, что на третий раз опьянения не зафиксируют. Возможно, прибор на самом деле был неисправен. Не исключено также, что человек съел какой-то продукт и в связи с особенностями его персонального метаболизма тест показал наличие алкоголя – пусть и на грани погрешности, но тем не менее. За два-три часа, истекшие с момента теста на месте до заключительной экспертизы, этот шальной шлейф выветрится.

Другой вопрос: зачем законодатель ввел в 2020 году эту "нулевую терпимость" не только к алкоголю, но даже к пилюлям от насморка и даже, собственно, к самому насморку? Тем самым у инспектора появляется формальная возможность отправить на освидетельствование всякого: ПДД запрещают управлять ТС даже тем, кто просто "в болезненном и утомленном состоянии".

Но ведь абсолютно здоровых людей вообще не бывает, как утверждают сами эскулапы. Все чем-то больны. И кто не устал?