От Дуная до Алтая: каковы перспективы общетюркской патентной организации

Тюркский патент. Такого понятия пока нет, но может появиться. Если при Организации тюркских государств (ОТГ) создать Офис интеллектуальной собственности. Располагаться Офис мог бы в Казахстане благодаря многим геополитическим преимуществам, рассказала Zakon.kz юрист Сауле Тлевлесова.

3 ноября в Астане состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств. Напомним, что в ОТГ входят пять государств: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Президенты этих стран, а также руководители стран наблюдателей – Венгрии и Туркменистана – соберутся в казахстанской столице, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.

Разумеется, есть повестка. Но одной из перспективных тем для обсуждения и в целом прорывным проектом могла бы стать общетюркская патентная организация. То есть ведомство, которое бы выдавало патенты и свидетельства, охраняющие исключительные права собственников изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и иных объектов интеллектуальной собственности (ИС) на территории всех стран ОТГ. Один охранный документ – пять (а в перспективе – семь) стран для охраны объекта ИС.

Такая региональная система правовой охраны объектов интеллектуальной собственности не является альтернативой национальным системам, это один из механизмов экспертной интеграции, направленный для расширения возможностей для заявителей.

Для справки. Помимо национальных патентных ведомств в мире существуют и интегрирующие организации, специализирующиеся на ИС. Речь сейчас не о ВОИС – Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая занимается администрированием международных конвенций в сфере ИС для стран, что в ней состоят (193 государства мира, Казахстан в том числе). Разговор именно о таких структурах, которые выдают патенты не в отдельных странах, а сразу в нескольких, входящих в интеграционные международные образования.

В качестве примера можно привести Евразийскую патентную организацию (ЕАПО), членами которой являются 8 государств. Экс-президентом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации является сегодняшний спикер Zakon.kz, кандидат юридических наук Сауле Тлевлесова.

"Однако сейчас ситуация несколько изменилась в связи с известными геополитическими событиями. Штаб-квартира ЕАПО находится в Москве. Из-за санкций против России со структурой приостановили взаимодействие крупнейшие американское и европейские патентные ведомства (USPTO, EPO, EUIPO)", – говорит Сауле Тлевлесова.

И это еще не все.

"Без согласования с правительствами государств-участников ЕАПО ведется работа по разработке Концепции евразийской системы регистрации товарных знаков и знаков обслуживания (Концепция предполагает принятие нового межгосударственного правового акта для введения единого свидетельства на товарный знак)". Сауле Тлевлесова

При этом на территории пяти стран ЕАПО уже действует Договор о товарных знаках ЕАЭС. И вводить на территории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России две системы получения правовой охраны на товарные знаки нецелесообразно. Более того, это может привести к увеличению трансграничных споров по охране прав на интеллектуальную собственность, – подчеркивает спикер.

"Кроме единой системы регистрации товарных знаков, ЕАПВ инициировано предложение по введению единого охранного документа на полезные модели. Такая политика приведет к большому оттоку заявок, поступающих по национальной системе, и полному контролю сферы интеллектуальной собственности на евразийском пространстве со стороны ЕАПВ. Такие резкие шаги в пользу полной концентрации охраны ключевых объектов промышленной собственности на региональном уровне водной структуре с одной штаб-квартирой могут привести к серьезным последствиям, особенно в части соблюдения баланса интересов с научной и бизнес-среде". Сауле Тлевлесова

Не то чтобы эти факты были сигналом к каким-то переменам в рамках ЕАПО. Это неверно со всех точек зрения. Вопрос нужно ставить принципиально по-другому: не вместо чего-то, а плюс к чему-то. Как уже было отмечено, речь идет о широких возможностях для участников рынка интеллектуальной собственности. Чем больше интеграционных образований, в которых участвует Казахстан, конечно, с соблюдением баланса интересов, о чем иногда забывается в ЕАПО, тем лучше.

Поскольку РК помимо ЕАЭС состоит в Организации тюркских государств, логично использовать потенциал и этого интеграционного объединения. Тем более что рынок ОТГ сопоставим с рынком ЕАЭС.

"Взаимодействие с тюркскими государствами очень перспективно. По данным доклада ВОИС "Глобальный инновационный индекс 2023" лидирующие позиции среди экономик со средним уровнем дохода, которые добились наибольших успехов в области инноваций за последнее десятилетие, занимает в том числе Турция. В том же докладе политика ведения бизнеса, а также сотрудничество университетов и промышленности в области исследований и разработок Азербайджана отмечены как сильные инновационные стороны страны". Сауле Тлевлесова

Хорошим примером уже реально существующего сотрудничества Казахстана по вопросам авторского права служит Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), штаб-квартира которой находится в Анкаре.





"Вот аналогично для взаимодействия с тюркскими государствами в сфере экономике ИС Казахстану стоит продвигать инициативу создания Офиса интеллектуальной собственности при Организации тюркских государств на территории Казахстана. Такое интегрирующее патентное ведомство может стать сильной и успешной структурой по развитию сферы интеллектуальной собственности во всем огромном регионе". Сауле Тлевлесова

Система охраны прав интеллектуальной собственности – стратегически важный инструмент для формирования креативной экономики и вообще развития страны, учитывая возрастающее значение экономики ИС. На ее эффективность существенно влияет с передовыми патентными системами и интеграция с международными и региональными организациями.