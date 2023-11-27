Женись или работай: как "обмануть" возраст и несовершеннолетнему обрести права взрослого

За советом юриста в издание Zakon.kz обратился 15-летний подросток А. Он хотел бы продать дом, доставшийся ему в наследство. Однако по закону до наступления совершеннолетия наследством от его лица распоряжается опекун, родная тетя (А. – сирота). Есть ли у А. шансы добиться цели?

В Казахстане дееспособность граждан по общему правилу (сформулированному в пункте 1 статьи 17 Гражданского кодекса) наступает с совершеннолетия, то есть по достижению возраста 18 лет. С этого момент человек самостоятельно может осуществлять сделки, в том числе и распоряжаться наследством. До тех же пор на сделки необходимо согласие законных представителей: родителей или опекуна (попечителя).

Однако из этого правила есть исключения. Но для начала 15-летнему подростку следует дождаться следующего дня рождения. И вот тогда возможны варианты.

Казахстанское законодательство допускает досрочное объявление несовершеннолетнего дееспособным, которое называется эмансипация. Однако не ранее, чем в возрасте 16 лет. Способов два: семья и труд.

Эмансипация несовершеннолетних супругов

Молодые люди, во-первых, могут вступить в брак при наличии уважительных причин (пункт 2 статьи 17 ГК). Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье" называет две такие причины: беременность и рождение общего ребенка (пункт 2 статьи 10). В этих случаях следует подать ходатайство по Правилам и форме, утвержденными приказом Министра юстиции РК (пункт 85).

Следует подчеркнуть, что как следует из Правил, с заявлением могут обратиться только родители или опекуны (попечители) жениха и невесты. Сами молодые люди такой возможности не имеют, хотя в Семейном кодексе (пункте 3 статьи 10) такая опция закреплена. Впрочем, согласие законных представителей потенциальных несовершеннолетних супругов в любом случае необходимо.

И вот, если органы РАГС зарегистрируют брак, с этого самого момента несовершеннолетний признается дееспособным. А значит, и вправе самостоятельно распоряжаться своим имуществом, в том числе и наследством.

Почему снизить брачный возраст возможно максимум на два года – с 18 до 16 лет? Дело в том, что в Казахстане установлен целибат – юридическое табу на половую жизнь - до 16 лет. А именно, в статье 122 Уголовного кодекса РК содержится норма, предусматривающая уголовную ответственность (до 5 лет лишения свободы, а при наличии квалифицирующих признаков – и до 15 лет) за любые действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста. Подчеркнем – действия не насильственные: этому посвящены другие статьи. Но, кстати, это еще и уголовное дело публичного обвинения и преследования, то есть правоохранительные органы возбуждают дело даже без жалобы потерпевшего.

В общем, снизить брачный возраст и эмансипироваться в качестве молодых супругов до 16 лет в РК никак не возможно.

Суд да дело

Чуть больше возможностей предоставляет эмансипация через труд. Она допускается при заключении несовершеннолетним трудового договора и осуществлении предпринимательской деятельности (статья 22-1 Гражданского кодекса РК). Правда, тоже не раньше 16 лет. Зато согласие родителей и опекуна не обязательно. Просто если оно есть, дееспособность несовершеннолетнего объявляет орган опеки. Если же нет, то суд. Для чего трудящийся подросток вправе сам обратиться с заявлением в суд по месту жительства (статья 329 Гражданского процессуального кодекса).

Напомним, что согласно Трудовому кодексу трудовой договор вправе заключать не только несовершеннолетние, но и в некоторых случаях даже малолетние, то есть дети до 14 лет. А именно, как говорится в пункте 2 статьи 31, трудовой договор может быть заключен с:

гражданами, достигшими пятнадцати лет, в случаях получения ими основного среднего, общего среднего образования в организации среднего образования; учащимися, достигшими четырнадцатилетнего возраста, для выполнения в свободное от учебы время работы, не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения; с лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста, в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

Правда, в отличие от трудовой эмансипации для трудоустройства несовершеннолетних согласие их законных представителей все же требуется. Договор должен подписывать не только сам юный работник, но еще и хотя бы один из родителей или опекун.