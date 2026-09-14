Школьник чудом выжил после нападения одноклассника в Семее

В Семее 13-летний школьник получил около 15 ножевых ранений от своего одноклассника. Подросток выжил и сейчас находится в больнице. Второго участника конфликта также госпитализировали, однако после оказания помощи его отпустили домой, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, после занятий двое друзей решили поиграть недалеко от школы. Что именно произошло между ними, сейчас выясняют следователи. Пострадавший после нападения смог самостоятельно добраться до соседнего дома и попросить о помощи.

"Мне позвонила соседка, к которой наш мальчик пошел, к этому дому в тяжелом состоянии. Они наши соседи. Они нам позвонили. Я позвонила родителям. Они были только вдвоем. Он получил множество ранений, но сейчас состояние нормальное. Ждем, чтобы справедливо все решилось", – рассказала тетя пострадавшего Ляззат Камзаева.

Врачи сообщили, что подросток перенес сложную операцию, которая продолжалась около четырех часов. Трое суток он провел в реанимации. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

"Был доставлен ребенок 13 лет с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, с повреждением паренхимы правой почки и большого сальника, осложненным внутрибрюшным кровотечением, с множественными колото-резаными ранами туловища и конечностей, геморрагическим шоком І степени", – сообщил заместитель директора по педиатрии университетского госпиталя Дулат Каримов.

Оба подростка учатся в одном классе и ранее не состояли на учете как нарушители. В школе рассказали, что дети были друзьями. По одной из версий, школьники могли случайно найти нож и начать с ним играть, однако эта информация пока не подтверждена.

Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Оба участника инцидента являются несовершеннолетними.

Ранее сообщалось, что в Актобе осудили отличника олимпиад, зарезавшего мать и ранившего бабушку.