Школьник чудом выжил после нападения одноклассника в Семее
По информации КТК, после занятий двое друзей решили поиграть недалеко от школы. Что именно произошло между ними, сейчас выясняют следователи. Пострадавший после нападения смог самостоятельно добраться до соседнего дома и попросить о помощи.
"Мне позвонила соседка, к которой наш мальчик пошел, к этому дому в тяжелом состоянии. Они наши соседи. Они нам позвонили. Я позвонила родителям. Они были только вдвоем. Он получил множество ранений, но сейчас состояние нормальное. Ждем, чтобы справедливо все решилось", – рассказала тетя пострадавшего Ляззат Камзаева.
Врачи сообщили, что подросток перенес сложную операцию, которая продолжалась около четырех часов. Трое суток он провел в реанимации. Сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.
"Был доставлен ребенок 13 лет с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, с повреждением паренхимы правой почки и большого сальника, осложненным внутрибрюшным кровотечением, с множественными колото-резаными ранами туловища и конечностей, геморрагическим шоком І степени", – сообщил заместитель директора по педиатрии университетского госпиталя Дулат Каримов.
Оба подростка учатся в одном классе и ранее не состояли на учете как нарушители. В школе рассказали, что дети были друзьями. По одной из версий, школьники могли случайно найти нож и начать с ним играть, однако эта информация пока не подтверждена.
Полиция проводит досудебное расследование и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Оба участника инцидента являются несовершеннолетними.
Ранее сообщалось, что в Актобе осудили отличника олимпиад, зарезавшего мать и ранившего бабушку.