Пособие по безработице в Казахстане: какой размер и как получить

Более 236 тыс. человек получили выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей работы. Такие данные озвучили Zakon.kz сегодня, 15 октября 2024 года, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана.

В ведомстве подчеркнули, что 190,2 тыс. гражданам выплата была назначена именно в 2024 году.

Общая сумма выплат составила 62,2 млрд тенге.

Также в МТСЗН напомнили, что уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

авторизоваться на портале eGov.kz;

в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу, добавили специалисты, в онлайн-режиме также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Cтоит отметить, что 14 октября депутат Мажилиса Анас Баккожаев заявил, что люди в Казахстане получают пособия и из-за этого не хотят работать. Также министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова озвучила перечень новых профессий, которые будут востребованы в нашей стране.