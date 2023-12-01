За шины с какой маркировкой могут штрафовать автолюбителей с началом зимы

С 1 декабря автолюбители РК обязаны "переобуть" машину – установить на колеса так называемые зимние шины. В противном случае их ждет административная ответственность – штраф 5 МРП. Но деньги требуют точности: шины с какой маркировкой считаются по техрегламенту зимними, выяснял Zakon.kz.

Два комплекта "резины": зимняя и летняя – это дополнительные расходы, и немалые. Поэтому популярностью в народе пользуется так называемая "всесезонка" – шины, на которых можно ездить 12 месяцев в году, не тратясь на второй комплект, шиномонтаж и хранение. Ниже мы еще поговорим о том, насколько такой компромисс оправдан в техническом плане. Но как быть с юридическим аспектом? Будут ли за "всесезонку" зимой штрафовать полицейские?

Начнем с того, что для закона – не для маркетинга – нет никаких all seasons. А с точки зрения администрирования – нет даже и летних покрышек.

Что есть, так это, во-первых, зимние шины. Но несмотря на название, на них можно ездить круглый год: и весной, и летом, и осенью, а, главное, зимой. Потому, собственно, и зимние. Кроме того, существуют зимние шипованные шины, которые нельзя эксплуатировать в летние месяцы. И, наконец, есть не зимние шины (именно так, а не летние), которые запрещено использовать в зимние месяцы.

В правилах дорожного движения подобных дефиниций, разумеется, нет. Но их можно найти в "Техническом регламенте колесных транспортных средств" – едином документе, который действовал на территории Таможенного союза, а сейчас – ЕАЭС. В феврале 2018 года в этот техрегламент были внесены изменения (в пункт 5.5), в результате которых правило сейчас звучит так:

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств".

М1 и N1 означают соответственно легковые авто до 8 мест и грузовики до 3,5 тонн. А пункт 5.6.3, на который ссылаются авторы поправок, имеет следующее содержание:

"Шина считается непригодной к эксплуатации при остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее, а также маркированных знаками "М+S", "M&S", "M S" (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии – не более 4,0 мм".

Таким образом, из пунктов 5.5, 5.6.2 и 5.6.3 техрегламента делаем следующие выводы:

круглый год можно использовать зимние шины, которые маркированы знаками "М+S", "M&S", "M S" (грязь и снег); при этом зимой на льду и снеге протектор может быть стерт не более 4 миллиметров остатке, а в остальное время – 1,6 мм (последний показатель – для упомянутых легковушек и небольших грузовиков); также во все времена года можно эксплуатировать шины с пиктограммой ЗPMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) – той самой снежинкой внутри пиков, но только если они не шипованные; требования к протектору – аналогичные; год минус лето – можно использовать шипованные шины со снежинкой, требования к протектору – аналогичные; год минус зима – разрешены к эксплуатация все остальные шины; соответственно, требования по остаточному рисунку протектора – не менее 1,6 миллиметров.

Так что за "всесезонку" инспектор штрафовать не может. Мало того, как видим, нормальная, самая стандартная шина – это и есть "всесезонка"!

При этом к наличию на шинах двойной маркировки: и снежинки, и "М+S" – законодатель никакого интереса не проявляет. Сдается, это все-таки маркетинговый ход: эдакая зимняя шина в квадрате. Или в круге?.. Впрочем, не возбраняется: де-юре это также круглогодичные шины, допущенные к эксплуатации в том числе и в зимние месяцы.

Неправильное использование шин по временам года квалифицируется Кодексом об административных нарушениях по пункту 5 статьи 590 "Управление транспортными средствами, не отвечающими требованиям технических регламентов, национальных стандартов..." и карается штрафом в 5 МРП. За повторное нарушение в течение года – 20 МРП.

Другой вопрос, что дело не только в юридических дефинициях. Может, и не врут эксперты, что в "летних" и зимних покрышках используется разный состав резины, специально рассчитанный на тот или иной температурный режим. А значит, надо брать оба комплекта и проводить ротацию. Смущает, правда, что специалисты эти представляют (порой негласно) как раз компании, производящие и продающие шины – и потому напрямую заинтересованные в удвоении продаж...

Впрочем, конечно, безопасность превыше всего.