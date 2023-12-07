"Гость" в горле: что делать, если соседи устроили в квартире гостиницу или ивент-агентство

Соседи по дому используют квартиру как отель на час, агентство по организации праздников или другим невыносимым для жильцов образом? Громкая музыка, крики и «разборки» постояльцев и их гостей… Как воздействовать на хозяев квартир, которые используют жилище для бизнеса, выяснял Zakon.kz.

Чтобы урезонить буянящих клиентов, понятное дело, можно вызвать полицию. Однако это – временный выход. Для принципиального решения вопроса придется подавать в суд на собственников помещения. Хлопотно, конечно, но иногда по-другому нельзя.

Диспозиция следующая. Всякая квартира в многоквартирном доме – это юридически не только само жилище, но и земельный участок, на котором оно размещается (пусть квартира и на девятом этаже). Так вот, с момента постройки дома земельный участок имеет свое целевое назначение, а помещение – функциональное назначение. Если дом жилой, то целевое назначение участка состоит в обслуживании жилого дома (согласно пункту 3 статьи 107 и пункта 1 статьи 109 Земельного кодекса), а квартира в нем предназначена именно для постоянного проживания (пп.28) статьи 2 Закона РК "О жилищных отношениях").

Изменение целевого назначения земельного участка и функционального назначения помещения можно произвести лишь соблюдая установленный законом порядок. Поэтому просто так, только "по своему хотению" собственник квартиры не вправе устроить в ней гостиницу, агентство по организации праздников, офис и любое другое нежилое помещение. Как это последнее определяет пп.27) статьи 2 Закона – "отдельное внутреннее пространство в многоквартирном жилом доме… используемое в иных, чем постоянное проживание, целях".

А именно, чтобы переоборудовать жилище в нежилое помещение, "требуется обязательное письменное согласие не менее двух третей от общего числа собственников" в многоквартирном доме. При этом переоборудование не означает, что непременно будут меняться несущие конструкции или общедомовые инженерные системы. Достаточно изменения функционального назначения квартиры (пункт 3 статьи 40 Закона). То есть вместо постоянного проживания людей – бизнес. Как в случаях, которые мы разбираем.

И если такое письменное согласие не получено, нечего и обращаться за разрешением на переоборудование в местный орган архитектуры и градостроительства. Из жилого фонда квартиру не выведут. А значит, устройство в ней гостиницы или ивент-агентства будет незаконным.

Кроме того, изменение целевого назначения земельного участка также требует соблюдения определенных условий, указанных в статье 49-1 Земельного кодекса. Местный акимат рассматривает поданное заявление и решает, разрешить или отказать.

"Структурное подразделение местного исполнительного органа, осуществляющее функции в сфере архитектуры и градостроительства… определяет возможность использования земельного участка по заявленному целевому назначению, составляет схему использования земельного участка и направляет на согласование одновременно всем заинтересованным государственным органам и иным организациям". Пункт 3 статьи 49-1 ЗК

Разумеется, если само помещение не выведено из жилого фонда, в изменении целевого назначения земельного участка акимат откажет.

То есть у соседей "нехорошей квартиры" весьма сильные позиции. Если они не дадут согласие на переоборудование квартиры из жилища в нежилое помещение, вести бизнес будет незаконно. Если же по факту из квартиры все равно сделают шумный притон, то остальные собственники квартир в доме могут подать исковое заявление в суд.

Закон на их стороне, так что в выигрыше дела можно не сомневаться. И по решению суда незаконный бизнес придется свернуть. В противном случае им грозит уголовная ответственность по пункту 1 статьи 430 УК:

"Неисполнение вступивших в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта либо исполнительного документа более шести месяцев, а равно воспрепятствование их исполнению – наказываются привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

В общем, до 3 лет. При этом данная норма относится к категории правонарушений против правосудия, то есть тут вопрос государственный, и потому дело это – публичного обвинения и преследования. Жителям следует лишь сообщить участковому о том, отчаянный сосед не исполняет решение суда, продолжая использовать квартиру не по назначению, а дальше уже государственная машина завертится.

Ранее Zakon.kz. уже публиковал статью о том, какие есть способы у жителей многоквартирных домов повлиять на беспокойных, неблагополучных соседей, которые систематически нарушают правила общежития (без переоборудования квартиры в нежилое помещение). И таким образом делают невозможным для других проживание с ними в одном жилом доме. Это административные штрафы, а в некоторых случаях, если речь идет о квартирантах – и выселение.