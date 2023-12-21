Доля должника: кто и сколько имеет право удержать из вашей зарплаты

Ситуации в жизни бывают разные. И подчас казахстанцы с теми же просрочками по кредитам банально не знают своих прав, чем активно пользуется заинтересованная в скорейшем получении денег сторона. Этот материал Zakon.kz будет особенно полезен тем, кто запутался в долгах, как в шелках.

За помощью в подготовке статьи мы обратились к юристу, который недавно сам столкнулся с долговой кабалой своего клиента. И что важно – нашел в ней просвет.

Суть судебного разбирательства

По словам члена Палаты юридических консультантов Актюбинской области Данияра Киманова, его подопечный погряз в финансовых обязательствах перед разными организациями. В частности, у него появились просрочки по кредитам, и судоисполнитель через работодателя нашего героя начал удерживать половину его заработка. Вот только банк, через который работник получал зарплату, стал отнимать еще половину от поступающей, уже "ополовиненной", суммы в пользу другой финансовой организации, выставившей платежное требование.

Представим в цифрах. Допустим, заработная плата должника составляет 400 тыс. тенге. 50% удерживается на работе в пользу судебного исполнителя – остается 200 тыс. Эта сумма поступает в банк, который "откусывает" от кровно заработанных еще половину. Методом нехитрых вычислений имеем 100 тыс. тенге на руки.

"Мы обратились в оба банка с заявлениями. В первый – с просьбой прекратить удержания, во второй – отозвать платежные требования. Однако банки отказались. Позиция второго понятна: у него есть законные основания выставить платежные требования. Но первый в данном случае был не вправе их исполнять", – объяснил Киманов.

По букве закона

Сразу оговоримся: удержание законно, если имеется соответствующая исполнительная надпись нотариуса или решение суда. Но! Его предельный размер – 50% от заработной платы или иного дохода. То есть 1/2 от нажитого непосильным трудом должна остаться в вашем кошельке.

В истории, которую мы привели для примера и простоты понимания, было допущено нарушений... загибаем пальцы:

Пункта 3 статьи 115 Трудового кодекса РК (как раз закрепляющего тот факт, что размер ежемесячного удержания не может превышать 50% причитающейся работнику заработной платы). Пункта 1 статьи 95 Закона "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" (здесь, опять же, говорится: за должником должно быть сохранено не менее 50% заработной платы или иного дохода). Статьи 742 Гражданского кодекса, устанавливающей очередность при предъявлении к клиенту нескольких требований.

В очередь, банки, в очередь

Подробнее об этом. Согласно вышеупомянутому Гражданскому кодексу, банки – "крайние" в очереди за нашими тенге.

Первым осуществляется изъятие денег по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, а также требований по взысканию алиментов.

Вторым – для расчетов по выплате выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, выплате вознаграждений по авторскому договору, обязательствам клиента по перечислению обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, отчислений и (или) взносов на обязательное социальное медицинское страхование в фонд социального медицинского страхования.

Третьим – по обязательствам клиента перед бюджетом, а также по требованию о взыскании активов в соответствии с Законом Республики Казахстан "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

И вот здесь, на "непризовом" четвертом месте, стоят банки.

Далее вспоминаем о том, что в Казахстане права ребенка – в приоритете.

Размер тех же алиментов составляет:

на одного ребенка – 25% от дохода;

на двух – 33%;

на трех и более – 50%.

"Значит, если у человека алименты на трех и более детей, никакие другие взыскания применяться не должны", – подчеркивает спикер.

"Я нахожусь в такой ситуации, что делать?"

Во-первых, успокоиться и понять, что в своей проблеме вы не одиноки. Как признался наш собеседник юрист, подобных случаев по стране очень много: зачастую граждане либо знать не знают своих прав, либо не готовы "бороться с системой".

Во-вторых, следует обратиться с заявлением в банк, в котором вы получаете зарплату, и приложить подтверждающие удержание документы. Дождаться ответа финансовой организации. В некоторых случаях адресат признает ошибку и добровольно возвращает незаконно отнятое.

Решить вопрос "миром" не удалось? Направляем оппоненту досудебную претензию с требованием прекратить исполнять свои или чужие платежные требования.

Снова провал? Обращаемся в районный суд (по месту расположения банка) с иском о признании действий по удержанию с заработной платы незаконными и с требованием о возврате незаконно удержанных денежных средств.

Ну и последнее – будьте готовы к длительным разбирательствам. Так, Данияр Киманов и его клиент проиграли дело в суде первой инстанции, но восстановили справедливость через обжалование решения.