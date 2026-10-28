Эвакуатор увез машину на штрафстоянку: надо ли за это платить, сколько и в каких регионах

Некоторые нарушения ПДД влекут, как известно, не только штраф, но также доставление ТС на спецплощадку и запрет эксплуатации – "до устранения причин". Эвакуация и хранение стоят денег, но кому и сколько платить, однозначного ответа нет. Зависит от того, где все произошло, пишет Zakon.kz.

Статья 797 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливает, что при совершении водителем ряда правонарушений транспортные средства могут задержать и доставить для временного хранения на специальную стоянку или площадку.

Например, если нет страховки (ОСГПО) или водитель нетрезв. Вообще, по многим статьям.

Вот только на сегодняшний день в этом вопросе действуют один порядок для Астаны и Алматы, и другой – для остальных регионов РК. И оба этих порядка продиктованы, напомним, прошлогодними поправками – Законом РК от 17 июля 2025 года № 213-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов".

Тогда в Законе РК "О дорожном движении" статья 17 была дополнена пунктом 1-1:

"Местные представительные органы городов Астаны и Алматы... утверждают правила организации дорожного движения в городах Астана и Алматы в части, не урегулированной правилами дорожного движения, включая... доставление (эвакуацию) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, на специальные площадки и стоянки, их временного хранения, оплаты стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возврата транспортных средств".

Там же уточнялось, что маслихаты этих двух городов определяют и размер платы.

Относительно других регионов было сказано в поправке в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" (дополнение пункта 6-1 в статью 6):

"Маслихаты областей, городов республиканского значения, за исключением города Алматы, утверждают правила доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства... на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности".

Как видим, насчет установления стоимости и размера платы в последнем случае не сказано ни слова. Разумеется, при составлении правил депутаты не могли не учесть этот момент. В соответствии с данными требованиями на местах и действуют новые правила – введенные где раньше, где позже.

Так, например, астанинским маслихатом решение было принято 19 марта 2026 года, а размер платы установлен следующий:

эвакуация на специальную площадку, спецстоянку – 3 МРП (в 2026 году – 12 975 тенге);

хранение легкового авто (ТС категории М1) – 3 МРП за первые сутки и 5 МРП – за каждые последующие;

хранение 2-колесных ТС – 1 и 2 МРП, соответственно;

хранение небольших грузовиков (N1, до 3,5 тонн максимальной нагрузки) – 5 и 7 МРП.

Тогда как маслихат Алматы принял решение 18 сентября 2026 года (а введено в действие оно 4 октября). Расценки почти те же, только плата чуть меньше: за первые сутки хранения легковушек на штрафстоянке – не 3, а 2,5 МРП. Легких же грузовиков – не 5, а 3,5 МРП.

Итак, с Астаной и Алматы, по крайней мере, есть определенность (хотя и тут имеются вопросы, о чем позже). По остальным же регионам этого не скажешь.

Маслихат каждой области, а также города Шымкента, утверждает, согласно процитированной выше норме, правила эвакуации и хранения ТС для своего региона. Возьмем, к примеру, решение маслихата Алматинской области, утвердившего такого рода правила 4 июля 2026 года. Про деньги в них лишь завершающий пункт 10:

"Содержание и эксплуатация специальных площадок или стоянок, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности, осуществляется за счет средств местного бюджета".

Аналогичное требование содержится, например, и в правилах, утвержденных решением маслихата области Абай от 24 сентября 2026 года.

Т.е. получается, что в других регионах, кроме Астаны и Алматы, плату за эвакуацию и хранение ТС с проштрафившихся граждан взимать не должны? По закону выходит так: поскольку размер платы не определен, и вообще, содержание и эксплуатация – "за счет местного бюджета".

Хотя люди рассказывают – и показывают – порой другое. Но, может быть, эта практика вне правового поля, которой должны дать оценку компетентные органы?

И еще. Почему правила различны для Алматы с Астаной и остального Казахстана? Можно ли столичный опыт платных штрафстоянок рассматривать как своего рода пилот, который при удачном результате затем распространят повсюду?

Очень много вопросов. Но, может быть, оттого, что мы чего-то не знаем?..

Zakon.kz отправил официальный запрос в два областных акимата, чтобы получить разъяснение: так платить гражданам все-таки надо или нет? Кстати, не исключено, что к настоящему моменту еще не везде маслихатами приняты новые правила в связи с изменившимися требованиями. Как видим, в некоторых регионах решения совсем свежие.

Есть еще один нюанс. Вот мы употребили устоявшееся в обиходе слово "штрафстоянка": для использования в речи это меткое, в принципе, выражение подходит, но формально неточно. Потому что взимаемые с владельцев ТС суммы – не административные штрафы, которые поступают в бюджет. Это плата, причем не та, что напрямую идет в бюджет, как, например, плата за пользование природными ресурсами или цифровой майнинг.

Перечень таких плат есть в Бюджетном кодексе (в статьях 23, 24 и 25, посвященных поступлениям соответственно в республиканский бюджет, бюджеты столицы и городов республиканского значения, областные бюджеты). Платы за эвакуацию и хранение транспортных средств среди них нет. Но это, правда, не значит, что собранные средства не пойдут в казну вовсе.

Плата установлена для специальных стоянок, которые находятся в коммунальной собственности. Т.о., в соответствии с Законом РК "О государственном имуществе" (пункты 4 и 5 статьи 112), эти спецстоянки являются коммунальными юридическими лицами, которыми управляет местный (в данном случае – столицы и города республиканского значения) акимат.

Но, кроме того, они являются государственными предприятиями и ведут хозяйственную деятельность в соответствии с уставом, а именно осуществляют принятие эвакуированных машин и их хранение. И плата, поступившая от граждан, по сути, доход этих госпредприятий, которым распоряжается в конечном счете местный исполнительный орган.

Согласно пп. 1) пункта 2 статьи 24 Бюджетного кодекса, в числе прочего:

"Неналоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы являются... поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению акимата города республиканского значения, столицы".

И значит, деньги, уплаченные гражданами за эвакуацию и хранение ТС, все-таки поступят в бюджеты Астаны и Алматы, но только... часть. Причем не сказано – какая именно. Тогда как штрафы в полной мере перечисляются в республиканский или местный бюджеты (согласно ЕБК, единой бюджетной классификации – в зависимости от того, каким государственным учреждением наложены).

Вопрос, скажем так, небезынтересный. Одним, возможно, без разницы, кому заплатить, если виноват. Главное – сколько. Но некоторым, когда речь идет о деньгах, небезразличны все детали, любая мелочь.