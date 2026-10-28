Эвакуатор увез машину на штрафстоянку: надо ли за это платить, сколько и в каких регионах
Статья 797 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливает, что при совершении водителем ряда правонарушений транспортные средства могут задержать и доставить для временного хранения на специальную стоянку или площадку.
Например, если нет страховки (ОСГПО) или водитель нетрезв. Вообще, по многим статьям.
Вот только на сегодняшний день в этом вопросе действуют один порядок для Астаны и Алматы, и другой – для остальных регионов РК. И оба этих порядка продиктованы, напомним, прошлогодними поправками – Законом РК от 17 июля 2025 года № 213-VIII "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов".
Тогда в Законе РК "О дорожном движении" статья 17 была дополнена пунктом 1-1:
"Местные представительные органы городов Астаны и Алматы... утверждают правила организации дорожного движения в городах Астана и Алматы в части, не урегулированной правилами дорожного движения, включая... доставление (эвакуацию) транспортных средств, задержанных в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях, на специальные площадки и стоянки, их временного хранения, оплаты стоимости доставления (эвакуации) и хранения, возврата транспортных средств".
Там же уточнялось, что маслихаты этих двух городов определяют и размер платы.
Относительно других регионов было сказано в поправке в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" (дополнение пункта 6-1 в статью 6):
"Маслихаты областей, городов республиканского значения, за исключением города Алматы, утверждают правила доставления (эвакуации), организации учета и временного хранения автомобильного транспортного средства... на специальных площадках или стоянках, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности".
Как видим, насчет установления стоимости и размера платы в последнем случае не сказано ни слова. Разумеется, при составлении правил депутаты не могли не учесть этот момент. В соответствии с данными требованиями на местах и действуют новые правила – введенные где раньше, где позже.
Так, например, астанинским маслихатом решение было принято 19 марта 2026 года, а размер платы установлен следующий:
- эвакуация на специальную площадку, спецстоянку – 3 МРП (в 2026 году – 12 975 тенге);
- хранение легкового авто (ТС категории М1) – 3 МРП за первые сутки и 5 МРП – за каждые последующие;
- хранение 2-колесных ТС – 1 и 2 МРП, соответственно;
- хранение небольших грузовиков (N1, до 3,5 тонн максимальной нагрузки) – 5 и 7 МРП.
Тогда как маслихат Алматы принял решение 18 сентября 2026 года (а введено в действие оно 4 октября). Расценки почти те же, только плата чуть меньше: за первые сутки хранения легковушек на штрафстоянке – не 3, а 2,5 МРП. Легких же грузовиков – не 5, а 3,5 МРП.
Итак, с Астаной и Алматы, по крайней мере, есть определенность (хотя и тут имеются вопросы, о чем позже). По остальным же регионам этого не скажешь.
Маслихат каждой области, а также города Шымкента, утверждает, согласно процитированной выше норме, правила эвакуации и хранения ТС для своего региона. Возьмем, к примеру, решение маслихата Алматинской области, утвердившего такого рода правила 4 июля 2026 года. Про деньги в них лишь завершающий пункт 10:
"Содержание и эксплуатация специальных площадок или стоянок, создаваемых по решению местных исполнительных органов и находящихся в коммунальной собственности, осуществляется за счет средств местного бюджета".
Аналогичное требование содержится, например, и в правилах, утвержденных решением маслихата области Абай от 24 сентября 2026 года.
Т.е. получается, что в других регионах, кроме Астаны и Алматы, плату за эвакуацию и хранение ТС с проштрафившихся граждан взимать не должны? По закону выходит так: поскольку размер платы не определен, и вообще, содержание и эксплуатация – "за счет местного бюджета".
Хотя люди рассказывают – и показывают – порой другое. Но, может быть, эта практика вне правового поля, которой должны дать оценку компетентные органы?
И еще. Почему правила различны для Алматы с Астаной и остального Казахстана? Можно ли столичный опыт платных штрафстоянок рассматривать как своего рода пилот, который при удачном результате затем распространят повсюду?
Очень много вопросов. Но, может быть, оттого, что мы чего-то не знаем?..
Zakon.kz отправил официальный запрос в два областных акимата, чтобы получить разъяснение: так платить гражданам все-таки надо или нет? Кстати, не исключено, что к настоящему моменту еще не везде маслихатами приняты новые правила в связи с изменившимися требованиями. Как видим, в некоторых регионах решения совсем свежие.
Есть еще один нюанс. Вот мы употребили устоявшееся в обиходе слово "штрафстоянка": для использования в речи это меткое, в принципе, выражение подходит, но формально неточно. Потому что взимаемые с владельцев ТС суммы – не административные штрафы, которые поступают в бюджет. Это плата, причем не та, что напрямую идет в бюджет, как, например, плата за пользование природными ресурсами или цифровой майнинг.
Перечень таких плат есть в Бюджетном кодексе (в статьях 23, 24 и 25, посвященных поступлениям соответственно в республиканский бюджет, бюджеты столицы и городов республиканского значения, областные бюджеты). Платы за эвакуацию и хранение транспортных средств среди них нет. Но это, правда, не значит, что собранные средства не пойдут в казну вовсе.
Плата установлена для специальных стоянок, которые находятся в коммунальной собственности. Т.о., в соответствии с Законом РК "О государственном имуществе" (пункты 4 и 5 статьи 112), эти спецстоянки являются коммунальными юридическими лицами, которыми управляет местный (в данном случае – столицы и города республиканского значения) акимат.
Но, кроме того, они являются государственными предприятиями и ведут хозяйственную деятельность в соответствии с уставом, а именно осуществляют принятие эвакуированных машин и их хранение. И плата, поступившая от граждан, по сути, доход этих госпредприятий, которым распоряжается в конечном счете местный исполнительный орган.
Согласно пп. 1) пункта 2 статьи 24 Бюджетного кодекса, в числе прочего:
"Неналоговыми поступлениями в бюджет города республиканского значения, столицы являются... поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий, созданных по решению акимата города республиканского значения, столицы".
И значит, деньги, уплаченные гражданами за эвакуацию и хранение ТС, все-таки поступят в бюджеты Астаны и Алматы, но только... часть. Причем не сказано – какая именно. Тогда как штрафы в полной мере перечисляются в республиканский или местный бюджеты (согласно ЕБК, единой бюджетной классификации – в зависимости от того, каким государственным учреждением наложены).
Вопрос, скажем так, небезынтересный. Одним, возможно, без разницы, кому заплатить, если виноват. Главное – сколько. Но некоторым, когда речь идет о деньгах, небезразличны все детали, любая мелочь.