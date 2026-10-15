Что делать, если по соседству поселились бомжи: противоправно и наказуемо ли бродяжничество

Как быть жителям, если двор многоквартирного дома облюбовали субъекты характерного облика и образа жизни, т. н. бомжи? Ночуют на скамейках, например. Наказуемо ли бродяжничество само по себе? Или, чтобы пожаловаться, надо дождаться, когда те совершат правонарушение? Поясняет Zakon.kz.

Попавших в бедственное положение людей кому-то жаль, но все равно неприятно (а кому и не жалко: сами, мол, виноваты). Ведь весь их физиологический цикл проходит на глазах у жителей многоквартирного жилого дома (МЖД). Это могут быть скамейки как на детской площадке, так и в сквере неподалеку – с зелеными насаждениями в шаговой доступности...

А рядом гуляют дети, которым зрелище с колоритными персонажами, может, и интересно, но непедагогично.

Для понимания: речь идет не только о некой обобщенной ситуации, но и о вполне конкретном доме (в котором, кстати, проживает автор этих строк). Но поскольку целью статьи является не организационное решение частного вопроса, а поднятие проблемы в правовом плане (выходящем далеко за пределы какого-то одного дома), адрес называть не станем.

По той же самой причине и не говорим о причинах этого явления. Какой бы она не предполагалась в конкретный год, бродяги были во все времена. Даже самый мощный репрессивный государственный аппарат не смог с этим справиться, как и золотой век капитализма.

Обсудим следствия, факты. Итак, что делать, если завелись бомжи?

Сразу следует сказать, что бродяжничество, т. е. отсутствие определенного места жительства, противоречит нормам законодательства РК, является их нарушением. При этом ответственности за бродяжничество не предусмотрено – в частности, в Кодексе РК об административных правонарушениях. Такой вот парадокс. Но по порядку.

В Казахстане действует закон "О миграции населения". Лицо, которое переселяется "внутри страны самостоятельно в целях постоянного или временного проживания", считается внутренним мигрантом (в соответствии с пп. 26) статьи 1). А, согласно пп. 1) пункта 2 статьи 51, всякое такое лицо обязано "зарегистрироваться по месту жительства и месту временного проживания (пребывания)".

Если не зарегистрировался – это нарушение установленного законодательством порядка. Напомним, хотя "статьи о бродяжничестве" нет, в КоАП имеется статья 492, посвященная проживанию в РК без регистрации. Согласно ей, ответственность для граждан РК за проживание без регистрации составляет:

от 10 дней до 1 месяца – предупреждение, часть 1 статьи 492 КоАП;



свыше 1 месяца – штраф в размере 7 МРП (в 2026 году 30 275 тенге), часть 2.

Но есть нюанс.



По Правилам регистрации населения (пункт 13) действует следующий алгоритм. Если гражданин РК намерен оставаться на новом месте не более 1 месяца, вставать на учет не надо. Если же собирается пожить до 1 года, он в течение 10 дней должен быть временно зарегистрирован в органах внутренних дел. Т. е. срок считается не от фактического прибытия в новую локацию, а с момента, когда истечет 1 месяц, в течении которого регистрация не требуется.

Что, кстати, подчеркивается и в примечании к статье 492 КоАП:

"Требования части 1 настоящей статьи о проживании граждан РК без регистрации по месту временного пребывания (проживания) не распространяются на временных жильцов, проживающих сроком до 1 месяца по месту временного пребывания (проживания)".

Правила временной регистрации распространяются на всех, кроме детей до 16 лет, вахтовиков, командировочных, приехавших на учебу, а также "граждан, имеющих нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, ограничивающее их жизнедеятельность, находящихся в лечебных учреждениях". Т. е. бомж – он тоже внутренний мигрант.

И что получается в сухом остатке? Безучетное проживание в течение 1 месяца и 10 дней – это вообще не наказуемо. Впрочем, и за большее, до 2 месяцев – взыскание чисто номинальное, предупреждение. А дольше бродяги на одном месте и не живут. Может, законы знают?.. Да и поди определи, как давно эти граждане тут "поселились"? Записей с датами нет. Никто не вспомнит точно – даже они сами.

При этом за правонарушения, скажем так, нередко сопутствующие такому вот хаотичному образу жизни, ответственность имеется. Если лицо своими действиями – в том числе и физиологического характера – выразило неуважение к окружающим, это квалифицируется как мелкое хулиганство (статья 434 КоАП). Если гражданин употреблял алкоголь в общественном месте или конкретно здесь и сейчас не пил, но уже находился в оскорбительном (для человеческого достоинства) состоянии опьянения – работает статья 440 КоАП. Если попрошайничал – статья 449 КоАП.

Перечисленные статьи кроме штрафа предусматривают в качестве административного взыскания еще и арест, а также общественные работы (некоторые – в случае повтора в течение года). А поскольку деньги у данной категории граждан – редкий атрибут, то выводы напрашиваются (хотя решать суду, конечно). В такой ситуации избавиться от незваных "гостей" возможно.

Т. е. надо фиксировать именно тянущие на статью "эксцессы бомжевания" и уже с подтвержденными фактами обращаться в полицию. Следует сказать, что субъекты, о которых идет речь, уже научены опытом – открыто, прямо скажем, не бухают, и вообще активную жизнь ведут под покровом темноты. Но тишины не нарушают, агрессии не проявляют. Так что возьми их!

Впрочем, можно подсказать еще один лайфхак в данной ситуации. Если у человека отсутствует не только определенное место жительства, но и документы, удостоверяющие личность (и, что важно, нет иных способов установить личность), он, согласно статье 56 Закона РК "О профилактике правонарушений", подлежит превентивному ограничению свободы передвижения. Порядок действий в отношении таких лиц регулируется, в свою очередь, главой 3-1 Закона РК "О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, специальных помещениях, обеспечивающих временную изоляцию от общества".

Т. е. если бомжи на лавочке во дворе или скверике подробностями своего существования (хотя и не криминального, но асоциального) совсем, что называется, "достали", резонно дать сигнал, чтобы их проверили в том числе на наличие документов. Мало ли: таковые могут быть утрачены. В этом случае их временно "изолируют от общества" в приемнике-распределителе на срок до 30 дней. Пока не установят личность.

Правда, потом все равно отпустят. Но к тому моменту, скажем, наступит зима, не исключено, ударят морозы – и проблема "решится" сама собой. (Бомжи куда-то исчезнут, как сквозь землю провалятся...) Вот только – временно.