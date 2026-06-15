В Актобе повторно задержали водителя за езду в наркотическом опьянении

Актюбинские полицейские задержали автомобилиста в наркотическом опьянении. Оказалось, в таком состоянии он попался стражам порядка не первый раз, сообщает Zakon.kz.

На улице Уалиханова инспекторы остановили автомобиль Opel. Поведение водителя показалось правоохранителям подозрительным – и не зря. Медицинское освидетельствование установило: мужчина управлял машиной в состоянии наркотического опьянения, рассказали в пресс-службе МВД 15 июня 2026 года.

При проверке выяснилось, что ровно год назад этот автомобилист уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное нарушение. Несмотря на это, водитель вновь сел за руль, создав угрозу безопасности для других участников дорожного движения.

Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

"В соответствии с действующим законодательством санкция статьи предусматривает пожизненное лишение права управления транспортными средствами, а также наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", – предупредили в полиции.

С начала 2026 года полицейские на дорогах Актюбинской области выявили 170 водителей, которые, будучи ранее лишенными прав, вновь управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

В МВД напоминают: езда за рулем в нетрезвом виде является одним из самых опасных нарушений, которое может привести к тяжким последствиям.

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