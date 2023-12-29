Должны ли вам вернуть предоплату за неоказанную услугу

Казалось бы, рыночные отношения работают по принципу "заплатишь деньги – получишь результат". Но иногда бывает так, что результат еще далек от получения, а часть кровных уже в чужом кармане. Zakon.kz рассказывает, как действовать, если услугу так и не оказали, а предоплату не вернули.

В редакцию обратилась девушка, поделившаяся собственной историей. По словам героини, они с подругой хотели поплавать на сап-бордах и обратились за этим в компанию, которая как раз организует подобные заплывы. Организаторы водного аттракциона попросили внести 7000 тенге в качестве предоплаты, что клиентка и сделала. Но добраться до места в условленный день у нее не получилось.

"Я позвонила, и мы договорились, что приедем в другой день, если получится. Договоренность осталась, что я выберу другую дату", – рассказала собеседница.

В конечном итоге в большое плавание девушка так и не отправилась: подвело здоровье. Посему еще раз обратилась к организаторам и попросила вернуть деньги. Те, в свою очередь, сначала сослались на отсутствие руководителя в городе, а потом и вовсе объявили неугодной клиентке бойкот: заблокировали ее во всех возможных каналах связи.

"Да, сумма небольшая, но все равно неприятно. Интересно, сколько еще людей могут так пострадать? Хотелось бы понять, насколько произошедшее законно, и как потребителю действовать в подобной ситуации?" – спрашивает читательница.

Ее вопрос мы переадресовали специалистам, занимающимся защитой прав потребителей.

"Вряд ли они понесли расходы"

Как рассудила кандидат юридических наук, ассоциированный профессор Каспийского университета, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК Елена Нестерова, судя по описанию ситуации, клиент в одностороннем порядке отказался от договора, не получив оговоренную и предоплаченную услугу. При этом вины клиента здесь не было:

"Невозможность исполнения со стороны клиента обусловлена обстоятельствами, за которые он не отвечает. Гражданский кодекс (ст. 686) допускает односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг по инициативе заказчика, который вправе отказаться от услуг в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов".

Нестерова акцентирует внимание на том, что в приведенном выше примере услугодатель едва ли понес какие бы то ни было фактические расходы из-за сорвавшегося с крючка гостя.

"Поэтому предоплата должна быть возвращена в полном размере. Но даже если какие-то расходы у исполнителя были, то они, во-первых, должны быть достоверно подтверждены, а во-вторых, могут быть удержаны в размере, не превышающем 30% от стоимости самой услуги, что четко прописано в подпункте 4) пункта 2 статьи 8-1 Закона РК "О защите прав потребителей", – пояснила она.

А сейчас – актуальная и даже несколько шокирующая информация для желающих прихорошиться перед Новым годом. Если с вас требуют невозвратную в случае пропуска процедуры предоплату в салоне красоты, не ведитесь на манипуляции вроде "в это время мы могли бы принять других клиентов". Еще раз: закон на стороне предпринимателей только в случае несения ими фактических расходов, упущенная выгода его не интересует. А значит, не должна интересовать и нас, потребителей.

"Исключение составляют случаи, когда салон, допустим, купил какую-то краску специально для клиента, а он не пришел, и краску пришлось выбросить из-за истекшего срока годности. Или мастер приехал на дом к клиенту, потратил деньги на дорогу, а клиент его не принял".

Как поступить?

Президент Национальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская советует героине нашей истории, равно как и всем оказавшимся в схожем положении соотечественникам, обращаться в Департамент торговли и защиты прав потребителей своего города. Ну и в суд, конечно, если потерянная сумма или жажда справедливости достаточно велики.