С какого года должны представлять декларации жители многоквартирных домов – с 2024 или 2025-го

Всеобщее декларирование (а не для отдельных категорий граждан) должно было стартовать в Казахстане со следующего, 2025 года, но по факту началось уже с 2024 года. Как так вышло и изменит ли государство сроки представления физлицами деклараций об активах и обязательствах, выяснял Zakon.kz.

Эсэмэски с напоминаем о необходимости сдачи декларации об активах и обязательствах стали для многих казахстанцев неприятным сюрпризом в канун Нового года. И проблема даже не в том, что нет желания раскрывать содержимое кошельков. Знаем, что надо, но ждали позже.

Напомним, что задумывалась эта история несколько иначе. Всеобщее декларирование как часть системы налоговой отчетности было запланировано еще при разработке действующего Налогового кодекса. Но в 2017 году, когда принимали кодекс, это была лишь перспектива, хотя и предусмотренная статьями главы 71 НК.

А именно, предполагалось, что физлица сначала (и единожды) представят декларации об активах и обязательствах (согласно форме налоговой отчетности 250.00), где расскажут, что успели нажить за всю предыдущую жизнь. А на следующий год (и далее ежегодно) будут сдавать декларации о доходах и имуществе (ФНО 270.00), полученных за соответствующий период.

Реально же реформа стала обретать плоть с 1 января 2021 года, когда были введены в действие статьи 630-632 НК, посвященные декларации об активах и обязательствам, и статьи 633-635, посвященные декларации о доходах и имуществе. Конкретизируются же правила составления и сроки подачи этих деклараций в соответствующих Правилах, утвержденных приказами Министра финансов РК также от 21.06.2018 и 13.09.2021.

Так вот, наиважнейшим элементом реформы является то, что декларирование вводится постепенно. Декларация об активах и обязательствах представляется:

с 2021 года – лицами, занимающими ответственную государственную должность, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

с 2023 года – работниками государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, и их супругами;

с 2024 года – руководителями, учредителями (участниками) юридических лиц, а также индивидуальными предпринимателями, и их супругами;

с 2025 года – совершеннолетними лицами, будь то граждане РК, кандасы, лица, имеющие вид на жительство, а также иностранцы или лица без гражданства, если они являются резидентами РК; и даже нерезидентами в случае наличия у них имущества, по которому права и сделки подлежат регистрации на территории РК, а равно доли участия в жилищном строительстве на территории РК; представителями недееспособных лиц в определенных случаях, предусмотренных в пункте 2 Правил.

То есть порядок таков: сначала представители власти и бизнеса, и только в последнюю очередь – просто совершеннолетние граждане. Они – то есть мы – должны подать декларацию лишь с 2025 года (пп.1) пункта 3 Правил). И, к слову, не с 1 января, а до 15 сентября, когда истечет срок (статья 632 НК) подачи декларации за текущий год.



С какого года декларации должны представлять... сфинксы

Тогда как с 2024 года, согласно этим же Правилам (пп.3) пункта 2) декларации об активах и обязательствах должны представить "руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги", а также ИП. То есть, по замыслу, с нынешнего года начать отчитываться должен бизнес.

Однако проблема в том, что по закону потребительские кооперативы, кооперативы собственников квартир (КСК) и объединения собственников имущества (ОСИ) в многоквартирных жилых домах также являются юридическим лицами. А это означает ни много ни мало, что большинство казахстанцев, которые проживают как раз в таких домах (то есть либо являются членами, а значит, и учредителями КСК и ОСИ, либо их супругами), должны предоставлять декларации об активах и имуществе уже с 2024 года. То есть на год раньше, чем было бы правильно по духу реформы.

Насколько это оправдано? И вообще, именно так все и планировалось? Или, как в случае с жилищной реформой, анонсированной ранее и позднее отмененной – упразднением КСК и тотальной реорганизацией их в ОСИ – законодатель "ошибся". Чего-то не предусмотрел.

Почему-то думается, что так оно и было. Может, про КСК и ОСИ просто забыли. Их ведь нет в перечне юрлиц, который дается в параграфе 2 главы 2 Гражданского кодекса (Общая часть). Хотя перечень тот, конечно, не исчерпывающий. Тем не менее, все эти кооперативы собственников жилья в МКД – объединения вынужденные, компромиссные, выдуманные специально для этого случая.

В Казахстане, по данным Бюро национальной статистики, 312 тысяч многоквартирных домов, где квартиры находятся в частной собственности, а подъезды, крыши, подвалы и придомовая территория – в общей долевой собственности. Право на недвижимость в этом случае возникает в форме кондоминиума.

И слово, и сама конструкция, им обозначаемая, – довольно неуклюжие. Но что поделать: в своем подавляющем большинстве этот юридический сфинкс достался Казахстану в наследство от советской эпохи, когда и квартиры, и технические помещения были в государственной собственности. Как смогли, так и приспособили к рыночной современности.

Но приравнивать миллионы этих граждан, у которых зачастую и другого имущества-то нет, к учредителям полноценных (назовем их так) юрлиц: бизнесменам, политикам, общественным деятелям – по меньшей мере, непоследовательно.

Помимо всего прочего, собственники квартир в МКД ставятся в разные условия. Если в доме КСК или ОСИ, надо подавать декларацию с 2024 года. А если формой управления является простое товарищество (то есть без образования юридического лица), или человек имеет индивидуальное жилье – то с 2025 года. Ну и где логика!?

Нет логики.

И кстати, поэтому не исключено, что для КСК и ОСИ все-таки сделают исключение, внеся ретроспективные уточнения в Правила. Чтобы в одночасье не превращать большинство казахстанцев в нарушителей закона, которых, если не подадут декларацию, следует привлечь к административной ответственности (согласно статье 272 КоАП). Сейчас это не выглядит проблемой, а вот к 15 сентября, когда истечет срок подачи декларации, ажиотаж возможен.

Наказание, правда, небольшое – предупреждение на первый раз и штраф в случае повторного нарушения в течение года. Штраф для физлиц: 3 МРП за представление неполных, недостоверных сведений и 15 МРП за непредставление вообще. И все же: не рациональней ли исправить очевидное недоразумение в правилах? Тем более, что противоречие не в НК, а внести изменения в приказ Минфина – это не новеллы в закон: процедура намного проще.