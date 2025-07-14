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Мир

Женщина родила через 17 часов после того, как узнала, что беременна

Больница, рождение, младенец, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 04:40 Фото: pexels
Всего через 17 часов после подтверждения своей беременности англичанка Шарлотта Саммерс родила здорового сына. При этом женщина не знала о своем положении до самого рождения ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, во время приема у терапевта по поводу чувствительности к глютену девушке неожиданно предложили сдать тест на беременность. Результат был положительный, но врач решил, что его пациентка находится на раннем сроке беременности.

Только после внепланового УЗИ, назначенного в тот же день, выяснилось, что срок беременности составлял 38 недель.

Во время обследования врачи также обнаружили проблему с плацентой, из-за которой потребовалось стимулировать роды. Вскоре после госпитализации Шарлотта родила мальчика.

По словам Саммерс, она продолжала принимать контрацептивы на протяжении всей беременности и даже испытывала кровотечения, напоминавшие менструацию. Также девушка связывает отсутствие явных симптомов с передним расположением плаценты, которое могло маскировать признаки беременности.

Сейчас Шарлотта и ее партнер счастливы в роли родителей. Молодая мать признается: они с ребенком чувствуют себя хорошо и довольны жизнью.

Ранее жена Кайрата Нуртаса столкнулась с волной хейта на фоне беременности.

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Аксинья Титова
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