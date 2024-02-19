Что делать, если клиент вкусно пообедал и не хочет платить по счету

За последние годы вместе с увеличением объема рынка общественного питания растет и число жалоб предпринимателей на недобросовестных граждан, которые покидают заведение, не оплатив по счету. Zakon.kz выяснил, что делать предпринимателям в данном случае и какое наказание грозит клиенту.

В соответствии со статистикой, за последние пять лет объем предоставленных услуг в сфере общественного питания увеличился в два раза и составил около 1 трлн тенге. Так, если в 2018 году в общепите предоставили услуг на 524 млрд 823 млн, то уже в 2022 году объем рынка составил 913 млрд 858 млн тенге.





Источник: Бюро национальной статистики РК

В региональном разрезе казахстанцы больше всего тратят в кафе и ресторанах городов Алматы, Астаны и Атырауской области. Если в двух мегаполисах люди стараются экономить время на питании, то в Атырауской области благодаря нефтяной промышленности неплохо развиты ресторанный и гостиничный бизнес.





Источник: Бюро национальной статистики РК

Как мы видим по диаграммам, рынок общественного питания Казахстана развивается достаточно динамично. Люди все больше денег тратят на походы в рестораны и кафе. Однако некоторые наши граждане с низкой ответственностью зачастую стараются уйти из заведения, не заплатив по счету.

Для начала давайте разберем ситуацию с правовой точки зрения.

"Клиент, сделав заказ в заведении, фактически соглашается на условия публичной оферты по оказанию услуг по предоставлению питания. То есть он берет на себя обязательства заказчика оплатить услугу, в данном случае – стоимость обеда, а ресторан – роль исполнителя. Следовательно, между клиентом и заведением наступают гражданско-правовые отношения", – объясняет юрист Жанетта Камелева.

Соответственно, клиент, отказываясь платить по счету, нарушает статью 272 Гражданского кодекса РК. В этой ситуации следует вызывать сотрудников полиции для фиксации самого факта и дальнейшего обращения в суд о взыскании суммы ущерба.

"Между тем, исходя из норм уголовного права, полагаю, можно попытаться квалифицировать подобное деяние как "причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием" по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 195 Уголовного кодекса", – рассуждает юрист.

В свою очередь Ассоциация общественного питания Республики Казахстан обращает внимание предпринимателей на необходимость принятия эффективных мер по защите своих прав и интересов в соответствии со статьей 195 (УГ РК).

По мнению советника председателя Ассоциации общественного питания РК Вероники Нурпеисовой, предпринимателям следует объединить усилия и следовать законодательству для поддержания порядка в сфере общественного питания, обеспечивая тем самым стабильность и законность в данной отрасли.

Ассоциация также просит регистрировать вызов полиции с указанием кода учета инцидента (КУИ) и представлять соответствующие документы в суд в ускоренном режиме. Как считают в организации, этот шаг поможет обеспечить оперативное рассмотрение дела и эффективное применение статьи 195 УК РК для защиты прав и интересов предпринимателей в сфере общественного питания.



