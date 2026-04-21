Почему блокируют счета и что делать: важная инструкция для всех казахстанцев

Фото: pexels
Сегодня, 21 апреля 2026 года, в пресс-службе Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, что делать гражданам при блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.

В агентстве отметили, что блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка.

Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства.

В АРРФР напомнили, как действовать в подобных случаях.

Возможные причины блокировки счета:

  • подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);
  • блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);
  • технический сбой или ошибка в системе банка;
  • ввод неправильного пин-кода, истечение срока действия карты.

Что делать, если счет заблокирован?

  1. Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.
  2. Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.
  3. Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.

Как снизить риск блокировки:

  • не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;
  • заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;
  • следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;
  • регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте.

Открытие и арест банковских счетов: внесены изменения

9 апреля 2026 года в Комитете государственных доходов объяснили приостановку операций по счетам в Казахстане.

