Почему блокируют счета и что делать: важная инструкция для всех казахстанцев
Сегодня, 21 апреля 2026 года, в пресс-службе Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассказали, что делать гражданам при блокировке банковского счета, сообщает Zakon.kz.
В агентстве отметили, что блокировка банковского счета – ситуация, с которой может столкнуться клиент банка.
Причины блокировки могут быть разными: от технических сбоев до подозрений в нарушении законодательства.
В АРРФР напомнили, как действовать в подобных случаях.
Возможные причины блокировки счета:
- подозрение на мошеннические или необычные операции (например, крупные или частые переводы, особенно из-за границы);
- блокировка по запросу государственных органов (налоговая служба, судебные исполнители, органы финансового мониторинга);
- технический сбой или ошибка в системе банка;
- ввод неправильного пин-кода, истечение срока действия карты.
Что делать, если счет заблокирован?
- Если вы обнаружили, что доступ к счету ограничен, в первую очередь проверьте уведомления в мобильном приложении банка – возможно, причина указана там.
- Свяжитесь с банком через колл-центр или обратитесь в ближайшее отделение для получения подробной информации. Уточните, какие действия необходимы для восстановления доступа.
- Проверьте наличие возможной задолженности через eGov.kz или кабинет налогоплательщика. При необходимости подготовьте и предоставьте документы, подтверждающие происхождение средств.
Как снизить риск блокировки:
- не используйте личный счет для предпринимательской деятельности;
- заблаговременно уведомляйте банк о крупных переводах и иных нетипичных операциях;
- следите за актуальностью персональных данных и сроками действия документов;
- регулярно проверяйте наличие задолженностей и своевременно их погашайте.
Открытие и арест банковских счетов: внесены изменения
9 апреля 2026 года в Комитете государственных доходов объяснили приостановку операций по счетам в Казахстане.
