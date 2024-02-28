Как казахстанцев будут защищать от интернет-мошенников

От интернет-мошенников защитит казахстанцев Антифрод-центр, который создадут в РК. Алгоритм такой: банки обязаны блокировать все операции, где только заподозрят мошеннические схемы. Их критерии известны. И если подозрения подтвердятся, сообщат в правоохранительные органы, пишет Zakon.kz.

Защититься от интернет-мошенников нелегко. Периодически банки и правоохранительные органы публикуют списки лайфхаков, как обезопасить себя от финансовых аферистов, но сами признают, что это не панацея. И вот к процессу подключилось государство, выработав законодательные нормы, направленные на более эффективную защиту граждан от интернет-мошенников.

Депутаты инициировали законопроект с поправками в НПА по вопросам связи и IT-сферы. Помимо многого другого он включает и вышеупомянутые нормы по защите от интернет-мошенничества. Что из себя представляет Антифрод-центр, рассказала руководитель рабочей группы, депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Антифрод-центр должен стать единой площадкой обмена данными о мошеннических операциях и единым координатором противодействия им.

"Система будет представлять собой технологическую платформу, к которой подключат все финансовые организации (банки, микрофинансовые организации), операторов сотовой связи и правоохранительные органы". Екатерина Смышляева

Как это будет работать?

В режиме реального времени в Антифрод-центре будет происходить обмен данными между субъектами финансового рынка по всем операциям, где заподозрят мошеннические схемы. По подозрительным операциям платформа будет автоматически предупреждать службу безопасности участников финансового рынка. Также будет анализировать поступившие инциденты и при необходимости перенаправлять информацию в правоохранительные органы и операторам сотовой связи.

"Алгоритм предусматривает формирование и ведение Антифрод-центром соответствующих списков ("черный", "защитный"), содержащих информацию о лицах, участвовавших в мошеннических действиях, либо в отношении которых имеются подозрения в их совершении". Екатерина Смышляева

В свою очередь банки будут блокировать все мошеннические и подозрительные операции, а затем, если подозрения подтвердятся, направлять уведомление в Антифрод-центр и в правоохранительные органы. При этом банк отправителя денег по полученным заявлениям от клиента о проведении финансовой транзакции без его согласия через Антифрод-центр будет информировать банк получателя денег о блокировании. Блокировка денег свыше определенного срока (5 дней) будет проходить процедуру обязательного согласования с правоохранительными органами.

"Что касается сотовых операторов, то, кроме обмена информацией о признаках мошенничества, роль их будет заключаться в блокировании соответствующих номеров телефона с целью ограничения доступа к финансовым услугам". Екатерина Смышляева

Впрочем, люди и сами должны беспокоиться о своей безопасности. В данном случае лучшие помощники – это финансовая грамотность и цифровая гигиена.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, где депутат рассказала, что законопроектом предполагается также пилотный проект по внедрению в РК беспроводного интернета Starlink. Также будут внедрены "электронные пломбы", льготные тарифы для лиц с инвалидностью, "единое окно" ЕО НИС для господдержки инноваторов и изобретателей и множество других новшеств в IT-сфере и связи.