Когда казахстанцам могут заблокировать счета из-за мошенников: важная информация Нацбанка
Из релиза следует, что за 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге.
По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества:
- телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов,
- лжеинвестирование – 19,5%,
- мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.
Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счете.
"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций".Пресс-служба НБК
В монетарном регуляторе отметили, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Нацбанк по вопросам блокировки их банковских счетов.
"В этой связи Национальный банк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт".Пресс-служба НБК
Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов.
"Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов. Лицам, включенным в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений".Пресс-служба НБК
Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов.