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Общество

Когда казахстанцам могут заблокировать счета из-за мошенников: важная информация Нацбанка

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В Национальном банке Казахстана сегодня, 31 января 2025 года, предоставили информацию об итогах работы Антифрод-центра, который продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что за 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге.

По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества:

  • телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов,
  • лжеинвестирование – 19,5%,
  • мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счете.

"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе отметили, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Нацбанк по вопросам блокировки их банковских счетов.

"В этой связи Национальный банк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт".Пресс-служба НБК

Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов.

"Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов. Лицам, включенным в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений".Пресс-служба НБК

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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