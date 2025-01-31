Когда казахстанцам могут заблокировать счета из-за мошенников: важная информация Нацбанка

В Национальном банке Казахстана сегодня, 31 января 2025 года, предоставили информацию об итогах работы Антифрод-центра, который продолжает активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что за 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 млрд тенге, из них 1,1 млрд тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 млн тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 млн тенге.

По данным Антифрод-центра, наиболее распространенные виды мошенничества:

телефонное мошенничество – 26,2% от общего числа инцидентов,

лжеинвестирование – 19,5%,

мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9%.

Согласно требованиям законодательства, финансовые организации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счете.

"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций". Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе отметили, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Нацбанк по вопросам блокировки их банковских счетов.

"В этой связи Национальный банк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт". Пресс-служба НБК

Формирование баз данных и инцидентов в рамках Антифрод-центра осуществляется на основании решений финансовых организаций и правоохранительных органов.

"Снятие ограничений с лиц, включенных в базу данных Антифрод-центра, производится только финансовыми организациями на основании соответствующих решений правоохранительных органов. Лицам, включенным в базы Антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений". Пресс-служба НБК

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов.