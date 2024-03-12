Если нагрянули с проверкой: как отменить ее результаты и привлечь проверяющих к ответственности

Проверка бизнеса – это не игра в одни ворота. У предпринимателя могут найти нарушения и оштрафовать его. Но если ошибку при проверке допустили сами аудиторы или прокуроры, то наказать можно уже их. При каких нарушениях проверка будет признана недействительной, Zakon.kz выяснял у экспертов.

Предприниматель должен быть готов к проверкам государственных органов. То есть знать нормативные акты, регламентирующие соответствующие правила. Это очень важно еще и потому, что процесс проверки сопряжен с эмоциональным напряжением, из-за которого предприниматель или его представитель могут растеряться и забыть о важных нормативных нюансах.

И напрасно. Хотя большинство проверок заканчиваются выявлением нарушений и соответственно штрафом, во время проверок сами аудиторы, прокуроры и другие проверяющие зачастую допускают грубые ошибки. Некоторые ошибки, допущенные проверяющими, могут повлечь недействительность всех выявленных ими нарушений. Об этом изданию Zakon.kz рассказали юристы – профессор КУАМ, к. ю. н. Сайкен Айсин и начальник отдела по защите прав предпринимателей ПП Карагандинской области Азамат Даненбаев.

У внимательного и юридически подкованного предпринимателя есть большие шансы выйти победителем, так как признание проверки недействительной является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта проверки, а также предписания об устранении выявленных нарушений (статья 156 Предпринимательского кодекса). Более того, после неудачно организованной проверки самого проверяющего могут привлечь к административной ответственности за нарушение порядка проведения проверки субъектов частного предпринимательства (статья 175 КоАП).

Памятка для бизнесмена

Предпринимателю во время проверки необходимо обратить внимание на то, чтобы проверяющие:

вручили акт о назначении (дополнительный акт о продлении сроков проверки) и проверочный лист, зарегистрированный в уполномоченном органе в области правовой статистики и специальных учетов (который можно проверить на https://qamqor.gov.kz/check); предъявили служебное удостоверение либо идентификационную карту; предъявили разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов (при необходимости); предъявили медицинский допуск (при необходимости); обеспечили сохранность документов и сведений, полученных в результате проведения проверки; не предъявляли требования и не обращались с просьбами, не относящимися к предмету проверки; не проверяли выполнение требований, не установленных в проверочных листах; не требовали предоставления документов, информации, образцов продукции и проб, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки; не отбирали образцы продукции, пробы без оформления акта об отборе указанных образцов, проб по установленной форме; не разглашали и не распространяли информацию, полученную в результате проведения проверки; не превышали установленные сроки проведения проверки; не проводились проверки по одному и тому же вопросу за один и тот же период; не проводили мероприятия, носящие затратный характер, в целях проведения проверки за счет субъектов контроля и надзора; не препятствовали установленному режиму работы предпринимателя; не препятствовали предпринимателю либо его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки; не отказывали в предоставлении предпринимателю необходимой информации, а также не отказывали давать разъяснения, относящиеся к предмету проверки; не поручали проведение проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий; не указывали в одном акте о назначении проверки нескольких субъектов контроля и надзора, подвергаемых проверке; не препятствовали фиксации процесса осуществления проверки, проводимого в рамках проверки с помощью средств аудио- и видеотехники; не препятствовали привлечению третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий по фиксации процесса осуществления проверки с помощью средств аудио- и видеотехники.

Итак, повторяем, что в случае, если в процессе проверки выявлены нарушения у предпринимателя, но проверяющий все-таки сам допустил ошибки, перечисленные выше, то у предпринимателя есть законное основание подать жалобу (исковое заявление) для признания проверки недействительной. Поэтому во всех случаях необходимо вести аудио- и видеофиксацию действий проверяющих для того, чтобы приобщить их к жалобе или исковому заявлению в качестве неопровержимых доказательств.

В статье освещены лишь некоторые аспекты проверок, поэтому настоятельно рекомендуем предпринимателям внимательно ознакомиться:

с главой 13 Предпринимательского кодекса РК, в которой изложены общие положения, порядок организации и проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки субъектов (объектов) контроля и надзора вне зависимости от формы собственности;

со статьей 157 и главой 29 Предпринимательского кодекса РК, где оговариваются условия обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора и их должностных лиц;

со статьями 17, 18 и 19 Конституционного закона РК "О прокуратуре";

с Правилами назначения и проведения органами прокуратуры проверок соблюдения законности, анализа состояния законности, а также осуществления оценки актов, вступивших в силу, утвержденными Приказом генерального прокурора РК от 17 января 2023 года № 32 "О некоторых вопросах организации прокурорского надзора".

Можно также обратиться за помощью к региональной мобильной группе по защите бизнеса (контакты размещены на сайте Генеральной прокуратуры) или же позвонить в сall-центр по номеру 115 (звонок бесплатный), куда предприниматели могут обратиться с жалобами на действия проверяющих.