Спортивная злость: можно ли привлечь к уголовной ответственности за причинение вреда в спорте

Спорт – занятие рискованное. Катаетесь на горных лыжах – и вдруг на вас налетает лихач-сноубордист. Скорости такие, что очень вероятны травмы. Или играете в футбол, и вот: подножка, перелом. То же самое видим и в профессиональном спорте. Как наказать спортивных хулиганов, выяснял Zakon.kz.

В казахстанском законодательстве нет специальных правил, предусматривающих ответственность за причинение вреда здоровью во время спортивных состязаний. Из чего можно было бы сделать вывод, что ответственность наступает на общих основаниях.

То есть, сломал, например, защитник-футболист ногу нападающему из команды-соперника, срывая атаку нарушением правил игры. Причем подножку сделал специально и потенциально крайне травмоопасно (подкатом сзади). Налицо умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. По казахстанским законам наказывается лишением свободы до 2 лет (пункт 1 статьи 107 УК).

Или во время автогонок один водитель подрезал другого на повороте и спровоцировал массовую аварию с несколькими жертвами. Пункт 4 статьи 345 УК – до 10 лет лишения свободы. И даже если дело ограничилось "всего лишь" тяжким вредом здоровью по неосторожности – до 2 лет тюрьмы (пункт 2 статьи 345 УК).

Или горнолыжник врезался в другого на склоне и травмировал того. Если человек оказался на больничном больше 21 дня, это причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности. В России это деяние уже не в УК, а в Казахстане – уголовное правонарушение. Наказание, правда, невелико – до 20 суток ареста (пункт 1 статьи 114 УК) – но тем не менее.

Однако на практике ничего подобного не наблюдается. Во всех спортивных лигах наказание максимум дисциплинарное: временная дисквалификация. В самом крайнем случае штраф, но также дисциплинарный.

То есть уголовной ответственности за причиненный вред здоровью на спортивной площадке нет никакой. Даже если вред – тяжкий. И даже если спортсмен погиб (такие случаи редки, но все-таки бывают). Возникает вопрос – почему? И можно ли все-таки добиться справедливого наказания для нарушителей?

Обоснованный риск и общественно полезная цель

Давайте исходить из сложившейся практики. Фактически уголовного наказания нет. Как государство объясняет это? Зависит от того, к какой правовой семье государство относится.

Если использует континентальную систему права, как, например, Казахстан или Россия, однозначного объяснения нет. В отечественной юриспруденции автору вообще не удалось найти обсуждение вопросов спортивного права (хотя настойчиво пытался). В чрезвычайно близкой российской правовой доктрине дело обстоит немногим лучше. В частности, речь идет о том, что причинение вреда в ходе спортивных состязаний не является уголовным правонарушением на основании нормы об обоснованном риске. Норма почти одинаково звучит в российском и казахстанском уголовном законодательстве (статья 41 УК РФ и статья 36 УК РК).

Вот казахстанский вариант (пункты 1 и 2 статьи 36 УК РК):

"Не является уголовным правонарушением причинение вреда… при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели. Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями…".

Данное оправдание применяется в медицине, деятельности разного рода спецслужб, охранном бизнесе, в военном деле, в конце концов. Спорт также признается государством общественно полезной деятельностью. А стало быть, и риск – обоснованный. Не все юристы согласны с такой трактовкой, но решения судов об отсутствии виновных даже в самых пиковых случаях подтверждают, что государство исходит именно из такой точки зрения – хотя и по умолчанию, негласно.

Как, например, в нашумевшей истории со смертью российского хоккеиста Черепанова (потерял сознание во время матча, на "скорой" был доставлен в больницу, где и скончался). Тогда никто не понес уголовного наказания: ни соперники, ни врачи, ни руководство клуба. Но, заметим, слов "обоснованный риск" официально произнесено также не было.

И вот эта негласность вызывает, конечно, вопросы. Ведь сейчас спортивные состязания стали настолько массовыми (и любительские, и профессиональные), что, наверное, наличие или отсутствие уголовной ответственности в ходе них заслуживают отдельной статьи в УК.

Так, например, в УК РК есть статья 104 "Причинение смерти по неосторожности". Однако существование такой статьи не стало препятствием для формулирования отдельной нормы в пунктах 3 и 4 статьи 345 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Как раз для распространенных, к сожалению, случаев ДТП со смертельным исходом.

В данном случае это сделано для усиления наказания (с 3 до 5 лет). А в контексте нашей темы аналогичный шаг было бы неплохо сделать для ясности: когда причинение вреда в спорте – обоснованный риск, а когда – необоснованный, и значит, нарушителя все-таки можно привлечь к ответственности.

Ну а пока отдельной статьи нет, приходится довольствоваться тем, что имеется. Обоснованный риск может быть лишь там, где есть общественно полезная цель. Приняв Закон РК "О физической культуре и спорте", государство тем самым признало спорт значимой сферой социально-культурной деятельности (пп. 31) статьи 1 Закона). Но как следует из той же нормы, нет спорта абстрактного – есть "совокупность видов спорта, сложившаяся в форме спортивных соревнований и специальной подготовки человека к ним", которые внесены в Реестр на основании признания таковыми уполномоченным органом (статья 34 Закона).

И чтобы, например, футбол в РК признали таковым, необходимо, чтобы футболисты следовали Дисциплинарному регламенту Казахстанской федерации футбола и множеству других документов, размещенных на сайте КФФ. А те в свою очередь должны соответствовать международным футбольным правилам.

И если происходит такое признанное, официальное футбольное соревнование, это значит, что оно имеет общественно полезную цель, а футболисты могут идти на обоснованный риск для ее достижения. В случае же нанесения вреда здоровью вправе рассчитывать, что это не будет рассматриваться как уголовное правонарушение в соответствии со статьей 36 УК.

То есть как в известной песне: "в спорте есть соперники, в спорте нет врагов".

Если же травму нанесли любители, когда гоняли мяч во дворе, это де-юре не футбол. Поскольку не было всех вышеописанных процедур на предмет соответствия канону. А значит, это и не спорт со всеми вытекающими. И ответственность наступает на общих основаниях: как если бы вред здоровью нанесли в драке на дискотеке.

Другое дело, что есть дворовая спортивная этика, и на практике участники инцидентов разбираются не по законам, а "по понятиям".

Но насколько справедливо и то, и другое? И отсутствие уголовного наказания для профессиональных спортсменов, которые сделали соперников инвалидами? И, наоборот, игнорирование спортивной причины травмы, если она была нанесена в ходе любительских состязаний.

Игровая культура и легитимный спорт

Уместно вспомнить, что спорт – английская забава. Возможно, в англо-саксонском праве правонарушения в спорте квалифицируется по-другому? И зарубежный опыт в данном случае можно было бы оправданно использовать в казахстанском законодательстве?

Действительно, в Великобритании с Северной Америкой (и прочих бывших английских колониях, где прижилось общее право Англии) исходят из того, что, выходя на спортивную площадку, человек тем самым дает согласие на участие в соревнованиях, что предполагает риск причинения вреда. И это в английском праве исключает преступность такого вреда.

Точно так же, как некогда рыцари, выходившие на поединок, своим согласием исключали наказание для противника в случае своей раны или даже смерти. Ведь это не убийство, а дуэль. Именно из этих правил рыцарских поединков и ведут свое происхождение позднейшие правила соревнований.

В Англии до сих пор действует закон "О преступлениях против личности" 1861 года, предусматривающий наказание за простое нападение, а также причинение действительного и тяжкого вреда здоровью. Если такие атаки спортсменами совершены вне арены, например, после матча, то ответственность наступает по общим правилам.

Но если инцидент произошел во время игры, то руководствуются судебным прецедентом еще XIX века. А именно, согласно разъяснению судьи относительно одного кейса 1878 года:

"Если лицо играет в соответствии с правилами и практикой игры и не выходит за их пределы, то разумным будет сделать вывод, что это лицо не имеет никакого противоправного мотива или умысла, и не совершает действия, которые могут повлечь смерть или причинение вреда здоровью".

Здесь ключевое слово – не "правила", а "практика". Поскольку нарушение правил игры – это тоже неотъемлемая ее часть. И если нарушитель нанес тяжелую травму сопернику, нарушив правила, но распространенным способом ("в соответствии с практикой") – например, сделав подножку – он не несет уголовной ответственности.

Вот, собственно, и все нормы, которыми до недавнего времени руководствовались английские правоохранительные органы при спортивных инцидентах. И лишь в 1992 году имел место судебный прецедент, в ходе которого судьей были сформулированы современные принципы спортивного права, которые легли в основу новейшей судебной практики в англосаксонском мире.

А именно, разбирался кейс, где футболист причинил тяжкий вред здоровью, отмахнувшись во время угловой подачи и борьбы за мяч в воздухе. Ударом локтя он сломал сопернику скулу и кости глазницы, в результате чего потерпевший завершил карьеру. Это очевидное нарушение правил, но дело в том, что очень распространенное. Как заявил выступавший свидетелем на суде глава футбольной ассоциации Англии, подобные дуэли случаются до 50 раз за матч, и, главное, "каждый игрок, соглашающийся на участие в спортивном соревновании, ожидает, что подобные ситуации могут возникнуть".

В итоге нарушивший правила игрок был оправдан, а в доктрине появились концептуальные понятия "игровая культура" и "легитимный спорт". Суть которых сводятся к тому, что даже нарушения правил, если они ожидаемы, при нанесении вреда не являются уголовными правонарушениями. Да, они умышленные и как таковые подлежат дисциплинарному наказанию, но этот умысел не равен умыслу в доктрине уголовного права. (Разумеется, если игрок в разгаре спортивной борьбы достанет из-за пазухи пистолет и начнет стрелять в соперников, как в фильме "Последний бойскаут", это выходит за рамки ожидаемого нарушения правил.)

Это современная концепция английского, или общего права (которая также принимается судами и США, и Канады, и других юрисдикций, следующих в традициях английского права). Да, у нас законы другой системы – континентальной. Однако, учитывая неразработанность проблемы, присмотреться к чужому опыту, повторимся, стоило бы.

Важно и то, что английская доктрина распространяется не только на профессиональный спорт, но и на любительские соревнования. Игровая культура того же футбола, регби или хоккея охватывает всех, кто вышел на спортивную площадку, даже если это не официальные соревнования, а просто матч в формате "двор на двор". И инциденты, которые неизбежно происходят в накале спортивной борьбы на поле, должны быть также и в поле зрения законодателя и правоприменительной практики.

Для правильной квалификации и вынесения справедливого решения нужны подробные, инструментальные нормы, чтобы верно оценить детали произошедшего.

Иначе, если дело игнорируется правосудием, оно представляет интерес для суда Линча.