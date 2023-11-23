Федерация водных видов спорта безвозмездно передаст спортивным школам Казахстана мячи

Федерация водных видов спорта передала новые официальные мячи алматинским ватерполистам. Такие же мячи на безвозмездной основе получат спортивные школы и клубы в других регионах, сообщает Zakon.kz.

Проект по обеспечению качественным инвентарем спортивных школ Казахстана проводится федерацией водных видов спорта совместно с Министерством туризма и спорта Казахстана при поддержке партнеров. Новые официальные мячи федерация безвозмездно передаст детским спортивным школам и клубам во все регионы страны, где развивается водное поло.

Алматы является колыбелью отечественной ватерпольной школы с давними победными традициями. Легендарная ватерпольная команда "Динамо Алма-Ата" является двукратным чемпионом СССР, обладателем Кубка СССР, финалистом розыгрыша Кубка европейских чемпионов. Сегодня в детско-юношеских спортивных школах и клубах Алматы занимается водным поло более 80 девочек и 170 юношей.

"В развитии водного поло в нашей стране одним из приоритетов является детско-юношеский спорт, который является основой для спорта высших достижений. Закладывая крепкий фундамент с самого детства, предоставляя детям не только возможность тренироваться, но и обеспечивая их качественным инвентарем, привлекая тренеров мирового уровня, мы стремимся создать условия, в которых молодые спортсмены могут раскрыть свой талант. Именно через эти усилия мы сможем вырастить конкурентоспособных атлетов, способных бороться на мировой арене в нашем виде спорта", – отметил президент Федерации водных видов спорта РК Андрей Крюков.

После вручения мячей мастер-класс для юных спортсменов провел мастер спорта международного класса, двукратный чемпион Азиатских игр Алексей Шмидер. Он показал ребятам основные приемы владения мячом, поделился упражнениями для отработки пасов и бросков.

"У меня сегодня была важная и приятная миссия. Я с большим удовольствием поделился с ребятами своим опытом. Самое главное - это "огонёк", который я увидел в их глазах и желание играть. Водное поло – это вид спорта, формирующий командный дух и настойчивость. Я уверен, что новые мячи станут для ребят верными спутниками в тренировках на пути к новым победам и достижениям. Очень хорошо, что федерация и государство нашли такую возможность снабдить качественным инвентарем всех спортсменов страны", – поделился впечатлениями Алексей Шмидер.

Федерация водных видов спорта объединяет все водные виды спорта Казахстана: плавание, водное поло, артистическое плавание, прыжки в воду и плавание на открытой воде. Стоит отметить, что водные виды спорта развиваются во всех 20 регионах республики. Федерация является членом континентальной федерации водных видов спорта – Asia Aquatucs и Всемирной федерации – World Aquatics.