Вмешательство в деятельность суда: что это значит, от кого исходит угроза и как противостоять

Блогеры и СМИ, когда пишут о судебных процессах, зачастую оказывают давление на судей и принятие ими решений. Это проявилось и в отношении резонансного дела Бишимбаева, суд над которым сейчас проходит в столице, рассказал изданию Zakon.kz юрист Нуржан Максатов, сеньор-лектор ВШП "Адилет".

Взаимодействие суда и средств массовой информации – сложный вопрос. Судебные процессы часто привлекают внимание общественности и СМИ, что может повлиять на обоснованность приговоров.

"Журналисты, блогеры и вообще лица, не обладающие соответствующей квалификацией, нередко комментируют судебные акты, в том числе публично через СМИ и в своих блогах, что считаю недопустимым". Нуржан Максатов

Напомню, что согласно пункту 1 статьи 75 Конституции РК, "правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом". А пункт 2 статьи 77 Конституции РК гласит: "Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону".

В современном социуме блогеры играют важную роль. Они являются своего рода общественными лидерами, которые создают контент, который зачастую влияет на мышление и поведение широкой аудитории. И даже на политические решения, коммерческие тенденции и социокультурные процессы.

Значительная часть блогеров использует свою популярность и влиятельность для борьбы за социальную справедливость, защиту прав человека и развитие благотворительных программ. Однако есть и такие, которые вводят людей в заблуждение, создавая фейковые новости и манипулируя информацией.

Например, недопустимо до вступления в законную силу судебного акта комментировать, давать правовую оценку и тем более обсуждать как сам судебный акт, так и судей.

Сейчас в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны рассматривается дело Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве. Резонансный процесс получил широкое общественное внимание, вызвав многочисленные комментарии как со стороны обывателей, так и представителей юридического сообщества. В связи с делом возникли дискуссии о соблюдении принципов правосудия, в частности, презумпции невиновности и беспристрастности суда.

Но важно помнить, что до вынесения окончательного вердикта Куандык Бишимбаев считается невиновным, и его права должны неукоснительно соблюдаться. Принцип презумпции невиновности закреплен во многих международных и национальных правовых актах, в том числе в статье 19 Уголовно-процессуального кодекса РК. Согласно этому принципу, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, а бремя доказывания его вины лежит на стороне обвинения.

Следствие и суд обязаны всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела, собрать и проверить доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Только после этого суд может вынести объективное и обоснованное решение на основе представленных доказательств.

Другим важным принципом правосудия является беспристрастность суда. Судья, рассматривающий дело, должен быть независимым и объективным, не иметь личной заинтересованности в исходе процесса и не подвергаться влиянию со стороны заинтересованных лиц. В случае дела Куандыка Бишимбаева судья, председательствующий на процессе, неоднократно заявлял о своей беспристрастности и готовности рассматривать дело объективно и беспристрастно.

Однако отдельные блогеры и участники процесса высказывали сомнения в беспристрастности судьи, притом, что эти сомнения в настоящее время не подтверждены доказательствами.

Следует также учитывать, что в соответствии с принципом состязательности сторон в ходе судебного процесса каждая из сторон имеет право представлять свои доказательства, обосновывать свои позиции и добиваться принятия решения в свою пользу. Суд же должен выступать в качестве беспристрастного арбитра, оценивающего представленные доказательства и принимающего решение на основании закона.

В настоящее время процесс по делу Куандыка Бишимбаева находится на стадии рассмотрения доказательств. Окончательный вердикт еще не вынесен. Суд будет принимать решение на основе объективных и бесспорных доказательств, представленных сторонами. И до вынесения окончательного приговора суд не должен подвергаться давлению или критике со стороны общественности или отдельных лиц. Уважение к судебной системе и доверие к суду являются основой правового государства и справедливого правосудия.

Это не означает, что СМИ или блогеры не должны освещать судебные процессы. Напротив, свобода печати и информации имеет неоспоримое значение для демократического общества. Однако должно существовать равновесие между правом на информацию и процессуальными гарантиями участников судебных процедур.

Судам необходимо уметь взаимодействовать со СМИ, чтобы обеспечить объективное освещение судебных дел, сохранить независимость и достоинство судебной системы. С другой стороны, журналисты также должны соблюдать стандарты профессиональной этики и не вмешиваться в работу суда.

"Прокуратура и судебные инстанции должны активно сотрудничать с журналистским сообществом, чтобы обеспечить правильность и достоверность информации о судебных процессах". Нуржан Максатов

Дело, впрочем, не только в этике. Давление СМИ на судебные процессы может проявляться в различных формах. От утекания конфиденциальной информации о делах и неправильной интерпретации фактов до систематической дискредитации судей и прокуроров через публикации сенсационных материалов. Существует ответственность за распространение заведомо ложной информации о судебном деле, а также за давление на судей и прокуроров. И эту ответственность необходимо ужесточить.

Иначе, когда мощные медийные организации, популярные блогеры начинают давить на суд, публикуя непроверенную информацию, это может привести к формированию однобокого мнения об участниках процесса и негативно сказаться на принятии объективного и справедливого решения.

Независимость судов и неприкосновенность судебного процесса долгое время являлись гордостью правовых систем во всем мире. Но, к сожалению, в последние годы мы стали свидетелями усиления давления со стороны СМИ на судебные процессы. С развитием медиа-технологий, блогерства и доступности информации необходимо быть более бдительными и защищать эти ценности от вмешательства. Поскольку оно представляет серьезную угрозу справедливости и непредвзятости рассмотрения дел, а это один из фундаментальных принципов правового государства.