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Судья по делу Бишимбаева все еще вынуждена ходить с охраной из-за продолжающихся угроз

судье угрожают, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 19:17 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Судья-координатор по взаимодействию со СМИ Алма Есымова на пресс-конференции после судебного процесса 13 мая рассказала о продолжающихся угрозах в адрес судьи Айжан Кульбаевой, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что расследование по факту угроз судье продолжается.

"Пока о том, было ли принято какое-то решение, у нас никаких данных нет. Судья находится под охраной". Алма Есымова

На вопрос, как долго она будет под охраной, судья ответила, что "вопрос об избрании меры безопасности принят следователем и отмена принимается органом, который ведет расследование".

Ранее в суде озвучили приговор по делу об убийстве Салтанат Нукеновой: Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отец убитой Амангельды Нукенов в кулуарах суда 13 мая прокомментировал приговор.

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