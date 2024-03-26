Судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева будет открытым
Как уточняется, судебные заседания в открытом режиме будут проходить после проведения отбора присяжных заседателей.
Ранее сообщалось, когда пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.
11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.
Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.