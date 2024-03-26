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Судебное разбирательство по делу Куандыка Бишимбаева будет открытым

судебный процесс будет открытым, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 19:15 Фото: primeminister.kz
Пресс-служба Верховного суда Казахстана заявила о том, что, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принято решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по данному делу, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, судебные заседания в открытом режиме будут проходить после проведения отбора присяжных заседателей.

Ранее сообщалось, когда пройдет отбор кандидатов в присяжные заседатели по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

11 марта 2024 года прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по делу Куандыка Бишимбаева. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Главное судебное разбирательство по делу Бишимбаева назначено на 27 марта. Дело рассмотрит суд присяжных.

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