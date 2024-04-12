Будут ли наказывать за превышение средней скорости движения и насколько это законно

В Казахстане вновь вернулись к мысли наказывать водителей за превышение средней скорости движения. Идея высказывалась и раньше, но до воплощения не доходило из-за несоответствия букве и духу закона. Теперь эта новелла обсуждается в Мажилисе. Насколько мера оправданна, разбирался Zakon.kz.

Сейчас в законодательстве РК, как и во многих странах, нет даже такого понятия, как средняя скорость движения на автодорогах. Разумеется, нет и юридической ответственности, определяемой посредством ее вычисления. Однако есть и государства, где иной порядок.

"Измерение средней скорости на определенном участке дороги автоматическими камерами фиксации нарушений ПДД успешно практикуется во Франции, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, Австрии, Италии и является бесспорной мерой в снижении аварийности на дорогах".

Так говорят инициаторы законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности", который рассматривается сейчас в Мажилисе Парламента РК. Этими примерами, собственно, и оправдывается целесообразность меры.

Новелла заключается в том, что в длинный список того, что запрещается делать водителю, добавляют уточнение. А именно, в текст, где говорится, что нельзя "превышать максимальную скорость, установленную в законном порядке", добавляется фраза следующего содержания:

"Превышение максимальной скорости движения ТС определяется путем фиксации или вычисления средней скорости движения ТС сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами".

Дополнение вносится в пп. 16) пункта 4 статьи 54 "Закона о дорожном движении", а затем, очевидно, поправку надо будет ожидать и в пункте 76 Правил дорожного движения.

То есть привлекать к ответственности будут, как и прежде, за превышение максимальной скорости, а вот определять, что превышение было, собираются, помимо непосредственной фиксации, еще и путем вычисления средней скорости. А уже затем штрафовать (или лишать прав) в зависимости от размера превышения в соответствии с пунктами статьи 592 КоАП.

Что ж, разбираемся в деталях. С целью новеллы все понятно – она очевидно благая: снижение аварийности. Вопрос в том, будет ли норма "работать" и не нарушаются ли при этом как права отдельных лиц, так и вообще дух права. Ведь не случайно вокруг "средней скорости" сломано столько копий, и эта научная фикция так и не переместилась из законов физики в законы юридические (во многих государствах).

Фиксация нарушения средней скорости противоречит принципам права

Средства видеофиксации скорости появились достаточно давно. Тогда же возник и соблазн повесить на столб не одну камеру, а хотя бы две: на въезде на некий участок дороги и на выезде. А заодно ввести в законодательство понятие средней скорости, как это делается нынешними поправками (пп. 57) в статью 1 Закона РК "О дорожном движении"):

"Средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования республиканского значения, пройденного ТС, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено".

Вроде ничего сложного, элементарные основы физики. И хотя, повторимся, средняя скорость – это фикция (в реальности движение неравномерно), ничто и раньше не мешало, казалось бы, перенести эту фикцию в главу 10 ПДД и статью 592 КоАП и штрафовать лихачей за превышение арифметически высчитываемой величины.

Однако что-то, тем не менее, мешало. Что именно?

У правонарушения должны быть четко определенные, конкретные время и место. Превышение максимальной скорости путем вычисления средней скорости таких координат не имеет. В самом деле, в какой момент времени и, главное, в каком месте водитель превысил скорость, если речь идет о протяженном отрезке из пункта А. в пункт Б.? Неясно.

А это имеет принципиально важное значение. Кому будет территориально подсудно правонарушение, если участок дороги проходит через несколько административных единиц? Между тем, согласно Конституции РК (пп. 3) пункта 3 статьи 77), никому без его согласия не может быть изменена подсудность, предусмотренная законом. Образуется неразрешимое противоречие: в какой бы области дело не рассматривалось.

Допустим, правонарушение состоялось путем вычисления средней скорости на автобане Астана – Караганда. Если административное дело рассматривают в суде Акмолинской области, возникает вопрос: почему не в суде Карагандинской области? И наоборот: если в Карагандинской, то почему не в Акмолинской?

Это раз.

Далее. Нет и не может быть уверенности в том, что водитель не воспользовался другим маршрутом, более коротким, свернув с трассы и затем вновь на нее заехав. Допустимо, конечно, предположить, что это маловероятно или физически невозможно, но одним из принципов наступления юридической ответственности является противоположное предположение – презумпция невиновности.

О чем мы? Время преодоления участка между установленными камерами известно. А вот фактически пройденное расстояние надо измерять, а затем делить на время. И полученный результат никак нельзя считать несомненным, поскольку нет подтвержденных доказательств, что водитель не съезжал с трассы. Любые же сомнения в виновности лица трактуются в пользу обвиняемого – это фундаментальный конституционный принцип (пп. 8) пункта 3 статьи 77 Конституции РК).

Соответствующее положение есть и в КоАП (пункт 3 статьи 10):

"Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях".

И это два.

Имеется и третье обстоятельство. Оно, впрочем, относится вообще к средствам видеофиксации. Дело в том, что не может быть стопроцентной уверенности в правильности показаний прибора из-за его двойственной, что ли, природы. Ведь государственный номерной знак машины фиксирует видеокамера, и эти данные – однозначны (если номер, конечно, не поддельный, но это другая история). А скорость измеряет радар, луч которого довольно широк. В результате скорость может быть "приписана" к другой машине, которая проезжала рубеж одновременно и рядом.

Это называется "ложная идентификация техническим средством", и она тоже не исключена. А любые сомнения трактуются в пользу… впрочем, не будем повторяться. Рассматриваемой проблемы – измерения средней скорости – это напрямую не касается, но речь идет вообще о том, насколько допустима безоглядная цифровизация регистрации правонарушений.

Есть ведь еще, помимо всего прочего, такой базовый правовой принцип – индивидуализации юридической ответственности. Он означает установление конкретных обстоятельств (времени, места, природных условий, отягчающих либо смягчающих обстоятельств и т.п.) для определения меры ответственности. В некоторых юрисдикциях этот принцип закреплен последовательно и законодательно (например, в Конституции Украины статья 61), где-то, как в Казахстане, о его наличии можно судить только из отдельных положений, например, уголовного или административного законодательства, или из правовой доктрины.

Напомним пункт 72 главы 10 ПДД:

"Водитель ведет транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние ТС и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения".

Как видим, водителю предписывается учет конкретных условий на дороге. Но тогда, следовательно, и администрирование нарушений скоростного режима также должно осуществляться с установлением конкретных фактов.

А это значит вот что. В соответствии с принципом индивидуализации юридической ответственности и в отношении такого административного правонарушения, как превышение скорости, устанавливать его следует лишь на основе проверенных фактов, в конкретном месте и момент времени, без домыслов, предположений и необоснованных расчетов. Каковым, очевидно, является деление неизвестного фактически пройденного расстояния на определенное время.

И вообще, любое принятие решения о виновности человека машиной, автоматической информационной системой некорректно. А именно это и произойдет, если роль судьи или уполномоченного органа сведется к функции оператора ЭВМ.

Поэтому-то из-за наличия неразрешимых правовых противоречий – причем фундаментальных – в Казахстане до сих пор и нет ответственности за превышение средней скорости. При этом без официальных комментариев. Между тем в России, где такую ответственность вводили, а затем отменили, было на этот счет решение Верховного суда (именно такое, что со стороны уполномоченных органов неправомерно указывать отрезок, а не точку – конкретное место нарушения).

Зарубежный опыт – не повод его перенимать

Но все течет, все меняется. И все измеряется, подумали в МВД РК – разработчике законопроекта с новеллой о средней скорости. А как же быть с базовыми принципами права, той же презумпцией невиновности?

А здесь наблюдается очень интересный подход. Как сказано в сравнительной таблице к законопроекту:

"Средняя скорость будет высчитываться… только на загородных и прямолинейных участках дорог, где отсутствуют объездные пути, в связи с чем риски обжалования таких предписаний будут исключены".

То есть авторы инициативы, будем говорить прямо, понадеялись на авось. Но ведь совсем исключить обжалования не во власти государственных органов. Упомянутые "прямолинейные участки дорог, где отсутствуют объездные пути" – это, как и пресловутая средняя скорость, фикция, и существуют они разве что в процитированном пассаже, но не в реальности.

А значит, оспаривания не избежать. Но никаких юридических доводов, которые можно было бы предъявить в ответ на обжалования, разработчиком не предъявлены. Да это и невозможно, поскольку, повторимся, фиксация средней скорости нарушает базовые законы не только права, но и физики, когда точный отрезок времени предлагается делить на невыясненное фактически пройденное расстояние.

То есть, даже если новеллу и примут, потом наверняка уберут, потому что вышестоящими инстанциями решения судов и уполномоченных органов будут отменяться, как это уже было у соседей. Что ж, некоторые истины можно познать только эмпирическим путем…

А опыт тех государств, где практикуется измерение средней скорости, еще ни о чем не говорит. В упомянутых странах и однополые браки разрешены, если что. Это ведь не повод вносить поправки в Кодекс РК "О браке (супружестве) и семье".