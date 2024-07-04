Оставил детей без наследства: как оспорить завещание бывшего супруга, если он все отдал новой жене

В редакцию Zakon.kz обратилась гражданка М. за советом юриста. Ее бывший муж О., с которым она развелась 2 года назад, заново женился, и вот сейчас скоропостижно скончался. Свою квартиру он завещал новой супруге, несмотря на двух детей от прежнего брака. Можно ли оспорить завещание и как?

Согласитесь, ситуация нередкая, когда муж уходит из семьи. Что называется – к молодой. При этом исправно платит алименты, но наследство завещает новой супруге. Или, что бывает еще чаще, по факту о завещании ничего не известно, но бывшая опасается именно такого развития событий… Варианты бывают разные, однако ответ многим может быть интересен и полезен. Поэтому и разбираем случай подробно.

Чего хочет М.? Во-первых, чтобы свою долю получили несовершеннолетние дети: дочь 8 лет и сын 12 лет. Во-вторых, чтобы наследницей части имущества признали также и ее. На том основании, что оно должно пойти в счет погашения алиментов за 10 лет, оставшихся до совершеннолетия дочери, и 6 лет до совершеннолетия сына. (Сумма, к слову, получается немаленькая, учитывая, что в качестве алиментов О. должен выплачивать треть ежемесячного заработка, статья 139 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье".)

А для этого завещание должно быть признано в суде недействительным. Реально ли добиться выполнения этих требований?

Коротко говоря, суд в данном кейсе завещание недействительным не признает. Однако свою долю - как обязательные наследники – несовершеннолетние дети получат. Тогда как их мать М., бывшая супруга О., на наследство претендовать не вправе: она не является наследницей ни по закону, ни по завещанию.

Далее – детали.

Обязательная доля в наследстве

Воля завещателя – закон. Как следует из статьи 1039 Гражданского кодекса, законодательство РК отдает предпочтение наследованию по завещанию, отводя наследованию по закону лишь восполняющую функцию. Например, тогда, когда завещания нет. Или оно признано недействительным. Но в данном случае оно не может быть признано таковым.

Хотя О. при составлении документа действительно нарушил правило, ограничивающее свободу завещания. А именно, право на обязательную долю в наследстве близких лиц, которые со смертью наследодателя утрачивают средства к существованию, в частности, несовершеннолетних детей наследодателя (статья 1069 ГК).

Это значит, что из наследственной массы должна быть выделена обязательная доля, причем независимо от содержания завещания – и эта обязательная доля должна быть не меньше половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.

В данном случае, если бы не было завещания, могли быть три наследника по закону (1-й очереди): действующая супруга, точнее, вдова и двое несовершеннолетних детей от прежнего брака. И детям, таким образом, следует выделить минимум по 1/6 части от наследства, то есть в совокупности треть цены квартиры. И только после того, как наследница по завещанию выплатит эти деньги М. как законной представительнице, квартира достанется ей (ну или квартиру придется разменивать).

О., повторимся, не упомянул в завещании обязательных наследников – и тем самым нарушил порядок. Однако из этого еще не следует недействительность всего завещания. Поскольку (согласно пункту 3 статьи 1056 ГК), недействительность отдельных содержащихся в завещании распоряжений не затрагивает действительности остальной части завещания.

Более конкретно разъясняется эта норма в Нормативном постановлении Верховного Суда РК от 29 июня 2009 года № 5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства о наследовании" (пункт 22):

"Основания для призвания к наследованию наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, устанавливаются на время открытия наследства, поэтому неуказание в завещании таких наследников не может являться основанием для признания завещания недействительным".

Попросту говоря, О. не мог знать, когда умрет. А значит, не мог знать и того, достигнут ли его дети совершеннолетия к этому печальному моменту. Тем не менее, М., как мать, то есть законный представитель несовершеннолетних наследников, вправе обратиться в суд с оспариванием завещания. И суд здесь пойдет навстречу.

Когда алименты можно погасить из наследства

А вот в той части, где М. сама претендует на часть наследства, суд откажет. Ведь она претендует на деньги, которые О., будь он жив, выплачивал бы в качестве алиментов на содержание несовершеннолетних детей, живущих с М. (согласно пп.4) статьи 1 и статьи 138 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье"). Но дело в том, что в состав наследства не входят права и обязанности, связанные с личностью наследодателя – в частности, вытекающие из алиментных обязательств (пп.3) пункта 2 статьи 1040 ГК).

Другое дело, если бы О. не платил алименты. Тогда М. могла бы обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов, и наследница по завещанию должна была погасить из суммы наследства эти обязательства. Впрочем, это уже другая история, подробности можно узнать из статьи Zakon.kz о том, как эффективнее взыскать в РК задолженность по алиментам.

Нужно помнить еще об одном моменте. Принимать наследство – это право, а не обязанность физического лица. Человек выбирает, но государство формирует систему наследственного права определенным образом. А именно, устанавливает, какой юридический факт наступает, как говорится, по умолчанию: принятие или непринятие наследства.

В Казахстане действует презумпция непринятия наследства. То есть, если наследник никак не обозначил (в 6-месячный срок после дня смерти наследодателя) свой выбор – значит, он наследства не принял, и к тому допускаются наследники следующей очереди, которых фактически 8 (согласно статьям 1061-1064 и 1068 ГК).

Это является римской системой наследования – в отличие от германской модели с презумпцией принятия наследства (названия произошли от римского права и народного древнегерманского права).

Так вот, М., чтобы от имени детей принять обязательную долю в наследстве, следует обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. И если она пропустит вышеупомянутый срок в полгода, ей придется доказывать, что причина опоздания уважительная. Не докажет – обязательная доля детей, что называется, сгорит. (К слову, в короткий период с 1999 по 2007 год в РК действовала германская система с презумпцией принятия наследства, то есть в то время подавать заявление М. было бы не нужно).

Тогда как вдове, которая проживала вместе с О. и после его смерти совершила действия, которые свидетельствуют о фактическом принятии наследства (например, оплачивала коммунальные расходы за квартиру), подавать заявление о принятии наследства не надо и сейчас. К такому заявлению фактически будет приравниваться вышеупомянутая квитанция об оплате (согласно пункту 2 статьи 1072-1 ГК).

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