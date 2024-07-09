Правила "тихой" охоты: где, каких и сколько грибов можно нарвать, чтоб не нарваться на штраф

Охота и рыбалка регулируются правилами, а как насчет третьей, или "тихой" охоты – сбора грибов? Сколько и где их можно собирать? Какие грибы брать нельзя, потому что краснокнижные, а какие – потому, что ядовитые или "волшебные"? И какое наказание за это грозит. Идем по грибы с Zakon.kz.

Вся земля теплом согрета и дождь грибной играет в прятки, как поется в песне. В разгаре лето, и открылся сезон грибной охоты. А в степях уже и закончился, как известно любителям белого степного... Но главные трофеи – еще впереди, и ждут грибников они на землях государственного лесного фонда, выражаясь юридически.

Именно о правовых аспектах тихой охоты и пойдет речь в статье. "Как грибов после дождя" – метафора изобилия, но сколько грибов можно нарвать, чтобы не нарваться на штраф? И где их можно собирать?

Допустимо ли отправляться за грибами на особо охраняемые природные территории? Например, в национальные парки. Надо ли платить за это? Или грибы здесь вообще собирать нельзя?

Растут ли в Казахстане грибы из Красной книги, за которые, если найдут в корзине, полагается уже не административный штраф, а реальный уголовный срок? Законно ли собирать ядовитые или галлюциногенные грибы (и пускать их в дальнейший оборот), и какие из них встречаются в РК? Можно ли есть всем известные мухоморы, и что об этом есть в отечественном законодательстве?

Ну что, пошли по грибы, листая законы?

Где и в каком количестве можно собирать грибы

Вот что по этому поводу говорится в Лесном кодексе, в пункте 2 статье 43:

"Физические лица имеют право на бесплатное без разрешительных документов пребывание на территории государственного лесного фонда в целях проведения отдыха… сбора для собственных нужд дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод, лекарственного сырья и иных лесных ресурсов, за исключением объектов растительного мира, отнесенных к категории редких и находящихся под угрозой исчезновения".

Итак, собирать грибы можно бесплатно и без разрешительных документов в государственном лесном фонде, то есть там, где земля находится не в частной собственности или землепользовании. У частников, разумеется, необходимо спрашивать разрешение.

При этом учитываем, что лесом в малолесном Казахстане считается не обязательно сосновый бор или березовая роща, но и всякий "природный комплекс… на основе совокупности древесной и кустарниковой растительности и других компонентов живой природы" (пп. 32) статьи 4 ЛК). Мало того, к лесному фонду относятся даже и те земли, где по факту нет леса и вообще растительности, но "предназначенные для нужд лесного хозяйства" (п. 1 статьи 6 ЛК).

Таким образом, и степь, и даже пустыня юридически могут составлять в РК лесной фонд.

Разрешенные квоты сбора варьируются: они устанавливаются в пределах норм, утвержденных решением местного представительного органа области, города республиканского значения, столицы – то есть маслихатами. Разброс, к слову, весьма значительный.

Так, если в горных лесах Заилийского Алатау разрешается собрать до 3 кг грибов на человека (согласно Приложению к решению Алматинского областного маслихата N 7-55 от 24.06.2004), то, например, в Боровом – на порядок больше, до 30 кг (согласно Приложению 1 к решению Акмолинского областного маслихата от 12.12.2016).

И значит, законопослушный грибник сначала должен навести справки, относится ли тот или иной лесок (а может, и поле) к гослесфонду, затем выяснить, сколько местные депутаты разрешили собирать даров природы, и уж затем отправляться в поход.

Если же собрал больше нормы, то за это грозит штраф в соответствии со статьей 373 КоАП "Осуществление лесных пользований не в соответствии с целями или требованиями, предусмотренными разрешительными документами" в размере до 3 МРП на физических лиц. Дело в том, что сбор грибов больше нормы означает уже не "сбор для собственных нужд", но побочное лесное пользование (согласно пп. 4) пункта 1 статьи 88 ЛК), для чего необходим разрешительный документ, то есть лесной билет.

Если же без спроса собрал грибы в частном лесу, это особая история, из разряда вопросов "чьи в лесу шишки". Формально это можно квалифицировать как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества (статья 188 УК). И отговорки, что грибник не знал о том, что владение – частное, не "работают". Если хозяин леса разместил соответствующие таблички – должен был знать.

Но не будем забывать о существовании части 4 статьи 10 УК:

"Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного особенной частью настоящего кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности".

За корзину грибов, конечно, не посадят. Но трофеи придется отдать владельцу леса.

В нацпарке грибы собирать можно, но следует заплатить

Проблема в том, что в Казахстане всего около 5% территории покрыто лесами. И вокруг крупных городов почти все они отнесены к ООПТ – особо охраняемым природным территориям: заповедникам, заказникам, национальным паркам и т. п. Можно ли собирать грибы тут?

Закон отвечает на этот вопрос так: да, можно, но не везде. А лишь в тех зонах ООПТ, которые не являются заповедными и куда по этой причине допускаются туристы. А именно, речь идет о государственных природных парках: национальных и региональных. И в тех, и в других организуются зона ограниченной хозяйственной деятельности, а также зона туристской и рекреационной деятельности.

Вот эта территория нацпарков и открыта для сборов грибов. Закон регулирует этот вопрос тремя последовательными нормами из трех же НПА.

Во-первых, в пп. 1) пункта 1 статьи 12 Закона РК "Об ООПТ" говорится:

"Физические лица вправе пользоваться особо охраняемыми природными территориями в порядке, установленном уполномоченным органом".

Во-вторых, этот порядок раскрывается в приказе министра экологии, геологии и природных ресурсов РК "Об утверждении Правил пользования физическими лицами особо охраняемыми природными территориями" с изменениями и дополнениями от 04.11.2022. Так вот, правила эти (пункт 3) гласят, что пользование ООПТ физическими лицами, в зависимости от установленного режима охраны, допускается лишь с одной из трех целей осуществления:

любительская (спортивная) охота и рыболовство;

лесные побочные пользования ( любительский сбор дикорастущих плодов, ягод, грибов , лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство) в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны;

плодов, ягод, , лекарственных трав, размещение ульев и пасек, мараловодство) в специально отведенных для этого местах, кроме мест с заповедным режимом охраны; сенокошение и пастьба скота на специально выделенных участках.

Как видим, грибы собирать можно.

И в третьих, опция эта платная, во всяком случае, пока. Ранее ставка составляла 0,1 МРП с человека за каждый день. Однако с 1 января 2024 этот порядок был реформирован. Плата стала взиматься, согласно пункту 1 статьи 591 Налогового кодекса:

с пешехода – 0,1 МРП;

мотоциклы, мопеды, квадроциклы – 0,2 МРП;

легковые автомобили – 0,3 МРП;

микроавтобусы до 16 мест и грузовые автомобили – 1,0 МРП;

автобусы до 32 мест – 2,0 МРП;

автобусы свыше 32 мест – 3,0 МРП.

К слову, на практике не все ООПТ следовали закону и выбивали чеки по старинке.

Что касается разрешенных норм, они одинаковые на всей территории данной административной единицы. То есть, повторимся, 30 кг в Акмолинской области, но 3 кг в ГНПП – в Алматинской области, например, в ГНПП "Иле-Алатау", за исключением, разумеется, заповедной зоны.

Как определить, к какой именно зоне относится заветная грибная опушка? О разграничениях должно позаботиться руководство нацпарка. А потом еще и взять с поличным именно в том месте, где запрет. Напомним статью 10 КоАП о презумпции невиновности (пункт 3):

"Любые сомнения в виновности толкуются в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В его же пользу должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении законодательства об административных правонарушениях".

А норма, за нарушение которой инспектор попробует применить взыскание, содержится как раз в КоАП, в статье 380-1 "Нарушение режима охраны особо охраняемых природных территорий". Если же все-таки удастся доказать вину, то такого вот лихого грибника ждет штраф в 10 МРП.

За сбор психотропных грибов грозит штраф или даже срок

Однако наказание может быть и гораздо суровее. Если вы настолько "удачливы", что нашли грибы особо раритетные, занесенные в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденных действующим постановлением правительства РК. Это, стоит отметить, не Красная книга, которая, как юридический документ, была отменена тем самым постановлением от 31.10.2006 вместе со старым перечнем.



И, к слову, хотя биологически грибы не относятся ни к животным, ни к растениям, де-юре они в РК приравнены к флоре (привет Карлу Линнею). Во всяком случае, 13 запрещенных видов грибов расположены в вышеупомянутом перечне в Царстве растений.

За их добычу и прочие с ними манипуляции (приобретение, хранение, сбыт, перевозка и т. д.) ответственность наступает уже по Уголовному кодексу, а именно, статье 339: вплоть до лишения свободы до трех лет. Ну или миллионный штраф (до 3 тыс. МРП). Вот эти виды:

сморчок степной;

шампиньон таблитчатый;

мухомор щетинистый;

клаваридельфус пестиковый;

диктиофора сдвоенная;

полипорус корнелюбивый;

клавулина хрящеватая;

скутигер тянь-шанский;

спарарис казахстанский;

клевеция удивительная;

сетчатоголовник оттянутый;

хламидопус Мейена;

феллориния шишковатая.

На самом деле, фото большинства этих видов даже в интернете не найти (разве что рисунки, сделанные натуралистами еще в позапрошлом веке) – настолько они редкие. Как правило, пустынные грибы, что само за себя говорит. Исключение составляют три вида: сморчок степной и шампиньон таблитчатый, которые в южно-казахстанских полупустынях встречаются в приличных объемах, а также мухомор щетинистый (этот – лесной обитатель).

При этом все другие сморчки (например, конический или круглый) – вполне легитимные трофеи, собирать которые не запрещено. И в этом еще одна опасность грибного квеста – наряду с традиционными: как бы не перепутать съедобный гриб с ядовитым двойником.

Переходим к этой теме, но также с юридической стороны. Дело в том, что собирать ядовитые или психотропные грибы не только опасно для здоровья, но и чревато осложнениями с законом. Хотя здесь много и противоречий, и правовых лакун.

Ну, например. Есть такой гриб, огромные семейки которого можно часто встретить в городских парках, и даже на обочинах вдоль улиц – навозник мерцающий, Coprinus micaceus. Он содержит яд коприн – не смертельный, но весьма специфический. Коприн блокирует переработку этилового спирта в печени, из-за чего с выпившим и закусившим этим грибком человеком случается весьма неприятный приступ: повышение давления, покраснение кожи, нехватка дыхания и т. п.

Эту особенность гриба давно подметили знахари и рекомендовали женам пьяниц. Эссенцию из навозников ответственные супруги незаметно подмешивали в пищу и скармливали выпившим мужьям. Эффект отваживал тех от спиртного.

Любопытно, что казахстанский законодатель именно этот гриб приводит в пример, когда в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК на позиции за номером 28 (Таблица В. Психотропные вещества) размещает следующую дефиницию:

"Плодовое тело (любая часть) любого вида грибов, например, Coprinus micaceus (как высушенная, так и невысушенная измельченная), содержащих психотропные вещества, а также продукты переработки этих грибов, в том числе кустарно приготовленные препараты, содержащие психотропные вещества (псилобицин, псилоцин и др.)".

То есть и знахарь, собравший гриб, и инициативная супруга, возжелавшие победить недуг, по законам РК подлежат уголовной ответственности. Первый – по части 1 статьи 297 УК за незаконное приобретение с целью сбыта психотропного вещества (а сбор грибов – это способ приобретения права собственности, статья 241 Гражданского кодекса), от пяти до 10 лет лишения свободы. А вторая – по части 2 статьи 296 УК за незаконное изготовление психотропного вещества без цели сбыта, арест до 40 суток.

Незаконными их действия являются потому, что сбор таких вот грибочков, согласно статье 22 Закона РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими", разрешен лишь юридическим лицам, имеющим лицензию на данный вид деятельности.

Но вот в чем противоречие (и не одно). Во-первых, коприн – не психотропное вещество, и мешать его с действительно галлюциногенными грибочками, содержащими псилоцибин (в НПА, кстати, перепутали буквы, написали неправильно) некорректно. А во-вторых, за такой смертельно ядовитый гриб, как, скажем, бледная поганка (которую в молодости можно спутать с шампиньоном), содержащая яд аманитин, вообще нет никакой ответственности.

Аманитин – известный сильный яд, и это, как говорится, медицинский факт. Однако в списке ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических и психотропных средств, его не найти. Ни ранее, когда такой список был в Казахстане свой, ни сейчас, когда с образованием ЕАЭС действует решение (от 21.04.2015) коллегии ЕЭК "О мерах нетарифного регулирования", где в пункте 2.13 и приводится список таких ядов. Притом, что, например, змеиный яд или аконит, который содержится в так называемом иссык-кульском корне (борец джунгарский, Aconitum soongаricum), в перечне ЕЭК присутствуют.

Впрочем, бледную поганку в РК еще надо постараться найти (я лично не встречал и о случаях таких не слышал). А вот знаменитый красный мухомор, Amanita muscaria, на севере страны (например, в лесах в Боровом) вполне обычный гриб. Он содержит токсины, но не смертелен для человека (что следует и из названия). Кроме того, это также галлюциногенный гриб, содержащий иботеновую кислоту, мускарин и прочие психотропные вещества.

Некоторые употребляют мухоморы в медицинских целях (компрессы от радикулита и т. п.), другие предварительно отваривают (токсины Amanita muscaria водорастворимы), сливают отвар и затем употребляют как обычные маслята или подберезовики.

Однако формально мухомор в корзине также образует состав уголовного правонарушения – на основании вышеупомянутого пункта 28 в Таблице В в Списке наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в РК. И за него наступает ответственность по части 2 статьи 296 УК: за незаконное приобретение психотропных веществ (сбор плодовых тел), арест до 40 суток.

Так что следите внимательно за тем, чем наполняете корзину: от этого зависит не только ваше здоровье, но и свобода. Впрочем, за адреналином и выходим на охоту.