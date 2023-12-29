Когда в ВКО появятся новые районы и сколько денег на это уйдет

Какие новые районы появятся в Восточно-Казахстанской области, сколько на это планируют потратить и из какого бюджета – в материале Zakon.kz.

Накануне, 28 декабря 2023 года, глава государства подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". В документе говорится, что Касым-Жомарт Токаев постановил перенести административный центр Катон-Карагайского района ВКО из села Улкен Нарын в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО.

Также президент постановил образовать в составе Восточно-Казахстанской области:

район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

район Маркакол с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

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Редакция Zakon.kz обратилась с официальным запросом в Управление экономики и бюджетного планирования ВКО, чтобы узнать подробности о новых районах. В ответе на запрос, подписанном руководителем управления Фархадом Бельбеевым, говорится:

"В соответствии с утвержденным республиканским планом мероприятий по исполнению поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данном на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат", проводится работа по восстановлению Катон-Карагайского и Маркакольского приграничных районов".

Восстановление/образование районов предусмотрено в два этапа:

до конца 2023 года предварительные работы по восстановлению Катон-Карагайского и Маркакольского районов (проведение сходов, разработка экономических расчетов, научных экспертиз, составление схематических карт районов, утверждение постановлений акиматов, проведение сессий районных и областного маслихата);

предварительные работы по восстановлению Катон-Карагайского и Маркакольского районов (проведение сходов, разработка экономических расчетов, научных экспертиз, составление схематических карт районов, утверждение постановлений акиматов, проведение сессий районных и областного маслихата); в течение предстоящих двух лет – завершение восстановления Катон-Карагайского и Маркакольского районов.

"Выделение средств на восстановление районов планируется из республиканского и местных бюджетов. Необходимые расчеты по выделению дополнительных средств из республиканского бюджета на восстановление районов (на оплату труда сотрудников создаваемых учреждений и организаций, укреплению материально-технической базы, строительству и ремонту объектов) направлены в Министерство национальной экономики и финансов Республики Казахстан". Фархад Бельбеев

Согласно расчету, для создания Катон-Карагайского и Маркакольского районов необходимо 14 млрд тенге, в том числе по Катон-Карагайскому району – 6,5 млрд тенге, району Маркаколь – 7,5 млрд тенге.

"За счет средств местного бюджета в текущем году разработана проектно-сметная документация для проведения капитальных ремонтов административных зданий". Фархад Бельбеев

Восстановление Катон-Карагайского и Маркакольского районов планируется в прежних границах 1997 года.

"В результате разделения районов административный центр Катон-Карагайского района из села Улкен Нарын будет перенесен в село Катон-Карагай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области". Фархад Бельбеев

В составе Восточно-Казахстанской области образуются два новых района:

район Улкен Нарын с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района;

с административным центром в селе Улкен Нарын путем выделения из состава Катон-Карагайского района; район Маркакол с административным центром в селе Маркаколь путем выделения из состава Курчумского района.

После разделения Курчумского района территория района Маркаколь составит 11 тыс. кв. км, перейдет 5 сельских округов с 23 селами, население – 7,6 тыс. человек.

Территория разделенного Курчумского района составит 12,2 тыс. кв. км, останется 7 сельских округов с 21 селом, население – 14,8 тыс. человек.

Территория вновь создаваемого Катон-Карагайского района составит 9,4 тыс. кв. км, в район войдет 7 сельских округов с 27 селами, население составит 10,4 тыс. человек. В районе Улкен Нарын останется 3,8 тыс. кв. км, население – 10,9 тыс. человек, 6 сельских округов с 21 селом.

После восстановления Катон-Карагайского и Маркакольского районов, согласно административному делению, Восточно-Казахстанская область будет состоять из: двух городов областного значения – Усть-Каменогорск, Риддер,

11 районов – Глубоковский, Зайсанский, Курчумский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский, районы Алтай, Самар, Улкен Нарын, Маркаколь,

105 сельских округов и 357 сел и поселков.

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О том, что в Восточно-Казахстанской области восстановят приграничные районы – Катон-Карагайский и Маркакольский, стало известно еще 17 июня 2023 года. Такое поручение дал президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Туркестане. Подробнее по ссылке.