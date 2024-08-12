Как справедливо и законно взыскать моральный вред?

В наше время защита прав человека и обеспечение справедливого возмещения морального вреда становятся все более актуальными темами. Квалифицированный юрист по казахстанскому праву, специалист по защите прав человека Халел Туганбаев в интервью делится своими знаниями и опытом.

– Халел, расскажите пожалуйста с юридической точки зрения, но при этом простыми словами, что такое моральный вред и в каких случаях он может быть взыскан?

– Моральный вред – это ущерб, связанный с эмоциональными и психологическими страданиями, такими как стресс, унижение или боль. В соответствии с Гражданским кодексом РК за такой вред можно требовать компенсацию.

Примером ситуаций, когда можно взыскать моральный вред, могут быть незаконное увольнение или дискриминация на работе, публичные оскорбления или распространение ложных сведений, подрывающих репутацию, неправомерные действия, нарушающие конституционные права граждан, иммигрантов, беженцев или кандасов и др.

– Какие доказательства необходимы для подтверждения морального вреда в суде?

– Для подтверждения морального вреда в суде необходимо предоставить доказательства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом РК, которые должны включать:

свидетельские показания коллег о дискриминации и несправедливом обращении;

заключения врачей и психологов, подтверждающие стресс или депрессию;

копии жалоб и ответы на них от отделов кадров или профсоюзов;

электронные письма или сообщения, содержащие дискриминационные высказывания.

Суд оценивает все доказательства в совокупности при принятии решения о компенсации морального вреда.

– Как определить размер компенсации за моральный вред?

– Размер компенсации за моральный вред не имеет фиксированных сумм и определяется истцом индивидуально в зависимости от обстоятельств дела. Суд учитывает такие аспекты, как характер и степень страданий, продолжительность страданий, обстоятельства дела, общественные последствия нарушения и т. д.

В Казахстане нет фиксированных сумм возмещения морального вреда, поэтому каждый случай рассматривается отдельно, что приводит к вариативности судебных решений. Например, в случае смерти судьи Губашева Нурлана компенсация составила 48 млн тенге, тогда как в другом случае пострадавшая в ДТП Екатерина Парафиева, потерявшая обе ноги, получила лишь 1 млн тенге, несмотря на требование в 10 млн. Такая вариативность свидетельствует о нестабильной судебной практике, что создает определенные трудности в предсказуемости решений.

– Получается практика применения морального ущерба казахстанскими судами еще совсем не стабильна?

– Да, верно. Это вызывает проблему, поскольку многие пострадавшие не решаются обращаться в суд, не доверяя тому, что их права будут защищены. Как следствие, количество судебных дел по этой категории остается низким, что препятствует формированию устойчивой судебной практики. Получается некий замкнутый круг, где люди не подают иски из-за недоверия, а суды не могут развивать стабильную практику из-за нехватки дел.

Фото: из личного архива Халела Туганбаева

– Что бы вы порекомендовали людям, желающим подать иск о взыскании морального вреда?

– Прежде всего, я рекомендую обратиться к опытному юристу, специализирующемуся на делах о моральном вреде. Юрист поможет вам правильно оформить исковое заявление, собрать необходимые доказательства и определить адекватную сумму компенсации.

– Представим, что человек уже получил решение суда и не согласен с суммой морального вреда, указанного в этом решении. Какие шаги он может предпринять?

– Если человек не согласен с решением суда, он имеет право обжаловать это решение в вышестоящую инстанцию. Для этого необходимо подготовить апелляционную жалобу, в которой будут изложены все основания для пересмотра дела.

Защита прав человека и справедливое возмещение морального вреда – важные элементы правосудия. Благодаря профессионализму и опыту таких специалистов, как Халел Туганбаев, граждане могут рассчитывать на эффективную защиту своих прав и интересов.

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