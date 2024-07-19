Плюсы и минусы электромобилей: какие преимущества появятся у их владельцев с 18 сентября 2024 года

В Казахстане критически не хватает станций зарядки электромобилей, а самостоятельно заряжать их в боксе или паркинге запрещено. Эту и другие проблемы владельцев электрокаров должен решить принятый закон. В новых правилах, что начнут действовать с 18 сентября 2024 года, разбирался Zakon.kz.

В РК, как и везде, растет число людей, пользующихся электротранспортом: автомобилями, скутерами, самокатами. Это и модно, и вроде как дешевле, чем традиционные ДВС и дизель, во всяком случае, в перспективе… Призывает к этому граждан и государство, но до последнего времени лишь на словах. Соответствующая инфраструктура в РК остается на таком уровне, будто никаких электрокаров еще вовсе не придумали.

Даже самих понятий электрических транспортных средств в Законе РК "О дорожном движении" до самых недавних пор не было, пока в прошлом году туда не внесли дефиниции для электросамокатов и малых электрических транспортных средств (пп. 57) и пп. 53-1) статьи 1).

И вот, наконец, официально признали и электромобили. 18 июля был подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей". Помимо всего прочего, статья 1 Закона РК "О дорожном движении" дополняется пп. 56-1) следующего содержания:

"Электромобиль – механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей и (или) топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии".

Поздравляем владельцев электрокаров: их электрические железные "кони" теперь существуют в РК и де-юре. Точнее, появятся с 18 сентября 2024 года, когда поправки будут введены в действие. Но важно, конечно, не только признание факта, но и те преференции, которые ожидают их связи в прогрессивным выбором ТС.

Итак, владельцам электромобилей не надо будет платить за парковку. Они освобождаются от платы наряду с ветеранами ВОВ, инвалидами I и II групп, законными представителями ребенка с инвалидностью, многодетными матерями и пострадавшими от ядерных испытаний (дополнения в пункт 4 статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении").

Владельцам электромобилей можно будет осуществлять стоянку ТС с работающим двигателем в жилых зонах (дополнение в пп. 33) пункта 4 статьи 54 Закона.)

А еще к услугам владельцев электромобилей будут отдельные стоянки, что называется, два в одном: предназначенные для зарядки во время стоянки (новая статья 42-2 в Закон):

Стоянка в местах, оборудованных электрозарядными станциями, осуществляется водителями механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, для их зарядки с помощью электрозарядных станций".

При этом, что важно, водителям (в том числе и электрокаров) будет запрещено осуществлять стоянку ТС в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

Но что еще более важно:

"Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы и районов (городов областного значения) по согласованию с территориальными подразделениями уполномоченного органа обязаны организовать специально отведенные места для стоянки механических транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями, предназначенные для оборудования электрозарядными станциями, обозначаемые дорожными знаками и дорожной разметкой". Пункт 3 статьи 42-2 Закона РК "О дорожном движении"





И здесь мы вынуждены закончить список "ништяков" и поговорить о проблемах владельцев электрокаров. Дело в том, что вот это слово "обязаны" не ликвидирует волшебным образом, в одночасье, существующий дефицит электрозарядных станций. Поэтому люди будут вынуждены, как и сейчас, заряжать тяговые аккумуляторные батареи самостоятельно. Благо приобрести автомобильную зарядную станцию, в принципе, доступно.



Однако возникает проблема, сформулированная в пп. 5) пункта 1080 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК.

"В боксах, паркингах, помещениях для стоянки транспортных средств, помещениях производственных гаражей, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта не допускается… подзарядка аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в неприспособленных для этих целей помещениях".

И подзаряжать на парковке у дома электрокары, получается, нельзя. В противном случае установлена административная ответственность по статье 410 КоАП – за нарушение требований пожарной безопасности.



Тем не менее запрет есть. И пока электрозарядные станции не появятся по всей стране в достаточном количестве, владельцы электрокаров будут вынуждены нарушать правила. Правда, нельзя сказать, что законодатель ничего не делает. Помимо принятия уже неоднократно цитируемого закона, была сделана другая полезная поправка.

А именно, с 1 января 2024 года в ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности) был введен новый вид экономической деятельности – зарядка аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями (пункт 45.20.3 НК РК 03-2019). Прежнее отсутствие такого вида деятельности в ОКЭД не давало развивать этот бизнес в стране.

И все-таки, несмотря на планы по созданию в будущем сети электрозаправок, насколько оправдан запрет на самостоятельную зарядку? Добавим, что поправками в Закон РК "Об электроэнергетике" (пункт 4 новой статьи 9-5) уточняется:

"Потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению".

То есть налицо нарушение не только правил противопожарной безопасности, но и установленных режимов энергопотребления (статья 300 КоАП). Другое дело, как администрируются те и другие правонарушения.

Ответственность за нарушение для физических лиц – 5 МРП на первый раз и 10 МРП – за повторный случай в течение года. Деньги, конечно, не совсем символические, но, в общем, равные одной-двум заправкам автомобиля с ДВС, каковых в течение года требуется 30-40, а то и больше. По статье 300 КоАП, правда, штраф чуть больше – 15 МРП.

Но главное даже не это. Государственный контроль в области то же пожарной безопасности – это составная часть государственной системы оценки и управления рисками. И осуществляется он в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом РК (пункт 4 статьи 38 Закона РК "О гражданской защите").

Так вот, как следует из содержания статьи 23 Предпринимательского кодекса, такой контроль не допустим в отношении физических лиц, не являющихся субъектами предпринимательства, то есть не зарегистрированных в качестве ИП. А значит, пожарные инспекторы не проверяют как жителей индивидуальных домов, так и многоквартирных жилых домов, если они выбрали форму управления без образования юридического лица. То есть, например, простое товарищество или непосредственное управление.

А значит, не могут и наказать за нарушение пожарной безопасности. Разумеется – превентивно. Если пожар все-таки разгорелся – это уже совсем другое дело. Бывает, и уголовное – по статье 292 УК.

Тогда как проверить, например, КСК или ОСИ инспекторы вправе. Но поскольку эти объекты отнесены к низкой степени риска, то профилактический контроль предусмотрен без посещения самих объектов (пункт 4 статьи 141 Предпринимательского кодекса), а внеплановая проверка разрешена лишь в результате убедительных сигналов о нарушении (пункт 5 статьи 144). Например, если другие жители многоквартирного дома обратились в ДЧС с жалобой, что соседи используют зарядки для автомобилей – и при этом обращение не анонимное (пункт 6 статьи 144), но с именами и доказательствами.

В общем, запрет есть, но он не очень-то "работает". Кроме того, специалисты подчеркивают несоответствие этого устаревшего правила (очевидно, предназначенного для "старых добрых" АКБ) и реальной "опасности" от подзарядки современных литий-ионных – и особенно литий-железо-фосфатных – батарей. Пожар от последних может возникнуть примерно с такой же вероятностью, что и зарождение жизни от удара молнии. Чисто гипотетически.

Что касается нового правила, что "потребление электрической энергии электрозарядными станциями не относится к бытовому потреблению", тут тоже нет полной ясности. Это правило для бизнеса или простого потребителя, который использует электрозарядную станцию исключительно для зарядки своего электромобиля?

В общем, хотя закон и принят, Казахстан только в начале пути в электромобильное будущее. И построить следует не только обслуживающую инфраструктуру, но и законодательную базу.