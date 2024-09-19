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Взрыв газа разрушил двухэтажный дом в Алматинской области: погиб человек

Взрыв газа разрушил двухэтажный дом в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 10:23 Фото: ДЧС Алматинской области
В Алматинской области вечером 18 сентября 2024 года произошел мощный хлопок газа в доме, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматинской области, инцидент произошел в двухэтажном жилом доме на двух хозяев в селе Жалпаксай Карасайского района.

"На место происшествия незамедлительно направлены силы и средства по повышенному рангу. По прибытии на место вызова установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение кровли дома и разрушение стен", – сообщили в ведомстве.

Хозяйка обрушенной квартиры №1 в этот момент была на работе. Жители второй квартиры – шесть человек – не пострадали.

Взрыв газа разрушил дом в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 10:23

Фото: ДЧС Алматинской области

Во время разбора завалов спасатели нашли тело хозяина квартиры №1, 1957 г.р.

"На месте происшествия работают силы и средства ДЧС Алматинской области, ДП, РОСО, БМСП и газовая служба 104. Предварительная причина хлопка – утечка природного газа в системе газоснабжения жилого дома. ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации газового оборудования", – обратились в ДЧС.

В Астане вечером 18 сентября тоже случился взрыв – хлопок газа произошел из-за пожара в донерной.

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