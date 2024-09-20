Можно ли пешеходам гулять по велодорожкам: ориентируйтесь на знак, а не на разметку

Вправе ли пешеходы передвигаться по велосипедным дорожкам? Казалось бы, ответ очевиден – нет. Даже из названия ясно, что они предназначены для велосипедов (позже к ним добавили электросамокаты и малые электрические ТС). Но не все так однозначно, есть нюансы. Zakon.kz разбирался в вопросе.

Если на прогулке, скажем, в парке вам встретилась асфальтированная дорожка, а на ней – разметка с характерным изображением велосипеда, но отсутствует соответствующий дорожный знак, это де-юре не велосипедная дорожка, а просто граффити. Теперь – подробности.

Что пешеходам категорически запрещено? О том повествует пункт 2 статьи 56 Закона РК "О дорожном движении":

переходить проезжую часть дороги вне пешеходного перехода при наличии разделительной полосы в населенном пункте, а также в местах, где установлены пешеходные или дорожные ограждения;

находиться на автомагистралях.

Вот и все. Заметьте, передвигаться по велодорожкам пешеходам Законом прямо не запрещается (по ним нельзя ездить лишь мопедам и механическим ТС).

"Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения". Разрешается движение только на велосипедах, электрических самокатах и малых электрических транспортных средствах".

Кроме того, и в Законе ( пп.7) и пп.8) статьи 1), и в ПДД расшифровывается:

"Велосипедная полоса движения – полоса проезжей части дороги, предназначенная для движения велосипедов. Велосипедная полоса движения отделяется от остальной проезжей части с помощью продольной дорожной разметки и специальных знаков".

Тогда как велосипедная дорожка – это отдельная дорога или часть дороги, предназначенная для движения велосипедов и обозначенная соответствующим знаком.

Какой из всего этого можно сделать вывод? Пешеходу, во-первых, нельзя находиться на автомагистралях (прямой запрет), а поскольку велосипедная полоса движения является ее частью (полосой), то и на этой последней.

Во-вторых, если на отдельной велосипедной дорожке – например, в парке – пешеход видит предписывающий знак 4.5, то должен воздержаться от прогулок и по ней. Но...

Что делать, если знака нет? Знаки же не утыканы на каждом шагу! Следует ли ориентироваться на соответствующую разметку? Ведь в официальном определении велосипедной дорожки о разметке не сказано ни слова.

И совершенно правильно не сказано! Потому что в Приложении 2 к ПДД, посвященном как раз дорожной разметке, такого графического обозначения просто нет! (Есть разметка 1.15, устанавливающая правила, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть, но это другая история.)

А как же характерные рисунки велосипедов на велосипедных дорожках? Да, такая разметка предусмотрена техническими условиями (а именно – СТ РК 1124-2019 за номером 1.26), однако пешеходы не обязаны знать и следовать этим стандартам: не для них они писаны.

Пешеходы должны знать и соблюдать ППД, а разметку за номером 1.26 законодатель почему-то не нашел нужным включать в Правила.

Поэтому, если нет дорожного знака 4.5, а лишь изображение велосипеда на асфальте, это де-юре не велосипедная дорожка. Можно ходить. И юридической силы в данном граффити не больше, чем у характерного щита с QR-кодом на платной парковке, притом, что самих необходимых дорожных знаков: 5.15 (Место стоянки), 7.8 (Платные услуги), также один из знаков 7.6.1-7.6.18 (Способ постановки транспортного средства на стоянку) – рядом нет.