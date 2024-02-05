Правила парковки: когда брать оплату за стоянку машины незаконно

Правомерно ли устраивать платные парковки в жилых массивах, возле дома – будь то спальные районы с многоквартирными домами или частный сектор? Как платная парковка должна быть обозначена, чтобы не путать водителя? И в каких случаях взимание платы незаконно? Проблему изучал Zakon.kz.

Начнем с того, что в Казахстане нет единых правил для платных парковок. При этом есть единые правила дорожного движения. Это не парадокс. Ведь за соблюдением ПДД следит МВД (пп. 6) статьи 9 Закона РК "О дорожном движении"), в том числе и на стоянке (глава 12 ПДД), которая может осуществляться как на парковке, так и вне ее. Причем на парковке что бесплатной, что платной, что частной, что государственной коммунальной. Но везде – единообразно.

А вот правила взимания денег с пользователей на платных парковках, как и определение мест их организации – это уже компетенция местного исполнительного органа власти (акимата), в чьей вотчине находится населенный пункт. Поэтому в Астане свои правила и тарифы, а, скажем, в Алматы – свои. В данной статье мы поговорим о правилах платных парковок именно в южной столице. Причем, не всех, а именно тех, что расположены вдоль обочин дорог – так называемых автостоянках тротуарного типа. Поскольку именно их функционирование вызывает живейший интерес алматинцев. И гостей города на автомобилях.

Платные коммунальные парковки тротуарного типа в Алматы

Парковки эти находятся в государственной коммунальной собственности городского акимата. Оперирует же ими на праве хозяйственного ведения КГП на ПХВ "Алматы паркинг" Управления городской мобильности города Алматы (которое также учредил акимат).

Итак, какие же правила действуют на его парковках? Как, для начала, платная парковка должна быть обозначена, чтобы не вводить людей в заблуждение? Правомерно ли устраивать платные парковки в жилых массивах, возле дома – будь то спальные районы с многоквартирными домами или частный сектор? И в каких случаях взимание платы незаконно?

Правила обозначены в публичном договоре (пользователь присоединяется к нему в тот момент, когда размещает авто на парковочное место), который размещен на сайте almaty-parking.kz. В нем перечислены права и обязанности как самого оператора, так и пользователей парковок, то есть нас с вами. При этом обязанности пользователей регламентированы весьма подробно, тогда как оператора – мягко говоря, лаконично.

Не беда. Если какие-то обязанности оператора не фигурируют в самом договоре, можно воспользоваться правилами, которые уполномоченный государственный орган установил в соответствующем нормативном правовом акте. Поскольку договор должен соответствовать обязательным правилам, установленным законодательством – императивным нормам (пункт 1 статьи 383 Гражданского кодекса), если же сделка не соответствует требованиям законодательства, она является оспоримой и может быть признана судом недействительной (пункт 1 статьи 158 ГК).

В южной столице действуют несколько НПА, посвященные платным парковкам, соответствующим правилам и тарифам. Из которых выделим два основных. 14 ноября 2011 года акиматом были утверждены "Правила организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы". А 20 ноября 2020 года – "Правила пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города Алматы". На оба эти документа мы ниже будем неоднократно ссылаться.

Как должна быть обозначена платная парковка

Люди не всегда могут понять, находятся ли они вообще в зоне платной парковки.

Из договора (пункт 3.1.2.) явствует, что "оператор размещает полную и достоверную информацию о порядке взимания Парковочного сбора и перечне платных парковочных мест. Информация предоставляется на казахском и русском языках и доводится до сведения Пользователя в зонах Платной парковки, а также на сайте Оператора".

Но правда ли такой информации достаточно? Конечно же, нет!

Изучаем действующие Правила организации платных автостоянок (автопарковок) города Алматы, утвержденные Постановлением акимата города Алматы от 14.11.2011. В пункте 10 Правил специально подчеркивается, что границы автопарковки должны иметь четкое обозначение. Именно для того, чтобы человек легко мог сориентироваться, надо ли платить за стоянку ТС на данном участке. А в пункте 11 это требование детализируется. Там сказано, что платная стоянка имеет (это требование):

дорожные знаки, дорожную разметку и информационные указатели в соответствии с ПДД; информационный щит (табличку), содержащий следующую информацию:

наименование владельца автостоянки (автопарковки);

режим работы;

тариф за пользование услугами и порядок оплаты;

перечень способов оплаты;

информация о категории пользователей, имеющих особые условия пользования;

телефон call-центра, веб-сайт владельца или эксплуатирующей организации.

То есть, помимо характерного щита с QR-кодом должны быть установлены еще и дорожные знаки: 5.15 (Место стоянки), применяющийся с ним один из знаков 7.6.1-7.6.18 (Способ постановки транспортного средства на стоянку) и 7.8 (Платные услуги). Разумеется, устанавливает их не оператор, и даже не владелец земельного участка, а имеющее на то полномочия МВД. Но без этих знаков платную стоянку нельзя считать соответствующей обязательным требованиям. А значит, брать оплату – незаконно!

Наконец, пункт 12 требует, чтобы парковки тротуарного типа были оснащены:

электронным терминалом для оплаты; сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, предназначенными для учета времени парковки транспортных средств (мобильные комплексы, фото, видео фиксации и учета времени парковки).

И кстати, по поводу "электронного терминала для оплаты". Здесь мы имеем дело с двусмысленной ситуацией. И Правила, и публичный договор не требуют, чтобы пользователь парковочным местом "Алматы паркинг" имел возможность расплатиться и посредством наличных денег. В связи с чем на парковках зачастую и вовсе нет терминалов с опцией приема наличных.

Это противоречит Закону РК "О платежах и платежных системах", пунктом 3 статьи 25 которого предписано, что платежи и переводы денег на территории РК осуществляются как с использованием наличных денег, так и без их использования. То есть пользователь вправе расплатиться и наличными. А оператор, согласно пункту 3.1.1 публичного договора, обязан принять от пользователя Парковочный сбор.

То есть, если нет терминала для принятия монет и банкнот, оператор нарушает договор! И если автолюбитель в этом случае не оплатит парковку, и ему затем "прилетит" штраф, он может его успешно оспорить.

Как быть, если платная парковка располагается прямо у дома

Это, вообще, законно? По действующим правилам получается, что в целом – да. Хотя есть важные нюансы.

Как следует из пункта 6 Правил, "организация и эксплуатация автостоянок осуществляется в соответствии с требованиями строительных норм, технических регламентов в области пожарной безопасности, санитарных и экологических требований, а также с соблюдением целевого назначения земельного участка". То есть, на практике у организаторов широчайшее поле для деятельности.

При этом требования Строительных правил РК 3.03-105-2014 "Стоянки автомобилей" – ограничения по расстоянию от автостоянок до стен жилых домов – весьма щадящие. Изучаем документ: стоянки, вмещающие до 10 авто, должны быть расположены не менее 10 метров от стен. Но даже самые большие стоянки (от 300 машин и более) допустимо организовывать, если между их границами и стеной дома есть хотя бы 50 метров. Что в подавляющем большинстве случаев позволяет устраивать парковки в спальных районах, а порой – и в частном секторе. Но здесь надо считать в каждом конкретном случае: если от внешней границы парковки (при этом, разумеется, правильно размеченной и обозначенной – см. выше) до фасада дома менее хотя бы 10 метров, то устройство такой стоянки можно оспорить.

Резидентское соглашение не предусмотрено

Кроме того, есть еще одно обстоятельство. Напомним, ранее (с 2016 по 2022 годы) у платных алматинских парковок был иной хозяин. Соответственно, действовал и другой договор. В том договоре предусматривалось заключение т.н. резидентского соглашения между компанией и автолюбителем – по сути, покупки абонемента (полугодового с возможностью продления), дающего право пользоваться платной парковкой на регулярной основе и по льготной цене (6 тысяч тенге в месяц для одного авто). Это был компромисс, который худо-бедно устраивал тех пользователей поневоле, возле домов которых и организовали платную парковку.

Ныне действующий публичный договор такой опции не имеет, что, конечно, не радует тех, кому "посчастливилось" проживать рядом с зоной платной парковки. Правда, в медийном пространстве эта тема периодически будируется – мол, в будущем такую возможность предоставят, но это пока – даже не обещания.

Ну а сейчас льготы есть лишь у тех, кто фигурирует в списке, опубликованном в "Правилах пользования коммунальными платными автостоянками (автопарковками, паркингами) города Алматы" (пункт 15), которые утверждены Постановлением акимата Алматы от 20.11.2020 года. Этот перечень продублирован затем и в публичном договоре. А именно, бесплатно пользоваться платными парковками (уведомив на сайте оператора) могут:

участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, ветераны боевых действий на территории других государств; инвалиды I и II группы, законные представители ребенка инвалида; многодетные матери, награжденные соответствующими подвесками, получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени; лица, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне; водители специального автотранспорта со служебными государственными номерными знаками и оборудованные специальными проблесковыми маячками, синего и красного цвета и специальными звуковыми сигналами во время выполнения прямых служебных обязанностей.

В полночь оплата "превращается" в штраф

В заключение – несколько слов о сроках оплаты парковочного сбора. Вообще, режим работы автостоянок тротуарного типа установлен с 8 часов до 19 часов (пункт 7 "Правил пользования... от 20.11.2020). Нуль-нуль минут. При этом, хотя общим порядком объявляется предоплата (пункт 8), оператор "вправе предоставить возможность водителям ТС произвести оплату по факту осуществления парковки до 23 часов 59 минут текущего дня" (пункт 9).

То есть – если поставил машину на платную парковку, до семи вечера "тикает счетчик", а затем до полуночи счет можно оплатить без штрафа. Правда, в договоре "Алматы паркинг" о таком "комплименте от оператора" ничего не сказано. Однако нет ни слова и о непременной предоплате. "Пользователь обязан при пользовании Парковкой оплатить Парковочный сбор в установленном размере с учетом фактического времени пребывания транспортного средства на Парковке" – вот и все, что есть в договоре (пункт 3.2.3.) О порядке умалчивается.

Впрочем, по правде говоря, эта норма изначально декларативна. Поскольку в качестве "специальных сертифицированных устройств, предназначенных для… учета времени" (формулировка из статьи 42-1 Закона РК "О дорожном движении") на практике используют для фиксации не стационарные камеры, а мобильные комплексы. А те, в свою очередь, наверняка не работают до 12 ночи…

Поэтому в действительности получается так. Отправил водитель предоплату, скажем, за час, а если по факту машина стояла на парковке дольше, есть время доплатить – до тех пор, пока перемещаются "мобильные комплексы". Иначе штраф (в 3 МРП, а за повторное нарушение в течение года – 5 МРП, согласно пунктам 4-1 и 4-2 статьи 597 КоАП) за каждую парковочную сессию, которая длится от заезда до выезда, но не долее, чем до 23.59 минут текущего дня.