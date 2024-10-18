Запрещает ли закон выбрасывать габаритный мусор – мебель, электробытовые приборы: дело техники

Ситуация: сломался старый телевизор или пришла в негодность мебель. Реставрировать нет смысла, а выбросить на помойку нельзя: за это, предупреждают, грозит штраф. Так ли это? Сбор каких отходов потребления разрешен в мусорных баках, а каких – нет, выяснял Zakon.kz. И что жителям делать?

Однозначного ответа нет. Зависит от того, чем считать выбрасываемый предмет: обычными коммунальными отходами (для сбора которых, собственно, и существуют мусорки, т.е. "контейнерные площадки") или крупногабаритными отходами. Можно квалифицировать и так, и так. И вот в последнем случае действительно грозит штраф.

Существует норма, зафиксированная в пункте 18 Правил управления коммунальными отходами (утвержденных приказом и.о. министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 28.12.2021):

"Физическим и юридическим лицам, осуществляющим строительство и (или) ремонт недвижимых объектов, необходимо производить самостоятельный вывоз строительных и крупногабаритных отходов в специальные отведенные места".

Нарушение этой нормы влечет административную ответственность по статье 505 КоАП за нарушение правил благоустройства городов и населенных пунктов. Не вывез пришедшую в негодность старую "метровую плазму" самостоятельно, а выбросил на общественную помойку – получи штраф! Физическим лицам – 20 МРП, остальным – от 30 до 100 МРП.

Не пойман – не сор

Но есть два нюанса. Отходы каких именно габаритов следует считать крупногабаритными? Развалившееся кресло или сгоревший телевизор подходят под определение? В законодательстве конкретных цифр нет. В другом НПА: Требованиях к раздельному сбору отходов, разработанных во исполнение норм Экологического кодекса (в частности, пункта 2 статьи 321 о необходимости раздельного сбора отходов) – сказано только:

"Крупногабаритные отходы – отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и другое), утратившие свои потребительские свойства и по своим размерам исключающие возможность транспортировки на специализированных транспортных средствах". Пп.9) пункта 2 Требований к раздельному сбору отходов

На мусоровозах, то есть. А значит, критерий таков: поместится предмет на мусоровоз – значит, это допустимые для вывоза коммунальные отходы, т.е. "смешанные отходы и раздельно собранные отходы домашних хозяйств". Попросту говоря, ежедневный бытовой мусор. Не поместится – значит, отход крупногабаритный, и лицо должно его вывозить самостоятельно.

Но ведь определить это можно лишь эмпирическим, опытным путем. То есть отнести предмет на контейнерную площадку, где его и попробуют впихнуть на "специализированное транспортное средство". Иначе как?

А у этого есть практическое последствие. Если гражданина не поймают, так сказать, с поличным (не устыдят соседи или участковый, убедив забрать выбрасываемый крупногабаритный предмет домой), бесхозное имущество, возможно, и полежит сиротливо пару дней под открытым небом. А потом господа из специализированной организации все равно погрузят и увезут его. Поскольку это их зона ответственности.

Согласно пункту 4 Требований право собственности на отходы переходит с их прежних владельцев к специализированным организациям "в момент помещения отходов в контейнеры, размещенные на территории контейнерных площадок, или в установленные места сбора отходов".

Вывозить крупногабаритные отходы на городскую свалку эти предприниматели в рамках договора, может, и не должны. Но и захламлять места общего пользования своими (теперь уже) вещами не вправе. Собственность обязывает (пункт 2 статьи 6 Конституции), знаете ли. Собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде (пункт 4 статьи 188 ГК).

Своевременно – не значит немедленно

И второе условие. Как следует из цитаты, мусор, подлежащий самовывозу, должен образоваться в результате ремонта или строительства. А если вы просто выбрасываете кресло или телевизор?

Прямого запрета на это нет. А что не запрещено, то разрешено.

Более того, даже если имел место ремонт или строительство, в пункте 19 Требований к раздельному сбору отходов предписывается:

"Местные исполнительные органы организуют место площадью не менее 12 м2 с покрытием и ограждением для строительных и крупногабаритных отходов, образующихся у физических лиц (жителей)".

Уточним, такую площадку местные власти должны организовать помимо мусорок с контейнерами для сбора обычных коммунальных отходов. То есть, если следовать правилам, во дворе одного или нескольких многоквартирных жилых домов должна быть не одна площадка для сбора отходов, а две.

Две, Карл (КСК)!

Одна – с контейнерами для бумаги и картона, стекла, металлов, пластмасс, органических отходов, текстиля и прочего мусора, который должна вывозить "специализированная организация, осуществляющая деятельность по сбору, сортировке, транспортировке, восстановлению и (или) удалению коммунальных отходов", с которой заключен договор.

И другая – где местные жители могли бы "собирать и накапливать", а затем вывозить свой строительный мусор и крупногабаритные изделия, от которых решили избавиться.

Понимаете задумку? Людям не запрещают образовывать такие отходы (это абсурдно), но обязывают их самостоятельно доставлять до городской свалки (или нанимать курьеров), поскольку стандартные мусоровозы с этим не справятся. А чтобы жители не устраивали стихийные кучи возле подъездов или на лестничных пролетах, и требуются спецплощадки.

Вывозить такой мусор физические и юридические лица должны своевременно, как и специализированные компании, но это не значит, что немедленно.

Что значит своевременно? В отношении самовывоза об этом в правилах не говорится, но по аналогии закона можно применить те же критерии, что и к специализированным организациям. То есть, в соответствии со статьей 327 ЭК, таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, а также без отрицательного влияния на ландшафты.

Не забудем также пункт 8 Правил:

"Для минимизации затрат на транспортировку коммунальных отходов принимается минимальная частота вывоза отходов, соответствующая при этом установленным санитарным и природоохранным требованиям. При установлении частоты вывоза следует принимать во внимание объемы образования коммунальных отходов и их морфологический состав".

Иными словами, пока площадка не заполнится в достаточной мере. При этом подчеркивается (в пункте 113 Типовых правил благоустройства городов и населенных пункт – еще одного "профильного" НПА), что "не допускается складирование отходов, образовавшихся во время ремонта, в места временного хранения отходов и на контейнерных площадках". Но, заметьте, запрещается именно складирование, а не временное складирование, которое, собственно и является накоплением отходов для дальнейшей их транспортировки с целью переработки или утилизации.

"Временное", как следует из статьи 320 ЭК – на срок не более 6 месяцев.

Состав отходов и состав правонарушения

Подытожим нашу мусорную сагу. Для начала – о ситуации с одной площадкой для отходов, в то время как по закону полагается две. На самом деле это противоречие легко устраняется. В НПА говорится о двух функциях: контейнерной площадке для коммунальных отходов и месте для строительных и крупногабаритных отходов. Но ни что не мешает объединить эти два функционала физически на одной территории.

Контейнеры – для коммунальных отходов, забетонированная и огороженная площадка между баками – для строительного мусора и крупногабаритных предметов. Так и происходит на практике, поскольку двух мусорок в одном дворе мы как-то не наблюдаем. А представить, что местные управленцы массово игнорируют правила, мы не можем…

Итак, возвращаемся к нашей задаче. Если надо выбросить старую мебель или технику, а также строительный мусор, для их временного складирования (сбора и накопления отходов) предусмотрена единственная санкционированная площадка, а точнее, "две в одной".

Гражданин, естественно, не может знать, поместится ли ненужный предмет на специализированную технику, а потому его действия совершенно легальны. А дальнейшее уже зависит. Смогут вещь погрузить на мусоровоз – ну и отлично, их работа. Не смогут – значит, отходы крупногабаритные, значит, придется вывозить самому. Как, разумеется, и мешки со строительным мусором. Однако не обязательно прямо сейчас: временное складирование (сбор и накопление) не только не запрещены, но для того мусорные площадки и предусмотрены.

Сколько по времени – и есть самый тонкий момент. Не больше полугода, но площадка может быть захламлена и гораздо быстрее. А это уже состав правонарушения.

Но выписать штраф по статье 505 КоАП только за сам факт, что вы поставили тумбочку у контейнера, – это, мягко говоря, сомнительно. Вы вправе обжаловать такое предписание о необходимости уплаты штрафа. Рассматривают дела по 505 статье органы внутренних дел (согласно статье 685 КоАП). То есть протокол составит участковый, но решение вынесет начальник или заместитель местной полицейской службы. Вот руководству этих последних и следует подавать жалобу.

И еще об ответственности. Толком не зная, за что именно полагается административное взыскание при сборе и накоплении строительных отходов, многие жители МКД во время ремонта временно складируют мусор в местах, для того явно не предназначенных, например, на лестничных площадках. А вот это действительно железобетонное основание для штрафа.