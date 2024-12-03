Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам

4 декабря 2024 года вступают в силу поправки в некоторые правила по организации дорожного движения, пишет Zakon.kz. Увеличатся штрафы за нарушение скорости (в том числе – и средней), запретят на 7 лет сдавать на права пойманным с "запахом", зато не будут штрафовать за езду без света днем.

Начнем с хорошей новости. По действующим правилам за не включенные ходовые огни (часть 1 статьи 602 КоАП – нарушение водителями ТС правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток) полагается предупреждение или штраф в размере трех МРП. На усмотрение инспектора.

Эту неопределенность убирают, оставив лишь предупреждение. Ведь любая такая вилка в законе – коррупционные риски. В общем, теперь, если забыл включить ходовые огни (или ближний свет (пункт 134 ПДД), или противотуманные фары вместо него (пункт 133 ПДД), можно не опасаться за свой кошелек. Но лишь на первый раз: за повторное в течение года нарушение штраф оставляют – 5 МРП.

Впрочем, это единственная норма в числе законодательных поправок, смягчающая ответственность водителей. Уточним, речь идет сразу о двух НПА. Один закон – "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "О дорожном движении" по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности". Другой содержит сопутствующие поправки в КоАП.

Оба закона вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня их первого официального опубликования, то есть 4 декабря 2024 года. Хотя некоторые нормы – относительно мопедов новых правил техосмотра – отлагательные, и вступят в силу только через шесть месяцев, 5 апреля 2025 года. Но сейчас речь пойдет о том, что ждет участников дорожного движения уже завтра.

Так, в РК вырастет максимальный штраф за нарушение скоростного режима. За превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (часть 3-1 в статью 592 КоАП).

А в случае повторного правонарушения в течение года – 60 МРП (часть 5). Таким превышением будет, например, передвижение со скоростью более 120 км/ч по городу при разрешенных 60.

Другое резонансное нововведение – вычисление средней скорости. Теперь превышение скорости можно будет фиксировать не только в момент проезда арки с измерительным прибором (ну и инспекторы с радарами никуда не денутся, конечно), но и вычислять на определенном участке пути.

"Средняя скорость движения транспортного средства – скорость, определяемая путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено". Пп. 29-1) статьи 1 Закона РК "О дорожном движении"

Важно уточнить, что как таковой новый вид ответственности за превышение средней скорости вводиться не будет. Действующая статья 592 КоАП уже предусматривает ответственность за превышение максимальной установленной скорости движения. Просто появляется еще один способ ее контроля на дорогах. Новый порядок контроля скоростного режима предлагается ввести только на трассах республиканского значения.

Причины нововведения законодатель приводит следующие.

"Как показывает анализ правоприменительной практики, превышение установленной скорости движения является основной причиной ДТП с тяжкими последствиями. Соответственно, введение средней скорости заставит водителей снизить скорость и уменьшит количество жертв ДТП".

Логика понятна. Но есть вопросы теоретического и практического свойства относительно ее администрирования. В частности, при разборе конкретных кейсов могут возникнуть неустранимые противоречия, связанные с такими фундаментальными правовыми принципами, как принцип презумпции невиновности, принцип, что ни к кому без его согласия не может быть изменена подсудность, а также принцип индивидуализации юридической ответственности (который, в частности, предусматривает установление конкретного места и времени правонарушения). Впрочем, не будем повторяться о том, о чем уже рассказывали в прежних публикациях.

Проследим, как будет "работать" новелла.

Лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет (пункт 2-1 статьи 74 Закона РК "О дорожном движении"). Это же их ждет в случае отказа от освидетельствования.

Если же граждане попадутся повторно в течение года, срок недопущения до экзаменов вырастет до восьми лет.

Напомним, сегодня водители, имеющие права, лишаются их на семь или восемь лет в зависимости от проступка, а вот не имеющие права граждане могут претендовать на получение документа на следующий день после совершения правонарушения. Они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания (20 суток административного ареста).

Инструкторы, обучающие вождению, в момент обучения и сдачи экзамена приравниваются к водителям автотранспортных средств. Их статус предусмотрен в структуре определения водителя. Закономерно, ведь в момент сдачи экзамена экзаменуемый еще не имеет права вождения, а значит, не может считаться водителем и нести ответственность.

Законопроектом уточняется, что подготовка водителей должна проводиться исключительно в специальных образовательных организациях (дополнение в пункт 1 статьи 74 Закона). Эта новелла на законодательном уровне прекращает существование института самоподготовки водителей, который ранее также был исключен из приказа министерства.



