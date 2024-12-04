Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД

Дорога, трасса, разметка, асфальтированная дорога, асфальт , фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 14:26 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 4 декабря 2024 года, вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в МВД, нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

Ключевым моментом изменений является введение ответственности за превышение "средней скорости" на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться автоматическими системами фиксации.

"Средняя скорость" высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог "средняя скорость" будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль. Данное новшество было введено с учетом анализа, согласно которому каждый третий на загородных трассах погибает из-за превышения скоростного режима", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В связи с изменениями МВД призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и уважать других участников. 

Более подробно о нововведениях в ПДД читайте в обзоре Zakon.kz

Читайте также

В СКО строят 32 многоэтажных дома
В СКО строят 32 многоэтажных дома
Акимат города Петропавловска, Акимат Петропавловска
Как в СКО решают проблему с оттоком населения
мажилис, депутаты, уголовный кодекс
Ввести отдельную статью в Уголовный кодекс за кражу невест предлагают депутаты
Ирина Капитанова
МВД РК 2024 год Автодороги Водители
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Платная дорога, платный проезд, автомобили, грузовые машины, шлагбаумы, трасса
Поправки в ПДД с 4 декабря: не включенные ходовые огни, средняя скорость, недопущение к экзаменам
Казахстан, мошенники, петарды, салюты, онлайн продажа
Новый вид мошенничества появился в Казахстане
Эта цифра в дне рождения делает человека счастливчиком
Названа цифра в дате рождения, которая приносит человеку прибыль и успех
Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы
Мороз до -35°С: синоптики рассказали, какие сюрпризы подготовил декабрь жителям Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: