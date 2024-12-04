МВД обратилось к казахстанцам в связи с новшеством в ПДД

Сегодня, 4 декабря 2024 года, вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в МВД, нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

Ключевым моментом изменений является введение ответственности за превышение "средней скорости" на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться автоматическими системами фиксации.

"Средняя скорость" высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть на разных участках дорог "средняя скорость" будет разной согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль. Данное новшество было введено с учетом анализа, согласно которому каждый третий на загородных трассах погибает из-за превышения скоростного режима", – отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

В связи с изменениями МВД призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и уважать других участников.

Более подробно о нововведениях в ПДД читайте в обзоре Zakon.kz.