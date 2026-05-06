Нельзя выехать за рубеж и открыть счет: какие еще меры могут принимать в отношении должников

В Казахстане ведется Единый реестр должников. Следует понимать, что в этот "черный" список попадают не все, за кем имеются долги. Каковы правила внесения в реестр, какими последствиями для должника это чревато и как избежать неприятного статуса, рассказывает Zakon.kz.

Вообще, надо понимать, что должник – это не всякий, кто взял деньги или вещи взаймы и вовремя не отдал их (с процентами или без). Официальным статусом должника он наделяется только в результате того или иного судебного акта на основании выданного исполнительного документа.

А чтобы состоялся суд, заимодатель по договору (например, банковского кредита) должен обратиться в суд с иском к заемщику, и после выдачи исполнительного листа они превращаются, соответственно, во взыскателя и должника, становясь сторонами исполнительного производства (согласно статье 15 Закона РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей").

Все те не вернувшие долги граждане, в отношении которых не были совершены перечисленные процедуры, могут, разумеется, именоваться в обиходе должниками, но строго юридически говоря, они – не должники.

Однако и после возбуждения судебным исполнителем производства в реестр включаются не все, а лишь те, у кого есть непогашенная в течение более 3 месяцев задолженность. Цитируем пункт 1 статьи 36 Закона:

"Сведения для включения в Единый реестр должников, за исключением сведений по должникам, не имеющим задолженности по исполнительному производству о периодическом взыскании более трех месяцев, а также по исполнительным документам о принятии и отмене мер обеспечения иска, направляются судебными исполнителями в течение трех рабочих дней после возбуждения исполнительного производства".

Переводим с юридического. К примеру, у человека есть ипотечный кредит с ежемесячными выплатами. Так вот, в реестр его включают не сразу же после первой периодической неуплаты, а лишь после того, как просрочка превысит период в три месяца.

Какими же последствиями чревато включение в реестр?

Помимо ординарных "мер по обеспечению исполнения исполнительных документов": ареста на имущество, в том числе и существующих банковских счетов, а также изъятия и опечатывания имущества (весь перечень мер приведен в статье 32 Закона), предусмотрены также запреты на совершение определенных действий, причем как самим должником, так и другими лицами в его отношении.

Так, статья 33 Закона предусматривает запрет на выезд из Казахстана за границу. "Судебный исполнитель обязан вынести постановление о временном ограничении на выезд физического лица, руководителя (исполняющего обязанности) юридического лица, являющегося должником, из РК в случаях неисполнения:

более трех месяцев требования исполнительного документа о взыскании периодических платежей;

требования исполнительного документа на сумму, равную либо превышающую сорокакратный МРП" (173 тысячи тенге).

А технически эта мера осуществляется как раз благодаря Единому реестру должников, размещенному на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, из которого пограничники и узнают об имеющейся задолженности.

Другое важное ограничение – запрет на открытие банковских счетов. Подчеркнем, не на арест уже существующих, но помимо этого – на открытие новых. Причем запрет этот адресован не должнику, а банкам: он прописан в Законе РК "О платежах и платежных системах", пп. 1) пункта 2 статьи 27:

"Банку и организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается открытие клиенту нового банковского счета в случаях, если имеются предъявленные к его банковскому счету, открытому в банке или организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, решения и (или) распоряжения уполномоченных государственных органов и должностных лиц о приостановлении расходных операций по банковскому счету, требования третьих лиц об изъятии денег с банковского счета и (или) наложен арест на деньги, находящиеся на его банковском счете, при условии недостаточности на банковском счете суммы денег, на которую налагается арест".

Последнее условие, конечно, весьма важно: речь идет о случаях, когда должник не просто не хочет, а не может отдать долг.

Помимо этого, судебный исполнитель направляет в суд представление о приостановлении действия ранее выданных должнику лицензий, разрешений и специальных прав, а также о временном запрете выдавать новые. Одним из таких широко распространенных специальных прав является, например, право на управление транспортным средством (статья 73 Закона РК "О дорожном движении").

Иными словами, должник не вправе получить водительские права, а если они уже есть, их действие приостанавливается. Впрочем, это касается не всех должников, а лишь тех физлиц, кто имеет задолженность "без уважительных причин" в сумме более 250 МРП (1 081 250 тенге).

При этом арест может быть наложен и на сам автомобиль. Т.е. должнику нельзя будет на нем ездить сразу по двум основаниям.

В завершение скажем еще об одной мере в отношении должника. С 2019 года в Закон РК "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" добавлена статья 35-1, предусматривающая привод (т.е. принудительное доставление) в сопровождении судебного исполнителя и сотрудника органов внутренних дел за неисполнение исполнительного документа. Правда, на срок не более трех часов и с прочими ограничениями, но тем не менее.