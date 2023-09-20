Защитить трудовые права казахстанцев за рубежом потребовал депутат

Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев в своем запросе заявил, что казахстанская молодежь, не имея достойной зарплаты на родине, вынуждена работать на черной работе в разных уголках мира. При этом их трудовые права никак не защищены, сообщает Zakon.kz.

Трудовая миграция, по его словам, стала сейчас очень актуальной проблемой. Число казахстанцев, выехавших в другую страну в поисках работы, исчисляется тысячами.



"Казахстанская молодежь, не имея ни достойной зарплаты, ни работы, подходящей их диплому, страдающая от социальной несправедливости, теперь вынуждена работать на черной работе в разных уголках мира. Никто не имеет права упрекать их. Сейчас наши граждане остаются юридически беззащитными. Одним из свидетельств этого является наша соотечественница, работающая в Южной Корее". Нартай Сарсенгалиев

По официальным данным, по состоянию на 2022 год 9600 граждан страны работали нелегальными трудовыми мигрантами в Южной Корее. В 2020 году численность казахстанцев, находящихся на территории Южной Кореи в качестве нелегальных трудовых мигрантов, составила 8902 человека (в 2019 году – 10 707 человек, в 2018 году – 11 413 человек). Но официальные цифры, по словам депутата, не отражают реальную ситуацию, ведь сейчас в Южной Корее проживает около 20 тыс. казахстанцев, что подтверждают объединяющие центры наших соотечественников.

"Как обстоят дела у нелегальных трудовых мигрантов, понятно. Они не могут требовать от работодателя своих прав в соответствии с законом. Если начать перечислять последствия – это ужас. Есть соотечественники, потерявшие руки и получившие другие травмы на производственных предприятиях в этой стране, они обращались ко мне. Потому что им никто не выплачивает компенсацию, а работодатель может выслать их в компетентные органы в качестве нелегальных трудовых мигрантов". Нартай Сарсенгалиев

Причина незащищенности прав казахстанцев, по его мнению, кроется в отсутствии выдачи временной трудовой визы Е-9, выдаваемой на основе двустороннего контракта. В октябре 2020 года глава государства отметил, что "в ряде стран казахстанцы работают нелегально, тайно и сталкиваются с трудностями при регистрации в другой стране и различными бытовыми проблемами".

"Президент поручил правительству решить вопрос. Но до сих пор эта проблема не решилась. Мы знаем, что 16 стран (Китай, Вьетнам, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Шри-Ланка, Монголия, Узбекистан, Камбоджа, Бангладеш, Пакистан, Непал, Мьянма, Кыргызстан, Восточный Тимор, Лаос) подключены к системе трудоустройства иностранцев в Корее Employment Permit System – EPS ("система трудовых разрешений"). Почему Казахстан не может подключиться к данной системе?" Нартай Сарсенгалиев

Вопрос обеспечения занятости казахстанских граждан за рубежом непосредственно входит в компетенцию Министерства труда и социальной защиты населения РК. Также в обязанности Минтруда входит формирование и реализация государственной политики в сфере занятости, миграции населения и беженцев в пределах своей компетенции, осуществление межотраслевой координации и государственного управления.

В результате дипломатических переговоров, проведенных правительством в ходе реализации дорожной карты, в марте т. г. правительство Кореи вновь рассмотрело вопрос о внедрении Республики Казахстан в EPS с учетом многочисленных запросов Казахстана и выразило готовность к проведению соответствующих переговоров. В письме, поступившем от корейской стороны, указаны условия, касающиеся включения Казахстана в ЕРS. В частности, для допуска к работе обязательно наличие соответствующей инфраструктуры и конкретного специализированного отправляющего органа.

"Корейская сторона при необходимости бы направила соответствующих специалистов и выразила готовность оказать методическую помощь. На сегодняшний день между двумя странами велись переговоры в седьмом раунде, но результатов пока нет. Для урегулирования этих вопросов был создан специальный миграционный комитет. Но я не видел их продуктивной работы. А за границей находятся тысячи казахских граждан. Реальный вопрос: когда Казахстан войдет EPS, и когда казахстанцы смогут трудиться в качестве законных трудовых мигрантов в Южной Корее?" Нартай Сарсенгалиев

Он потребовал проработать соответствующий план мероприятий для включения Казахстана в EPS. Также депутат требует найти правовой механизм, который бы защитил права около 20 тысяч казахстанцев, нелегальных трудовых мигрантов в Южной Корее до заключения общего соглашения между двумя странами.

О положении казахстанцев в Южной Корее пару лет назад бил тревогу депутат Елнур Бейсембаев. По его словам, некоторые казахстанцы гибнут в этой стране от болезней и травм, так как не имеют права на бесплатную медпомощь.