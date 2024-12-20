Как ограничит коллекторов с 21 декабря 2024 года банковский омбудсман
В РК ограничивают коллекторов. С 1 октября 2024 года агентства, которым банки и МФО переуступили неоплаченные долги физлиц, обязаны их урегулировать с должниками и прийти к компромиссу. А с 1 мая 2026 года коллекторов вообще обяжут списывать из суммы проценты по долгу.
Именно с этих дат вступают в силу соответствующие нормы Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".
Новые правила – ответ на сложившуюся в Казахстане ситуацию, когда в долговой яме оказалась значительная часть общества. Около 1,6 млн человек (читай – семей) не могут вовремя долги погасить. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет сегодня около 1,7 трлн тенге.
Для закрытия просроченных кредитов граждане берут новые – под уже более высокие проценты. В итоге задолженность населения год от года растет. Люди отдать деньги уже в принципе не могут. И тогда в дело вступают коллекторы.
Банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги казахстанцев на сумму 382 млрд тенге – это около 890 тыс. заемщиков.
А о том, как те работают, в обществе уже сложились легенды. Не все стереотипы являются истиной, но тем не менее. Ситуацию надо было менять. И одним из важнейших инструментов этих изменений поправками определено расширение института банковского омбудсмана.
А именно, в закон "О банках и банковской деятельности в РК" внесены четыре новые статьи, посвященные полномочиям и деятельности банковского омбудсмана: 40-1, 40-2, 40-3 и 40-4, которые вводятся в действие 21 декабря 2024 года.
Там много всего, но сейчас ограничимся тем, что относится к нашей теме. В частности, там сказано:
"Банковским омбудсманом осуществляется урегулирование разногласий, возникающих между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору банковского займа, на основании обращения заемщика". Пункт 2 статьи 40-1 закона "О банках и банковской деятельности в РК"
Как это будет работать на практике, что конкретно изменится? Итак, алгоритм следующий.
В Закон РК "О коллекторской деятельности" внесена (в рамках упомянутой реформы) новая статья 6-1 "Особенности урегулирования задолженности коллекторским агентством при реализации им своих прав кредитора, возникших в результате уступки права (требования) задолженности".
Согласно пункту 1 статьи 6-1 Закона должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связаны (но перечень не исчерпывающий) с:
- отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу и/или вознаграждению;
- изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;
- изменением срока банковского займа или микрокредита;
- изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);
- изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;
- полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;
- самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;
- представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;
- реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.
Разумеется, в заявлении должны быть указаны причины неисполнения обязательств. Также необходимо приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.
В свою очередь коллекторы обязаны ответить на это заявление одним из трех способов: согласиться, сделать встречное предложение или отказать, но непременно мотивированно (пункт 2 статьи 6-1 Закона).
Вся соль в том, что при недостижении взаимоприемлемого компромисса должник вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману (пункт 3 статьи 6-1). И пока тот рассматривает документы, у коллекторов будут связаны руки. При этом решение омбудсмана – в случае согласия с ним заемщика – обязательно для коллекторского агентства ("организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций" – пункт 3 статьи 40-3 Закона РК "О банках и банковской деятельности"). Тогда как сам заемщик при несогласии с решением банковского омбудсмана может обратиться в суд.
Вся эта долгая процедура внедрена с главной целью: повысить дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Чтобы у них не получалось, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты и увеличивать глубину долговой ямы в обществе.