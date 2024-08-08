Казахстанцам спишут долги – кому и насколько: с 20 августа 2024 года меняют правила для коллекторов

В РК ограничивают коллекторов. С 1 октября 2024 года агентства, которым банки и МКО переуступили неоплаченные долги физлиц, обязаны его урегулировать с должниками – и прийти к компромиссу. А с 1 мая 2026 года коллекторов вообще обяжут списывать из суммы проценты по долгу, пишет Zakon.kz.

Новые правила – ответ на сложившуюся в Казахстане ситуацию, когда в долговой яме оказалась значительная часть общества. Сами по себе кредиты, которые есть в каждой семье (8,5 миллиона должников на 5,6 миллионов домохозяйств в РК) – это, в общем, не страшно, а даже нормально.

Однако около 1,6 миллиона человек (читай – семей) не могут вовремя долги погасить. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет сегодня около 1,7 триллиона тенге. А это уже опасно для общества.

Для закрытия просроченных кредитов граждане берут новые – под уже более высокие проценты. В итоге задолженность населения год от года растет. Люди отдать деньги уже в принципе не могут. И тогда в дело вступают коллекторы.

Банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам со значительным дисконтом. На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги казахстанцев на сумму 382 миллиарда тенге – это около 890 тысяч заемщиков.

Все эти цифры взяты из корпуса информации, собранной в качестве основания к Закону РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства", который призван исправить ситуацию.

Закон, напомним, был подписан главой государства 19 июня 2024 года, но в силу вступает постепенно. Основное тело документа – 20 августа 2024 года, но самое важное начнется позже. Вот о нем сейчас и поговорим.

С 1 октября 2024 года коллекторы будут урегулировать условия задолженности с должником

В Закон РК "О коллекторской деятельности" внесена новая статья 6-1 "Особенности урегулирования задолженности коллекторским агентством при реализации им своих прав кредитора, возникших в результате уступки права (требования) задолженности". И большая часть ее положений вводится в действие с 1 октября 2024 года.

А именно, с этого момента коллекторы, которым банк или МКО переуступили право требования по долгам физлиц, будут обязаны уведомить должника о его праве подать заявление на изменение условий исполнения обязательства (пункт 1 статьи 6-1 Закона). Правилами, разработанными во исполнение новелл, установлен срок уведомления в 30 дней.

Если же коллекторское агентство выкупило долг гражданина до 1 октября, то оно обязано в течение 20 дней с этой знаменательной даты (то есть до окончания рабочего времени 21 октября 2024 года) проинформировать своих должников о появившимся у них новом праве.

В чем же заключается это новое право?

Должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связны (но перечень не исчерпывающий) с:

отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу и/или вознаграждению;

изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменением срока банковского займа или микрокредита;

изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);

изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

Разумеется, в заявлении должны быть указаны причины неисполнения обязательств. Также необходимо приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.

В свою очередь, коллекторы обязаны ответить на это заявление (в течение 15 дней после получения заявления) одним из трех способов: согласиться, сделать встречное предложение или отказать, но непременно мотивированно (пункт 2 статьи 6-1 Закона).

Вся соль в том, что при недостижении взаимоприемлемого компромисса, должник вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману. И пока тот рассматривает документы, у коллекторов будут связаны руки. Так, например, в пункте 3 статьи 6-1 Закона прямо сказано, что запрещено обращать взыскание на заложенное имущество по договорам ипотечного займа с физлицами, относящихся к социально-уязвимым слоям населения (определены статьей 68 Закона РК "О жилищных отношениях").

При этом решение омбудсмана – в случае принятия его заемщиком – обязательно для коллекторского агентства ("организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций" — пункт 3 статьи 40-3 Закона РК "О банках и банковской деятельности"). Тогда как должник при несогласии с решением банковского омбудсмана может обратиться в суд.

Вся эта долгая процедура внедрена с главной целью: повысить дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Чтобы у них не получалось, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты. И увеличивать глубину долговой ямы в обществе.

Уточним, правила относительно участия в урегулировании задолженности банковских омбудсманов вступают в силу не 20 августа, и даже не 1 октября, а по истечении 6 месяцев после опубликования, то есть 21 декабря 2024 года.

С 1 мая 2026 года коллекторы будут списывать начисленное вознаграждение из суммы долга

Как видим, прежде вольготные условия деятельности коллекторов ограничивают постепенно. Наконец, в этой последовательности есть еще одна дата – 1 мая 2026 года. С этого момента вводится в действие, пожалуй, самое жесткое правило для коллекторов (пункт 1 статьи 6-1 Закона). А именно, их обяжут исключать из общей задолженности физлиц перед банком и МКО проценты, то есть вознаграждение, и взыскивать, таким образом, лишь основное тело долга (плюс пени и т.п., если таковые имеются).

"Коллекторское агентство в течение 30 календарных дней со дня заключения договора уступки права (требования) по задолженности физического лица в обязательном порядке обеспечивает снижение обязательства должника путем полного списания начисленного и неуплаченного вознаграждения".

Учитывая, что порой в структуре долга вознаграждение (то есть интерес кредитора) занимает значительную часть, эта поправка может существенно повлиять на желание коллекторов в будущем браться за возвращение таких задолженностей. А именно, интерес кредиторов может достигать половины от общей суммы, если заемщиком выступает физическое лицо. Напомним пп.7) пункта 1 статьи 725-1 Гражданского кодекса:

"Все платежи заемщика по договору займа, включая сумму вознаграждения, неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, предусмотренных договором займа, за исключением предмета займа, в совокупности не могут превышать сумму выданного займа за весь период действия договора займа".

Конечно, 50 процентов (практически) интереса банков с сумме долга – это не правило, а лишь установленный государством максимум. Но в любом случае полное списание вознаграждения при переуступке долга, возможно, сделает бессмысленным этот распространенный сейчас "бизнес" как для банков (и особенно МКО), так и для коллекторских агентств.

Подчеркнем еще раз: "бизнес" этот потому и в кавычках, что зачастую основан на порочной практике, когда финансовые организации выдают кредиты без должной проверки платежеспособности заемщика.

Законодательные новеллы, помимо всего прочего, призваны усилить финансовую дисциплину кредиторов, а коллекторам вернуть их первоначальную функцию, если угодно, санитаров финансового рынка – собирать информацию, связанную с задолженностью, и оказывать услуги кредитору по ее урегулированию и взысканию.

Напомним, ранее Zakon.kz публиковал статью, где говорилось, что на парламентских слушаниях, прошедших в октябре 2023 года относительно закредитованности населения, депутаты предлагали ввести полный запрет на продажу долгов физлиц коллекторским агентствам. Однако правительство не поддержало ту норму. В итоге в законе зафиксировали тот алгоритм по решению проблемы, о котором мы сейчас рассказали.–