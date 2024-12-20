Споры между должниками и коллекторами будет регулировать банковский омбудсман с 21 декабря 2024

Отношения между должниками и коллекторами, которым банки переуступили право требования по неуплаченным долгам, складываются, как известно, непросто. С 21 декабря 2024 года справедливости должно стать больше – разногласия между ними будет урегулировать банковский омбудсман, пишет Zakon.kz.

В РК ограничивают коллекторов. С 1 октября 2024 года агентства, которым банки и МФО переуступили неоплаченные долги физлиц, обязаны их урегулировать с должниками и прийти к компромиссу. А с 1 мая 2026 года коллекторов вообще обяжут списывать из суммы проценты по долгу.

Именно с этих дат вступают в силу соответствующие нормы Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

Новые правила – ответ на сложившуюся в Казахстане ситуацию, когда в долговой яме оказалась значительная часть общества. Около 1,6 млн человек (читай – семей) не могут вовремя долги погасить. Сумма долга, просроченного более чем на 90 дней, составляет сегодня около 1,7 трлн тенге.

Для закрытия просроченных кредитов граждане берут новые – под уже более высокие проценты. В итоге задолженность населения год от года растет. Люди отдать деньги уже в принципе не могут. И тогда в дело вступают коллекторы.

Банки и МФО для очистки собственных балансов переуступают проблемные кредиты физических лиц коллекторам На 1 января 2024 года коллекторам переданы долги казахстанцев на сумму 382 млрд тенге – это около 890 тыс. заемщиков.

А о том, как те работают, в обществе уже сложились легенды. Не все стереотипы являются истиной, но тем не менее. Ситуацию надо было менять. И одним из важнейших инструментов этих изменений поправками определено расширение института банковского омбудсмана.

А именно, в закон "О банках и банковской деятельности в РК" внесены четыре новые статьи, посвященные полномочиям и деятельности банковского омбудсмана: 40-1, 40-2, 40-3 и 40-4, которые вводятся в действие 21 декабря 2024 года.

Там много всего, но сейчас ограничимся тем, что относится к нашей теме. В частности, там сказано:





"Банковским омбудсманом осуществляется урегулирование разногласий, возникающих между заемщиком, являющимся физическим лицом, и лицом, которому уступлено право (требование) по заключенному с таким заемщиком договору банковского займа, на основании обращения заемщика". Пункт 2 статьи 40-1 закона "О банках и банковской деятельности в РК"

Как это будет работать на практике, что конкретно изменится? Итак, алгоритм следующий.

В Закон РК "О коллекторской деятельности" внесена (в рамках упомянутой реформы) новая статья 6-1 "Особенности урегулирования задолженности коллекторским агентством при реализации им своих прав кредитора, возникших в результате уступки права (требования) задолженности".

Согласно пункту 1 статьи 6-1 Закона должник вправе в любое время после получения уведомления обратиться в коллекторское агентство, предложив свои варианты урегулирования задолженности. Эти предложения могут быть связаны (но перечень не исчерпывающий) с:

отсрочкой или рассрочкой платежей по основному долгу и/или вознаграждению;

изменением очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

изменением срока банковского займа или микрокредита;

изменением в сторону уменьшения или полной отменой неустойки (штрафа, пени);

изменением или полной отменой комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием банковского займа;

полным либо частичным прощением задолженности по основному долгу и (или) вознаграждению;

самостоятельной реализацией залогодателем недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, в сроки, установленные соглашением сторон;

представлением отступного взамен исполнения обязательства путем передачи коллекторскому агентству заложенного имущества;

реализацией недвижимого имущества, являющегося предметом ипотеки, с передачей обязательства покупателю.

Разумеется, в заявлении должны быть указаны причины неисполнения обязательств. Также необходимо приобщить подтверждающие документы, которые свидетельствуют о снижении доходов и невозможности исполнять свои обязательства.

В свою очередь коллекторы обязаны ответить на это заявление одним из трех способов: согласиться, сделать встречное предложение или отказать, но непременно мотивированно (пункт 2 статьи 6-1 Закона).

Вся соль в том, что при недостижении взаимоприемлемого компромисса должник вправе обратиться к банковскому или микрофинансовому омбудсману (пункт 3 статьи 6-1). И пока тот рассматривает документы, у коллекторов будут связаны руки. При этом решение омбудсмана – в случае согласия с ним заемщика – обязательно для коллекторского агентства ("организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций" – пункт 3 статьи 40-3 Закона РК "О банках и банковской деятельности"). Тогда как сам заемщик при несогласии с решением банковского омбудсмана может обратиться в суд.

Вся эта долгая процедура внедрена с главной целью: повысить дисциплину финансовых организаций при выдаче кредитов. Чтобы у них не получалось, как раньше, просто передать коллекторским агентствам проблемную задолженность, почистить свой портфель и спокойно выдавать дальше кредиты и увеличивать глубину долговой ямы в обществе.



