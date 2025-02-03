Как при покупке автомобиля не потерять и деньги, и машину

Если не проявлять осмотрительность, то, купив машину (на самом деле – украденную), можно в итоге остаться и без уплаченных денег, и без машины. Преступных схем много, и появляются новые. Однако логика мошенников всегда одна и та же, и чтобы не оплошать, ее нужно понимать, пишет Zakon.kz.

Существует несколько рисков при покупке машины (мы сейчас говорим только о юридических, технические в данном случае не в счет). Чтобы их купировать, если коротко, у продавца надо запрашивать не только техпаспорт, но и договор купли-продажи с прежним хозяином автомобиля.

Двойная юридическая природа машины

Автомошенники пользуются двусмысленностью в законодательстве. Дело в том, что автомобиль – это одновременно и имущество, и транспортное средство. При осуществлении сделок с автомобилем как с имуществом, то есть, например, при купле-продаже регистрировать такую сделку не требуется. Продавец и покупатель заключили договор, удостоверили у нотариуса (да и то – по взаимному желанию) – и адью!

Конечно, если покупатель намерен использовать автомобиль в Казахстане в качестве ТС, он должен его зарегистрировать в ЕИС (единой информационной системе государственной регистрации ТС), что называется, поставить на учет. Но надо понимать, что юридически это уже совсем другая история.

Для того, чтобы получить допуск к участию в дорожном движении, новый собственник авто должен поставить его на учет. Но для самого перехода права собственности этого делать не надо! Обязательная государственная регистрация в РК предусмотрена лишь для сделок с некоторыми видами имущества, например, с недвижимостью (статья 117 ГК). Тех же автомобилей это не касается.

Аналогично и в других государствах – в частности, у соседей по ЕАЭС. Чем и пользуются мошенники. Они угоняют авто в одной стране и перебивают коды на кузове и двигателе, причем на реально существующие, то есть некий автомобиль с такими номерами уже зарегистрирован в базах. Кроме того, изготавливают и дубликат техпаспорта (свидетельства о регистрации транспортного средства – СРТС). После чего перегоняют в другую страну и ставят там его на учет.

Почему правоохранители не в силах воспрепятствовать этой преступной схеме? Потому что проверяющие могут проверить лишь юридическую чистоту машины-двойника, точнее, оригинала, под который и подделались мошенники. А с этим все в порядке: не в угоне, без обременений – потому, собственно, преступники данный автомобиль для легенды и выбрали.

Правда, и в техпаспорте, и в иностранной базе указан другой владелец – не то лицо, которое теперь регистрирует машину на себя. Но как раз это и неважно! Повторимся, смена собственника никак и не может отображаться в базе, поскольку договоры купли-продажи и прочие сделки уполномоченный орган (в РК это Комитет административной полиции МВД) не отслеживает и не регистрирует.

И кстати, такой договор – тоже, разумеется, липовый – у гражданина угонщика (но кто знает, что он угнал?) имеется.

И дело, как говорится, в шляпе. Мошенники, поставив автомобиль на учет, продают ее (после чего они де-юре уже не угонщики, а совершившие кражу) и, сорвав куш, смываются в поиске новых жертв. Доволен и ничего не подозревающий покупатель, которому досталась хорошая (а проблемные не крадут) и недорогая (снизили цену для быстроты) машина.

Но довольны, разумеется, не все.

Почему можно остаться и без авто, и без денег

Пострадал настоящий собственник. Он пишет заявление в полицию об угоне, но не факт, что машину найдут (иначе бы этот криминальный "бизнес" не процветал). Так что для него, если авто обнаружат – редкая удача.

Но то, что маловероятно для прежнего собственника, по закону подлости весьма вероятно для нового владельца. И в таком случае он лишается машины, которую вернут законному хозяину. А уплаченные деньги у него есть право истребовать от мошенников. Которых, однако, надо еще найти. Что, понятное дело, является еще большей удачей, чем отыскать машину.

Такой вот неприятный для него расклад. Закон защищает добросовестного приобретателя, но только не в случае украденного имущества (пункт 1 статьи 261 ГК):

"Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя лишь в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли".

В чем здесь разница между машиной и, скажем, квартирой? Квартиру нельзя похитить – это потому и недвижимость. А автомобиль можно – и еще как!

Если некие лица взяли квартиру в аренду, а затем, подделав документы, продали ее – это и будет как раз тот случай, что приведен в процитированной норме. Мошенники завладели (не путать с собственностью) вещью, совершили с ней сделку, не имея на то право (правомочие владения и пользования не равно правомочию распоряжения), но собственник ранее по собственной воле – и это главное – передал им квартиру во владение (аренду).

А значит, суд будет руководствоваться вышеупомянутым пунктом 1 статьи 261 ГК – и не вернет квартиру прежнему владельцу, когда афера раскроется. Для возмещения ущерба тот должен будет обращаться с иском к аферистам-арендаторам. Квартиру же суд оставит за добросовестным приобретателем.

Другое дело – украденная машина. Которую суд, наоборот, постановит вернуть прежнему хозяину, а за уплаченными по сделке деньгами с иском к мошенникам следует обращаться новому неудавшемуся "собственнику".

И потому шансы остаться по итогу и без денег, и без купленной вещи в этом случае весьма возрастают.

Позвони бывшему хозяину

Что же делать, как обезопасить себя? Если подытожить вышесказанное: при существующих правилах нельзя быть уверенным в том, что вы покупаете автомобиль у его законного собственника. Поэтому необходима дополнительная проверка. Актуальное право собственности, повторимся, подтверждается не техпаспортом, а договором купли-продажи (или другим документом, отображающим титул собственника на вещь, например, договором дарения, свидетельством о праве на наследство и т. д.). Вот такой документ и надо спрашивать.

Тот же договор купли-продажи будет содержать информацию и о прежнем собственнике машины, его адрес, реквизиты, возможно, контактный телефон. А если такового нет, и авто было продано и пригнано из соседнего государства всего неделю назад, ненавязчиво попросите телефончик прежнего хозяина у продавца.

Нет? Однозначная причина задуматься о юридической чистоте машины. Будьте внимательны не только на дорогах.