Хорошая посудомоечная машина: на что обратить внимание при покупке

Посудомоечная машина становится все более востребованной среди хозяек. Агрегат имеет существенные отличия от привычной бытовой техники, поэтому к покупке необходимо подготовиться. Zakon.kz узнал, на какие характеристики нужно обратить внимание, чтобы купить хорошую посудомоечную машину.

Посудомоечная машина относится к бытовой технике, где важными характеристиками являются: энергопотребление, класс мойки и сушки посуды, расход воды, а также возможности, которые предоставляют установленные производителями программы.



Как выбрать хорошую посудомоечную машину

Производители предлагают два типа посудомоечных машин: встраиваемые и отдельно стоящие. Размер, вид загрузки посуды в агрегат и стоимость будут отличаться в зависимости от типа машины.

Размеры посудомоечных машин

Размер посудомоечных машин рассчитывается скорее исходя из количества комплектов посуды, чем от ее габаритов. Тем не менее в продаже можно увидеть три категории машин с различными габаритами.

Узкие посудомоечные машины. Стандартная ширина посудомоек составляет 60 см. Узкие имеют ширину от 44,5 см до 50 см. Вмещают от восьми до 10 комплектов посуды. Выпускаются двух типов: встраиваемые и отдельно стоящие.

Компактные или мини посудомоечные машины. Обычно их размер составляет 45 × 50 × 45 см. Вмещают до шести комплектов посуды и используются обычно в малогабаритных кухнях. Могут быть установлены как внутри модульной кухни, так и на столешнице.





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Полноразмерные посудомоечные машины. Стандартный размер встраиваемой посудомоечной машины составляет: высота – 81/83 см, глубина – 55/57 см, ширина – 57/60 см. Размер отдельно стоящих посудомоечных машин отличается: 85 х 60 х 60 см. Оба типа машин способы вмещать до 16 комплектов посуды. Оснащены большим количеством типов режима мойки и дополнительными опциями.



Что входит в 1 комплект посуды для посудомоечной машины • тарелки (разного диаметра) – 3 шт. • бокал/стакан – 1 шт. • блюдце – 1 шт. • тарелка глубокая или чашка – 1 шт. • ложки – 3 шт. • вилка – 1 шт. • нож – 1 шт.

Что можно мыть в посудомоечной машине

Перечень посуды и столовых приборов, которые можно мыть в посудомоечной машине, включает также кастрюли, сковороды, казаны, противни и прочую посуду. Просто их габариты необходимо учитывать при загрузке. Чем больше кухонный предмет, тем меньше другой посуды можно будет загрузить вместе с ним. Другое общее правило – чем больше комплектов посуды по инструкции вмещает устройство, тем больше крупных предметов можно загрузить.





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Расход электроэнергии и воды

При выборе хорошей посудомоечной машины необходимо ориентироваться на стандартный показатель энергопотребления для бытовой техники. В настоящее время лучше покупать любую технику для дома и кухни с показателем энергопотребления А, А+ или А++. В последнее время можно встретить агрегаты с уровнем А+++. Класс А гарантирует минимальное потребление электроэнергии.

Расход воды. Все производители указывают расход воды в аннотации к своей продукции. Как правило, компактные посудомоечные машины расходуют от шести до 10 литров за цикл; узкие или полноразмерные – от девяти до 15 литров воды за цикл.

Плюс посудомоечной машины – агрегат использует только холодную воду, нагревает ее до нужной температуры (устанавливается при выборе режима) и затем сушит ее.

Какую температуру для мойки посуды лучше устанавливать

Все зависит от степени загрязнения посуды. В посудомоечных машинах минимальный предел температуры обычно составляет 25-40 градусов. Режим используется для мойки посуды, имеющей небольшое загрязнение либо при необходимости освежить посуду, стоявшую долго в шкафу. Лучше также применять данный температурный режим для мытья хрупких изделий из хрусталя и тонкого стекла, в том числе ваз, статуэток и декоративных предметов.

Температурный режим в некоторых моделях посудомоечных машин не превышает 60-65 градусов.

Максимальная температура мойки посуды составляет 70-90 градусов. Используется для жирной и сильно загрязненной посуды, в том числе для удаления "старой грязи".

Важно. Не вся посуда способна выдержать длительную и тщательную мойку в посудомоечной машине. Старинная и дорогая посуда из фарфора не предназначена для мойки в этих агрегатах. Особенно это касается посуды с позолотой. При покупке посуды, в том числе столовых приборов, необходимо спрашивать у продавца: можно ли ее мыть в посудомоечной машине.





Фото: freepik

Программы и режимы мойки

Стандартная или базовая программа. Температурный режим колеблется от 45 до 65 градусов. Эффективно отмывает посуду со слабой или средней степенью загрязнения. Предназначена для ежедневного использования.

Экспресс-программа. Позволяет быстро отмыть посуду – цикл длится от 30 до 40 минут. Используется для посуды, имеющей невысокую степень загрязнения.

Экономичная программа. Температура воды составляет 50-55 градусов, позволяет экономить, в зависимости от модели и производителя, до 20% воды и электроэнергии за цикл.

Программа интенсивной мойки. Используется для мытья грязной и жирной посуды, а так же кастрюль, сковород, противней и т. д. Температурный режим составляет от 65 до 90 градусов. Предполагает предварительное замачивание. Подходит для стерилизации банок для консервирования и стерилизации детской посуды.

Программа полоскания. Используется для посуды, которая не нуждается в использовании моющих средств. Полоскание происходит при средних температурах воды – около 30-40 градусов.

Режим половинной загрузки. Как правило, опцию устанавливают на посудомоечных машинах, вмещающих большое количество комплектов. В этом случае длительность цикла и расход воды будет меньше базового.

Перечь программ может отличаться в зависимости от моделей посудомоечной машины, а также иметь дополнительные функции: деликатная программа для хрупкой посуды, БИО-программа, программа стерилизации, режим предварительного ополаскивания или замачивания и т. д. Количество программ влияет на стоимость посудомоечной машины.

Класс мойки

Как и другая бытовая техника, посудомоечные машины наделяются определенным классом, в зависимости от качества мойки. Для обозначения используются латинские буквы от А до Е. К самому высокому уровню качества относятся посудомоечные машины класса А, самым низким считается класс Е – на посуде после мойки в данной машине остаются загрязнения.

При выборе необходимо обратить внимание на форму и количество форсунок для распыления воды во время мойки. Чем их больше, тем чище посуда.

Класс сушки

Сушка – обязательная функция, имеющаяся во всех типах посудомоечных машин. По аналогии с качеством мойки, класс также обозначается латинскими буквами от А до Е. Класс сушки А – лучший, посуда высыхает полностью. Класс В – чуть хуже, на посуде кое-где могут оставаться капли воды. Еще хуже обстоят дела с другими классами: С, D и Е. Последние две категории в последнее время в продаже практически не встречаются.

Как лучше загружать посуду в посудомоечную машину

Многое в этом вопросе будет зависеть от модели машины, но некоторые общие приемы существуют. Тарелки необходимо ставить на ребро, так они лучше помоются. Для разных предметов в посудомойке предусмотрены различные приспособления, и лучше придерживаться плана производителя. Фужеры обычно располагают на верхнем лотке, обязательно ножкой вверх, и закрепляя их на специальные держатели. В верхней большой корзине размещают стаканы, чашки, пиалы и пр. Кастрюли, сковороды, противни и другую крупную кухонную посуду размещают на дне нижней большой корзины.