Житель Акмолинской области отдал деньги за несуществующий автомобиль

Житель Акмолинской области, желая купить машину, угодил в ловушку мошенников и лишился денег, сообщает Zakon.kz.

В региональном Департаменте полиции рассказали, что раскрыли факт мошенничества, совершенный через сайт объявлений.

18 марта 2025 года к правоохранителям обратился 23-летний житель районного центра. Он заявил, что на одном из сайтов объявлений нашел предложение о продаже автомобиля по привлекательной цене. Связавшись с "продавцом", договорился о покупке и перевел в качестве предоплаты 750 тыс. тенге. Однако после получения денег тот перестал выходить на связь.

"По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 УК РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался 67-летний житель Караганды. В настоящее время продолжается расследование, проводится сбор доказательств". Департамент полиции Акмолинской области

Полицейские напоминают, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать правила безопасности:

никогда не переводите предоплату незнакомым лицам, особенно при отсутствии гарантии получения товара;

не поддавайтесь на "срочные" предложения – спешка играет на руку злоумышленникам;

если цена товара явно занижена, задумайтесь, возможно, перед вами обман.

берегите свои средства и помните: внимательность – лучшая защита от преступных посягательств.

С начала года в Павлодаре зафиксировали 830 интернет-мошенничеств. Среди них – случай, когда злоумышленник убедил женщину продать жилье и для получения налички отправил к ней таксиста.