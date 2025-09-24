Обновлены правила биологического обоснования на пользование животным миром

Приказом министра экологии и природных ресурсов от 17 сентября 2025 года внесены изменения в Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, уточняется, что биологическое обоснование – научно обоснованное заключение на пользование животным миром, определение допустимого объема изъятия объектов животного мира, а также на деятельность, способную повлиять на объекты животного мира и среду их обитания.

Биологическое обоснование подготавливается в течение года на основании материалов учета численности животных за предыдущий год, мониторинга объектов животного мира, среды их обитания и научных исследований.

Подготовка биологического обоснования на пользование животным миром осуществляется юридическими и физическими лицами, аккредитованными как субъекты научной или научно-технической деятельности.

В биологическом обосновании указываются следующие сведения:

для объектов животного мира обоснование величины предполагаемого изъятия (предельный допустимый объем изъятия) и прогноз его влияния на состояние объектов животного мира (воздействия), наличие нормативов устойчивого состояния популяции животных, ограничений промысла;

при подготовке биологического обоснования по объектам животного мира (кроме рыб и других водных животных) отражаются:

– наименование объектов и их категории;

– ареал, динамика численности, методики сбора материала, способы учета, площадь, охваченная учетом, и расчеты по видам, данные по численности за ряд лет;

– территория (акватория) с описанием границ предполагаемого участка изъятия, характеристикой рельефа, растительного покрова, гидрологического режима, климата;

– состояние объектов с указанием казахского, русского и латинского названия, средняя продуктивность и способность к естественному воспроизводству, для копытных и крупных хищных животных половозрастной состав популяции;

рекомендации по ограничениям и запретам на пользование животным миром.

Биологическое обоснование содержит диаграммы, таблицы, карты-схемы, видео, фотоматериалы и другое.

При подготовке биологического обоснования в зависимости от категории животного мира также приводятся следующие дополнительные сведения:

редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных – многолетние данные по численности, степень изученности, распространение;

виды животных, являющиеся объектами охоты, – информация об охотничьих угодьях (категория охотничьего хозяйства, вид особо охраняемой природной территории, резервный фонд охотничьих угодий), хозяйственное значение объекта животного мира, вид пользования (в промысловых, спортивно-любительских, коллекционных и научных целях) и емкость охотничьих угодий (кормовые, гнездовые, защитные факторы);

виды животных, используемые в иных хозяйственных целях, кроме охоты – хозяйственное значение объекта животного мира и наличие лимитирующего фактора популяции;

виды животных, численность которых подлежит регулированию в целях охраны здоровья населения, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения ущерба окружающей среде, предупреждения опасности нанесения существенного ущерба сельскохозяйственной деятельности.

При подготовке биологического обоснования на пользование животным миром, являющимся объектом охоты, используется метод прогнозирования прироста популяции для определения предельно допустимого объема изъятия животных.

В последующем в каждом хозяйстве необходима корректировка объема добычи животных с поправкой на данные предпромыслового учета, мониторинга среды их обитания, оптимального объема изъятия, климатических и социальных факторов.

Итоги ежегодного мониторинга и учета объектов животного мира в рамках подготавливаемых биологических обоснований рассматриваются с участием республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства.

Расчет предельно допустимого объема изъятия животных производится для пользователя животным миром в отдельности на основе существующих нормативов изъятия, объективных многолетних данных изучения тенденции динамики популяции и изменения среды обитания, с учетом возможного ущерба биологическому разнообразию.

При подготовке биологического обоснования на интродукцию, реинтродукцию и гибридизацию животных указываются следующие сведения:

о прошлом и современном ареале вида, возможных взаимоотношениях с другими обитающими на территории видами;

оценка воздействия на биоценозы в районе планируемой деятельности, природоохранный статус территории.

При определении влияния хозяйственной и иной деятельности на объекты животного мира и среду их обитания приводятся также сведения о предполагаемом характере и степени изменения среды обитания, о сроках воздействия на среду обитания, предлагаемых компенсационных мерах для снижения негативных влияний, экспертная оценка влияния на различные виды и систематические группы видов.

При этом расчет предельно допустимого объема изъятия животных производится для пользователя животным миром в отдельности на основе учета численности животных, объективных многолетних данных изучения тенденции динамики популяции и изменения среды обитания, с учетом возможного ущерба биологическому разнообразию.

Приказ вводится в действие с 4 октября 2025 года.