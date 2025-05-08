Разрешено ли гражданским лицам надевать форму военных, полиции и других служб

Нравятся армейские берцы, морская тельняшка, ветровка частного охранника? Обмундирование различных служб сшито по спецзаказу, оно практично и удобно, например, на охоте или в вояже. Но кто вправе носить форму? И какое наказание грозит за не по делу надетый аксессуар? Рассказывает Zakon.kz.

Как ранее сообщалось, на таможенном посту "Хоргос", что на границе Казахстана и Китая, задержали крупную партию форменной одежды с символикой органов внутренних дел РК. В нашу страну пытались провезти 1,7 тонны комплектов, похоже, летней повседневной формы одежды сотрудников местной полицейской службы: патрульной полиции, участковых, наружной службы. На это указывают нагрудные знаки в виде надписи "POLISIA" (на левой полочке кителя) и эмблемы данных служб с изображением щита (на правой полочке).

Впрочем, в том-то и дело, что похоже. Люди в погонах любят порядок. Поэтому для каждой службы, будь то военные, полиция или даже частные охранники, разрабатываются точные технические характеристики всех аксессуаров вплоть до миллиметров и процентов тех или иных волокон в составе тканей.

Если речь конкретно о полиции, то приказом Министра МВД РК утвержден документ под названием "Описание, знаки различия, а также правила ношения форменной одежды сотрудников органов внутренних дел", в пункте 10 которого сказано:

"Детальные технические характеристики предметов форменной одежды, используемые ткани и материалы, их составы и содержание определяются Департаментом тыла Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – МВД) в виде технического описания непосредственно на каждый предмет форменной одежды".

А значит, пока этот самый департамент не признает брюки и жилеты соответствующими всем метрикам и не закрепит их за конкретными сотрудниками, состоящими на довольствии в органах внутренних дел (ОВД), данную одежду нельзя считать форменной. Просто похожа. Или, как сказано при задержании партии, "выявлена продукция, которая может подпадать под ограничения на ввоз".

И потом, если у перевозчика всё было бы в порядке с документами (поставщик, официально получивший заказ в рамках государственных закупок, согласно пунктам 16 и 17 "Правил обеспечения, хранения, учета и списания форменной одежды в ОВД"), не случилось бы и задержания... Впрочем, расследование проводить компетентным органам, нас же интересует другое.

А если товар все-таки попал бы в страну? Но до ОВД не "дошел". Кому его хотели сбыть?

Порой представителям молодежных субкультур нравятся армейские берцы – форменные ботинки. Охотники-рыбаки любят наряжаться в костюмы частных охранников, разве что без шевронов и нагрудных нашивок. Морская капитанская фуражка – также весьма модный аксессуар.

Но ведь посторонние не имеют право носить форменную одежду. Или дело обстоит как-то иначе? Разбираемся.





В КОАП есть статья 675:

"Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на юридических лиц в размере 25 МРП, с конфискацией одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования".

Такое же взыскание грозит и за незаконное ношение форменной одежды работника частной охранной организации.

Но что значит – незаконное?

Повторимся, каждая служба разрабатывает свой свод правил. Многие нормы, однако, дублируются. Остановимся на уже упомянутых правилах для полиции. В пункте 120 перечислены случаи, когда запрещается ношение формы. Это:

предметы форменной одежды, снаряжения и знаки различия измененных и (или) не установленных образцов; смешанные предметы форменной одежды, с учетом специфики службы и сезонности (форму одежды сотрудников аппаратов управлений с формой одежды сотрудников ОВД, несущих наружную службу, патрульной полиции, участковых инспекторов; форму одежды старого образца с формой одежды нового образца и другие возможные варианты ношения), а также с гражданской и со специальной формой одежды; гражданскую одежду, при исполнении служебных обязанностей (за исключением Перечня подразделений органов внутренних дел Республики Казахстан, служба в которых дает право на получение денежной компенсации взамен форменной одежды); сумки ярких расцветок; плащи без пояса; поверх форменного платья: кителя, мундиры, а также куртки от костюма повседневного. ношение поврежденных, загрязненных, выцветших и измятых с растянутой горловиной и неустановленного цвета предметов форменной одежды; движение сотрудника за пределами территории подразделений без головного убора; и использование одежды со знаками различия и (или) символикой, а также форменной одежды и специального обмундирования лицам, не состоящим на довольствие в ОВД; и использование одежды со знаками различия и (или) символикой, а также форменной одежды и специального обмундирования ОВД гражданскими лицами в различных мероприятиях без согласования с Министерством внутренних дел.

Из этих правил (пп. 9) и 10) следует, что безусловного запрета на ношение форменной одежды нет.

Во-первых, согласно пункту 3 статьи 20 Закона РК "Об органах внутренних дел РК":

"Сотрудники, имеющие выслугу на службе в органах внутренних дел пятнадцать и более лет, уволенные из органов внутренних дел на пенсию по возрасту, состоянию здоровья или сокращению штатов, получившие ранение при исполнении служебных обязанностей и признанные негодными к службе, имеют право ношения парадной и парадно-выходной формы одежды".

Разумеется, аналогичные нормы есть и в других профильных законах, например, в статье 23 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих".

Во-вторых, если получено разрешение на ношение и использование формы, например, при съемках фильма, в спектакле, на концерте и прочих перформансах, то – пожалуйста. Т.е. вот это разрешение от министерского начальства – и есть главное условие.

Понятно, что оно призвано исключить возможные случаи правонарушений. Ну, скажем, мошенник обрядился участковым и обходит квартиры жильцов по какому-то дежурному придуманному поводу. При этом изучает обстановку: где и чем можно поживиться. Люди ведь зачастую не спрашивают служебное удостоверение у представителей власти.

Но вот испугает ли столь ничтожное наказание – 5 МРП – нарушителя? При том, что лжеполицейского ещё задержать надо...

Другой вопрос: а чем считать форму, с которой спороты шевроны и нагрудные знаки? Можно ли ее подвести под категорию форменной одежды? Дела об административных правонарушениях по статье 675 КОАП рассматривают суды (согласно статье 684 КОАП); так вот, как им расценивать гражданское лицо, которое передвигается в такой вот форме полицейского без знаков различия? Как лицо, нарушившее пп. 7) вышеприведенного пункта 120 правил: "ношение поврежденных... предметов форменной одежды"? Или без нашивок и шевронов это уже и не форменная одежда? Стилизация...

Четкого ответа в действующих правилах нет.